Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

08:12, 28 дек 2021

Не исключено начало романтических отношений, но тут все будет зависеть от того, захотите ли вы проявить инициативу. С новыми знакомыми стоит вести себя сдержаннее. Их иногда пугают ваши неординарные идеи. Воздержитесь от шуток, если есть хотя бы малейшее сомнение в том, что их поймут правильно. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

День сложный и неоднозначный, особенно с деловой точки зрения. Вам хочется больших побед и заметных достижений, а приходится довольствоваться малым. Хуже того: окружающие то ли не видят ваших успехов, то ли нарочно не обращают на них внимания, а это вас очень огорчает.



Телец

День благоприятен с точки зрения финансов. Вы удачно решите любые вопросы, связанные с деньгами, придумаете и как заработать их, и на что потратить. Иногда не хватает серьезного подхода к делам, вы полагаетесь на удачу там, где следовало бы рассчитывать на свои силы.



Близнецы

Не нужно сражаться со всеми подряд, даже если очень хочется. Лучше поступить совсем наоборот: сосредоточиться на поиске союзников. Сегодня у вас есть шанс найти людей, которые пойдут за вами в огонь и воду, помогут и в достижении важных целей, и в решении текущих проблем.



Рак

Рисковать сегодня нужно чаще, чем обычно, и вам это совсем не нравится. Вы предпочли бы надежные методы и проверенные решения, а не сомнительные импровизации. Но выбирать не приходится, так что наберитесь храбрости и дайте волю фантазии. Советоваться можно, но лучше обращаться к людям, которые не похожи на вас, поэтому и смотрят на жизнь по-другому, и поступают иначе.



Лев

Чаще обычного возникают ссоры и конфликты, причем иногда такие серьезные, что вы начинаете сомневаться в том, что примирение вообще возможно. Старайтесь не говорить лишнего, когда имеете дело с людьми, от которых хоть что-то в вашей жизни зависит. Именно такие особы сегодня особенно остро реагируют на любые замечания.





Дева

Если вы готовы довольствоваться скромными результатами, то не будете разочарованы. Любителей выдающихся успехов и головокружительных побед этот день вряд ли порадует. Маловероятно, что откроются какие-то новые перспективы, зато можно будет спокойно довести до конца то, что было начато раньше.



Весы

Не самый благоприятный и плодотворный день, но очень комфортный. Мелкие неприятности возможны, но они не испортят вам настроения, не собьют с толку, а иногда просто останутся незамеченными. Зато на все хорошее вы обращаете внимание, не упускаете возможности порадовать себя и близких, сделать романтический сюрприз любимому человеку. Можно покупать подарки для людей, которые вам дороги.



Скорпион

Легко поладить с окружающими. Приятно, что для этого не приходится идти на слишком большие уступки, наступать на горло собственной песне и вообще прикладывать значительные усилия. Сегодня многие готовы пойти вам навстречу, поддержать ваши идеи или оказать помощь. Отчасти дело в вашем обаянии, отчасти – в репутации человека, которого лучше видеть в числе друзей, а не врагов.



Стрелец

День сложится удачно, если вы не станете лениться. Успехи вполне возможны, но придут они не сами по себе, а в результате приложенных вами усилий. Лучше не откладывать на потом неприятные дела: чем раньше вы за них возьметесь, тем проще будет справиться.



Козерог

Прежде чем браться за новое дело, подумайте, какого результата хотите добиться. К сожалению, сегодня высока вероятность того, что усилия-то вы приложите, а вот получите совсем не то, к чему стремились. Старайтесь не тратить слишком много времени на споры. Переубедить оппонентов, скорее всего, все равно не удастся, а вот настроение может испортиться, к тому же вы рискуете услышать о себе нечто неприятное.



Водолей

Общение с окружающими дается труднее, чем обычно. Даже старых друзей и хороших знакомых вы не всегда понимаете правильно. Им еще хуже: они не понимают вас совсем. Поэтому лучше не обсуждать важные вопросы, и уж тем более – не пытаться найти решение, устраивающее всех. Лучше сосредоточиться на интересном деле и посмотреть, кто захочет к вам присоединиться. Именно этим людям предстоит сыграть важную роль в вашей жизни.









Рыбы

Вы можете неприятно удивить окружающих, сделав то, чего от вас никто не ожидал, или не сделав того, чего все ожидали. Но к конфликтам это едва ли приведет, максимум, чего стоит опасаться, – это пара критических замечаний. Вы неохотно идете на уступки, часто ставите свои интересы на первое место и не считаете нужным это скрывать. К концу дня кое-кто зауважает вас за проявленную твердость духа.





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