Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

08:08, 22 дек 2021

Потребуется разборчивость в контактах. Старайтесь держаться подальше от тех, кто критикует вас, испытывает ваше терпение. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Начало дня удачно. Это время подходит для того, чтобы заняться чем-то новым, проявить инициативу в делах, поделиться с единомышленниками своими планами. Ярко проявляются лидерские качества, вам удается заинтересовать и вдохновить окружающих, подтолкнуть их к каким-то решениям.



Телец

День неплохой, хоть и не слишком простой. К счастью, у вас достаточно опыта и знаний, чтобы преодолеть преграды, которые возникают на пути, и принять верные решения. Но все же не упускайте возможности научиться чему-то новому, получить полезную информацию. Возможны встречи с людьми, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Постарайтесь произвести хорошее впечатление на новых знакомых.



Близнецы

Начало дня непростое: вы ранимы и впечатлительны, остро реагируете на все, что происходит вокруг, легко поддаетесь на провокации. Это может оказаться на руку людям, которые давно размышляли о том, как бы использовать ваши таланты в своих интересах, так что будьте начеку.



Рак

Благоприятный день, подходящий для решения многих проблем. Вам удается одновременно видеть ситуацию в целом и замечать мелкие детали; это позволяет найти оптимальный путь к успеху. Будет возможность многому научиться, получить знания, благодаря которым вы вскоре сможете покорить новые профессиональные вершины.



Лев

В начале дня возможны трудности, неприятные моменты. Вы нервничаете, переживаете из-за пустяков, это мешает сосредоточиться на делах, довести начатое до конца. Чем раньше вы возьмете себя в руки, тем быстрее преодолеете все преграды.





Дева

Легкий, приятный день. Появляется много хороших идей, часто вам в голову приходит то, до чего прежде никто не мог додуматься. Вы удивляете окружающих своими знаниями и способностями, демонстрируете таланты, о которых другие прежде не догадывались. Вероятны интересные предложения о сотрудничестве, смене места работы.



Весы

Порой будет нелегко, но в целом день не так уж плох. Не всегда удается найти общий язык с окружающими, но можно избежать серьезных конфликтов, если не ждать от других слишком многого. Помните, что некоторые просто не могут оценить по достоинству ваши идеи, а другие привыкли ко всему подходить критически. Иногда требуются долгие объяснения; будьте терпеливы.



Скорпион

Возможны недоразумения, многое идет не по плану. Но вы сохраняете равновесие, не раздражаетесь и не торопитесь. Обдуманные действия приносят достойные плоды. День подходит для начала учебы, причем сегодня могут хорошо даваться даже те дисциплины, которые в другое время казались слишком сложными.



Стрелец

Вы часто сердитесь по пустякам, зато можете просто не заметить благоприятного стечения обстоятельств, упустить какую-то важную возможность. Друзья постараются помочь вам, дадут хорошие советы; вы не пожалеете, если к ним прислушаетесь. Прежде чем браться за новые дела, убедитесь, что вам не придется возвращаться к начатому раньше, иначе суета и неразбериха разрушат ваши планы.



Козерог

Очень насыщенный день. У вас будет много дел, и не все, что за что вы беретесь, удастся довести до конца. Часто приходится переключаться с одного на другое, держать в голове несколько задач сразу. Это очень утомительно и может привести к ошибкам. К счастью, рядом есть люди, которые укажут на ваши промахи, подскажут, как лучше действовать.



Водолей

Неплохой день. Трудности могут возникнуть, но они не испугают вас, не собьют с толку и не заставят отступить. Вы сделаете много полезного не только для себя, но и для окружающих. Будет возможность поддержать близкого человека, оказавшегося в трудной ситуации, или отблагодарить тех, кто когда-то помог вам справиться с проблемами.









Рыбы

Начало дня будет сложным и принесет немало поводов для волнений. Вам очень хочется, чтобы все шло по плану, но то и дело случается что-то неожиданное, приходится откладывать задуманное на потом и приспосабливаться к новым обстоятельствам. Сначала это будет раздражать, но со временем вы поймете, как извлечь пользу из происходящего.





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