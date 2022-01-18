Гороскоп на сегодня, 18 января 2022 года, для всех знаков зодиака

08:11, 18 янв 2022

Гоните прочь сомнения, если они поселились в вашей душе. В отношениях со второй половинкой появилась надежда на взаимопонимание. Попробуйте сохранить этот хрупкий баланс. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Что-нибудь наверняка пойдет не по плану, но вы держитесь. Самое главное сейчас – не падать духом и не думать, что шанса изменить ситуацию к лучшему нет.



Телец

Не торопитесь. Из-за спешки можно совершить промах, за которым последует череда неприятностей. Стоит быть осторожнее в общении. С новыми знакомыми едва ли быстро удастся найти общий язык, вы производите не самое благоприятное впечатление.



Близнецы

День щедр на приятные сюрпризы. Влияние позитивных тенденций сильно, вы не упускаете шанс достичь успеха. Возможно начало новых романтических отношений или восстановление старых; уже существующие связи становятся прочнее и глубже. Вы много делаете для близких, заботитесь об интересах семьи.



Рак

Отличный день для новых знакомств. Окружающие часто обращают на вас внимание, искренне интересуются вашими делами, задают вопросы, на которые приятно отвечать. Не исключено начало романтической истории, которая подарит массу позитивных эмоций. Вы способны увлечь даже человека, которому обычно вообще никто не нравится.



Лев

Благоприятный день для общения. Вы хорошо понимаете окружающих, заботитесь об их интересах так же, как о собственных, причем для этого не приходится чем-то жертвовать или прикладывать усилия. Удается найти общий язык с представителями старшего поколения, их советы и помощь оказываются очень полезными.

Дева

День вряд ли принесет какие-то важные события, но пройдет довольно приятно. Прислушайтесь к себе. Очень полезно будет в момент душевного подъема взяться за новое и увлекательное дело. Праздность и скука – ваши враги, только они и могут сегодня испортить вам настроение.



Весы

Все преграды преодолимы. Важно в этом не сомневаться: успех будет зависеть от того, насколько вы уверены в своих силах. Без переживаний и волнений день вряд ли обойдется, но в целом будет благоприятным. Прислушивайтесь к интуиции, она подсказывает, как и когда стоит действовать. Старайтесь больше рассчитывать на свои силы, чем на других; это позволит избежать разочарований.



Скорпион

Есть шанс найти ответы на вопросы, беспокоившие вас в последнее время. Этот день связан с получением не только ценной информации, но и значительных денежных сумм, которые нужно правильно потратить. Все сделки лучше планировать на вторую половину дня: в это время договориться об условиях будет куда проще.



Стрелец

Не исключены трудности в делах, но в целом день не так уж плох. Все испытания вы преодолеваете достойно, к возникающим трудностям относитесь философски, а за решение сложных задач беретесь с энтузиазмом. Можно добиться успеха там, где его никто не ожидал. Ваши решения и поступки кажутся удивительными, а их результаты просто восхищают.



Козерог

Благоприятное стечение обстоятельств поможет воплотить в жизнь давние замыслы, которые вы считали почти невыполнимыми. В профессиональной сфере сильно влияние позитивных тенденций, перед вами открываются заманчивые перспективы.



Водолей

Этот день нельзя назвать легким, но пройдет он очень интересно. Не стесняйтесь привлекать к себе внимание. Есть шанс заинтересовать людей, от которых многое зависит – постарайтесь не упустить его. Сейчас вы можете без стеснения рассказывать о своих победах и достижениях; это не будет выглядеть хвастовством.









Рыбы

Преобладает влияние позитивных тенденций. Вероятен значительный прогресс в делах, возможны интересные предложения, в том числе – о смене работы или начале долгосрочного сотрудничества. Заключенные в этот день соглашения помогут значительно увеличить доходы.





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