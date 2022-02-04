Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:41, 04 фев 2022

Вам часто удаются эксперименты. Сегодня стоит искать собственный путь к цели, а не следовать за другими. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Складываются благоприятные обстоятельства для того, чтобы что-то изменить в жизни. Если вы уверены в своих целях и определились с приоритетами, не теряйте время зря, начинайте действовать. Звезды готовы поддержать многие ваши начинания. В случае сомнений стоит взять небольшую паузу, чтобы все обдумать. Не исключено, что старые знакомые посоветуют что-то толковое.



Телец

Не горячитесь. Если сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, день пройдет очень мирно и плодотворно. Возможны какие-то неожиданные открытия, приятные новости, сюрпризы, которым вы будете очень рады. Некоторые Тельцы получат деловые предложения, от которых не захотят отказываться.



Близнецы

Стоит быть осторожнее, особенно с новыми знакомыми, которые обещают золотые горы и очень стараются завоевать вашу симпатию. Сегодня вы можете казаться легкой добычей тем, кто не прочь использовать окружающих в своих интересах. Проверяйте любую поступающую информацию и не спешите с выводами.



Рак

Очень благоприятный день с точки зрения работы и бизнеса. Старайтесь особенно внимательно прислушиваться к интуиции: она подскажет, как лучше действовать и за что стоит взяться в первую очередь. Вероятны необычные знакомства, встречи с людьми, которые вскоре окажут вам какие-то важные услуги или помогут найти верный путь к цели.



Лев

Очень плодотворный день. Вы справитесь с самыми разными делами, и запланированными давным-давно, и совершенно новыми. Удается практически все, нужно лишь правильно выбрать точку приложения усилий. И тут выручает интуиция. Руководствуйтесь ее подсказками, и вы добьетесь даже большего, чем ожидали.





Дева

В первой половине дня возможны мелкие неприятности и напряженные моменты, но с каждым часом влияние позитивных тенденций усиливается. Будет шанс найти ответы на какие-то важные вопросы, которые в последнее время беспокоили и вас, и ваших близких.



Весы

Прислушивайтесь к интуиции: следуя ее подсказкам, вы сегодня сможете сделать даже больше, чем ожидали, и добиться отличного результата даже в самых сложных делах. Вероятны полезные знакомства, не исключено, что вы найдете влиятельных союзников. У некоторых Весов появятся новые друзья.



Скорпион

Подходящий день для того, чтобы внести в свою жизнь нечто новое. Нет собственных идей? Не беда. Внимательно смотрите по сторонам, и вы наверняка наткнетесь на что-то интересное. Чаще обычного поступают удивительные предложения, и вы знаете, что стоит их принять. Друзья порадуют хорошими новостями.



Стрелец

Благоприятный день для учебы, сбора и анализа информации, интеллектуального труда. Вы внимательны, серьезны, ничего не упускаете из виду и не поддаетесь на провокации. Ответственный подход к делам позволяет избежать многих неприятных моментов, добиться успеха там, где другие потерпели неудачу.



Козерог

День необыкновенных идей. Порой они даже вам самим кажутся довольно странными, а окружающих приводят в недоумение; но вскоре выяснится, что осуществить задуманное можно, а результат обещает быть просто отличным.



Водолей

Не спешите. Сейчас стоит действовать осторожно, избегая ненужного риска. Руководствуйтесь здравым смыслом и не доверяйте всем подряд. Многие Водолеи сегодня чувствуют себя увереннее, чем обычно, понимают, что способны достичь важной цели. Кто-то может попытаться спровоцировать вас; не поддавайтесь. Окружающие часто делятся с вами непроверенной информацией, могут невольно ввести в заблуждение.









Рыбы

Насыщенный день, щедрый на удивительные совпадения, приятные сюрпризы. Происходящие события помогают вам по-новому взглянуть на привычные вещи; может измениться мнение о старых знакомых. Не исключено начало дружеских или романтических отношений, которые подарят массу позитивных эмоций.





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