Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

08:11, 21 дек 2021

Возможны знакомства, начало новых отношений, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Легко будет отказаться от вредных привычек, избегать излишеств, противостоять мелким повседневным соблазнам. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Отличный плодотворный день. Он хорошо подходит для того, чтобы проявлять инициативу, делиться идеями и планами. Можно встретить людей, которые сначала станут вашими помощниками и союзниками, а потом и настоящими друзьями.



Телец

Многое идет хорошо, но вы так огорчаетесь из-за мелочей, что можете этого просто не заметить. Часто сбивают с толку окружающие: они охотно делятся с вами сомнениями и тревогами, а вот хорошие новости предпочитают держать при себе. Постарайтесь быть наблюдательными, тогда у вас появится шанс заметить то, что другие пытаются скрыть.



Близнецы

Благоприятный день, позволяющий добиться успеха во многих делах. Однако стоит иметь в виду, что успеть все вы вряд ли сможете, так что нужно правильно расставить приоритеты. Не исключено, что в этом помогут старые знакомые. Их советы окажутся очень полезными.



Рак

Благоприятный день для новых начинаний. Особенно хорошо дела идут там, где требуются фантазия, изобретательность и творческий подход. Вы на многие вещи смотрите не так, как другие, однако не жалеете времени на объяснения – в результате те, кто прежде с вами не соглашался, меняют мнение.



Лев

В начале дня будет сложно сохранять душевное равновесие и хладнокровие. Это время сильных эмоций, которые мешают правильно оценивать ситуацию, принимать верные решения. К тому же вы легко поддаетесь на провокации, рискуете стать пешкой в чужой игре.





Дева

Легкий удачный день, открывающий много интересных возможностей. Он дает шанс достичь успеха там, где прежде потерпели неудачи другие. Окружающие будут приятно удивлены, когда увидят, на что вы способны. Вероятны неожиданные и очень заманчивые предложения.



Весы

Хотя день складывается непросто, вы не теряете оптимизма, и правильно делаете. Самые изобретательные представители знака найдут способ обезоружить давних соперников и почувствуют себя гораздо увереннее и спокойнее. Не исключено, что личное обаяние поможет в решении каких-то деловых вопросов. Благодаря своему умению нравиться людям вы оставите конкурентов далеко позади.



Скорпион

День противоречивый и непростой. Вы стараетесь сохранить хладнокровие, но это оказывается нелегко: слишком много возникает поводов для волнений и переживаний. К тому же выясняется, что задачи, которые вы планировали решить быстро, сложны и требуют больших усилий.



Стрелец

Неплохой день для самостоятельной работы. Когда вы рассчитываете только на свои силы и ни от кого не ждете поддержки, добиться успеха оказывается не так уж трудно. Деловые отношения складываются напряженно, часто возникают разногласия, и вам приходится быть настоящим дипломатом, чтобы не допустить открытого конфликта.



Козерог

Вы настойчивы и не отказываетесь от задуманного, как бы ни складывались обстоятельства. Целеустремленность приносит плоды: вы добьетесь значительных успехов. Окружающих часто удивляет ваша изобретательность, способность любую ситуацию использовать в своих интересах.



Водолей

Начало дня непростое. В это время вы доверчивы, склонны выдавать желаемое за действительное и можете попасть в ловко расставленную кем-то ловушку. Лучше не принимать важных решений, особенно если вы чувствуете, что кто-то пытается оказать на вас давление.









Рыбы

Не самый простой день, но интересный, насыщенный и плодотворный. Вы не боитесь трудностей, не отступаете, если на пути возникают преграды. Многие проблемы можно решить, если проявить изобретательность и приложить достаточно усилий. Могут помочь старые знакомые; от них же вы порой получаете советы, которым стоит последовать.





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