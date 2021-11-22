Гороскоп на сегодня, 22 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:18, 22 ноя 2021

Гармонично будут складываться отношения с близкими. Можно договориться об общих планах, вместе взяться за какое-то дело. Вторая половина дня подходит для экспериментов с имиджем. В это же время можно покупать необычные вещи. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Действуйте очень быстро, и вы добьетесь успеха. Звезды сегодня благосклонны к тем, кто старается ничего не откладывать на потом. Возможны удачные совпадения, благодаря которым вы упрочите свои профессиональные позиции или добьетесь увеличения доходов. Будьте настороже с новыми знакомыми, а также с теми, кто слишком настойчиво предлагает помощь.



Телец

Вряд ли этот день принесет какие-то важные победы или трудные испытания. Скорее всего, он пройдет относительно спокойно. Вы завершите то, что начали раньше, а позже спокойно отдохнете. Восстановить силы будет очень полезно – они вскоре потребуются.



Близнецы

Вероятны конфликты и споры. Вы делаете только то, что считаете нужным, а мнение свое высказываете прямо, без намеков и недомолвок, и не особенно заботясь о деликатности. Окружающим это не всегда нравится, так что кое-кто может критиковать вас или обидеться. Не обязательно идти на уступки или менять свое поведение, чтобы разрядить обстановку; скоро все уладится само собой.



Рак

День легкий и приятный. Добиться заметных успехов в делах вряд ли удастся, но время вы проведете хорошо. Не исключены удачные совпадения, благодаря которым вы поймете, чем стоит заняться в ближайшем будущем, на чем сосредоточиться. Однако вы склонны переоценивать свои силы, поэтому не все планы, которые появятся у вас сегодня, удастся воплотить в жизнь.



Лев

Серьезные проблемы вряд ли возникнут, но трудновато порой будет. Вы часто торопитесь с выводами, не даете себе времени разобраться в ситуации, а также отвергаете помощь, которую предлагают окружающие. Старайтесь меньше спешить и принимать более взвешенные решения – это избавит вас от многих неприятностей и сейчас, и в ближайшем будущем.

Дева

Не откладывайте дела на потом. Начало дня – самая плодотворная его часть, позже вам будет гораздо труднее достичь поставленных целей, добиться успеха или хотя бы избежать серьезных ошибок. Возможно, придется возвращаться к старым планам и проектам, выяснять, почему что-то пошло не так. Некоторые Девы поймут, кто вводил их в заблуждение и мешал достичь успеха.



Весы

Непростой, но очень плодотворный день. Чем сложнее задачи, за решение которых вы беретесь, тем больше находится людей, готовых поддержать вас и предложить помощь. Может пригодиться чужой опыт, так что не стоит отвергать советы, даже если они кажутся вам странными. Возможны приятные сюрпризы, в том числе романтические. Вы и сами не упустите шанса порадовать любимого человека.



Скорпион

Утро будет суетливым и беспокойным, но вскоре вам удастся вернуться к комфортному ритму. Чем бы вы ни занимались, рассчитывайте на свои силы: помощь вы вряд ли получите вовремя. Не исключены финансовые потери, сделки, о которых вы вскоре пожалеете.



Стрелец

День порадует хорошими новостями и интересными предложениями. Вероятно, у вас будет шанс кардинально изменить свою жизнь или, по крайней мере, внести в нее что-то новое. Вы встречаете необычных людей, у которых можно многому научиться. Не исключены романтические увлечения на работе. Деловые отношения, которые начинаются сегодня, могут положить начало красивой истории любви.



Козерог

День не самый плодотворный, но довольно удачный. Особенно хороша первая его половина: она обещает и приятные знакомства, и интересные встречи, и хорошие новости. Возможно, вы найдете ответы на какие-то важные вопросы, или почувствуете себя достаточно сильными, чтобы взяться за решение проблемы, которая долго не давала покоя.



Водолей

Вы энергичны, решительны, деятельны, способны добиться успеха во многих делах. К сожалению, могут найтись желающие помешать вам и спутать ваши планы. Будьте настороже, и вы сможете вовремя дать отпор недоброжелателям, вывести тайных врагов на чистую воду, разоблачить интриги.









Рыбы

В начале дня придется понервничать. Все идет как-то не так, как вам хотелось бы, окружающие ведут себя странно, к тому же вероятны какие-то мелкие неприятные происшествия, задержки, нарушение планов. Конечно, все это заставляет нервничать. Лишь немногие Рыбы смогут справиться с эмоциями.





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