Гороскоп на сегодня, 4 января 2022 года, для всех знаков зодиака

10:50, 04 янв 2022

Возможны перемены в личной жизни. Если вы готовы к новым отношениям, не бойтесь проявить инициативу, сделать первый шаг. Интуиция подскажет, как следует действовать, чтобы наладить отношения с близким человеком. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овны

Отличный день. Благодаря сочетанию везения и усердия вы добиваетесь успеха едва ли не во всех делах, за которые берётесь. Появляются интересные идеи, которые стоит обсудить со знакомыми: союзников вы можете найти даже среди тех, кто совсем недавно критиковал вас.



Тельцы

Отличный день для того, чтобы подумать о себе. Есть шанс разобраться в своих противоречивых желаниях, расставить приоритеты, понять, что вы хотели бы изменить в своей жизни. Станет ясно, как достичь целей, которые вы считали почти фантастическими. Найдутся люди, которые захотят в этом помочь.



Близнецы

Будет возможность хорошо отдохнуть, приятно провести время с теми, кто вам нравится. Вдохновляют прогулки и поездки по красивым местам, полезно будет отправиться туда, где вы давным-давно не были. Приятные воспоминания подарят хорошее настроение, натолкнут на интересные мысли.



Раки

Легко удается то, что раньше казалось почти невозможным. Вам нужно лишь сделать первый шаг к цели. Это не всегда просто, некоторым представителям знака не хватает решительности. Но все получится, если вы просто будете действовать, а не сидеть сложа руки. Наверняка пригодится опыт, полученный раньше. Вспомните, какие победы вы уже успели одержать; это поможет двигаться дальше.



Львы

День откроет массу новых возможностей, а интуиция подскажет, какой из них лучше воспользоваться. Не всегда причины ваших поступков сразу понятны окружающим. Но развитие событий покажет, что вы были правы, и тут даже те, кто прежде не одобрял вас, изменят мнение.





Девы

Вы легко и непринужденно справляетесь с делами, которые прежде казались крайне утомительными и скучными. Творческий подход мгновенно меняет все к лучшему; можно по-настоящему увлечься тем, за что вы себя едва ли не силой заставляли взяться. Вы очень быстро учитесь, мгновенно запоминаете то, что может оказаться полезным.



Весы

Будьте готовы к неожиданностям. Вряд ли сегодня все будет идти по плану. Куда вероятнее обратное: обстоятельства будут складываться самым удивительным образом, а вы станете заниматься совсем не тем, чем предполагали. Расстроит ли вас это? Вовсе нет! Будет очень интересно, к тому же появится масса отличных идей.



Скорпионы

Легкий удачный день. Возможно, он не будет особенно плодотворным, но вряд ли вы станете на это жаловаться. Будет шанс отлично провести время с людьми, которых вы давно не видели. Если хочется помириться с теми, с кем вы были в ссоре, сейчас самое время проявить инициативу. Это окажется гораздо проще, чем вы думали.



Стрельцы

Отличный день. Вам будет весело, да и окружающим скучать не придется. Чем бы вы ни решили заняться, яркие впечатления гарантированы. Вы к любым делам подходите творчески, и результаты часто оказываются неожиданными. Не исключено, что именно сегодня вы поймете, что хотели бы изменить в жизни, и сразу сделаете первые шаги в новом направлении.



Козероги

Удачный день для новых начинаний. Можно вернуться к тому, что когда-то не получилось; на этот раз звезды помогут добиться успеха. Обращайте внимание на удачные совпадения: они могут оказаться подсказками судьбы. Радует общение с родственниками. Будет шанс решить какие-то давние семейные проблемы; благодаря вашим стараниям жизнь близких улучшится.



Водолеи

Занимайтесь тем, к чему лежит душа: это главное условие успеха. День совершенно не подходит для дел, которые утомляют, раздражают или нагоняют тоску. Вы можете позволить себе даже просто немного полениться, но лучше посвятить время занятиям, которые вас радуют.









Рыбы

Необычный день, яркий и насыщенный. Он приносит так много событий, что у вас не будет времени скучать. Но усталости вы не почувствуете: энергетический потенциал высок, дела вдохновляют, а не утомляют. Вы готовы взяться за то, что прежде казалось очень сложным или скучным. На этот раз будет по-настоящему интересно.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram