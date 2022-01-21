Гороскоп на сегодня, 21 января 2022 года, для всех знаков зодиака

08:09, 21 янв 2022

Несколько хуже обстоит дело с личными отношениями. Огорчают разногласия с близкими. В ваших силах избежать серьезных конфликтов. Важно вовремя пойти на уступки, не упорствовать там, где речь идет о пустяках. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Вероятны удачные совпадения. У вас отлично получается использовать их в своих интересах; кажется, что любой пустяк может стать ступенью к успеху. Это очень благоприятные день для деловых знакомств. Можно найти партеров, с которыми вы будете плодотворно сотрудничать, инвесторов и покровителей.



Телец

Очень благоприятна первая половина дня. Она даст шанс добиться многого, и вы его не упустите. Поспешите взяться за самые важные дела, вы наверняка справитесь с ними хорошо. Будет возможность укрепить профессиональные связи или познакомиться с людьми, которые помогут вам в работе и бизнесе. Полезным окажется обсуждение бизнес-идей; вы увидите их слабые и сильные стороны.



Близнецы

Отличный день, позволяющий сделать много полезного. Вы способны быстро достичь важных целей, добиться того, о чем раньше даже всерьез не мечтали. Некоторые Близнецы получат предложения, от которых не захотят отказываться. В такой день хочется мыслить масштабно, но не лишним будет и обращать внимание на мелочи. Именно внимание к деталям позволит вам избежать многих ошибок.



Рак

Не самый плодотворный день, но легкий и приятный. Вы находите массу поводов для радости, отлично проводите время и со старыми друзьями, и с новыми приятелями. Это неплохой день для знакомств – вы нравитесь людям, и они охотно идут вам навстречу. Однако вряд ли сейчас начнутся какие-то серьезные отношения.



Лев

Неплохой день, который может стать по-настоящему удачным, если вы проявите инициативу, не побоитесь в одиночку взяться за сложное дело. Не всегда успех приходит сразу, но многое зависит от вашей уверенности в себе. Если вы не утратите ее ни на минуту, то наверняка добьетесь поставленных целей.

Дева

Умение ладить с окружающими вам сегодня очень пригодится. Благодаря ему вы не только найдете новых союзников, но и поможете людям, оказавшимся в сложной ситуации. Радует возможность сделать что-то полезное для других, но вы не забываете и о собственных интересах. Не возникает ни серьезных конфликтов, ни каких-то мало-мальски напряженных ситуаций.



Весы

Все складывается хорошо, вам не о чем особенно тревожиться. Окружающие могут напоминать о каких-то старых ошибках и давних проблемах, но настроения вам это не испортит. Вы готовы признать, что не всегда бываете правы; это помогает сгладить многие острые углы.



Скорпион

Появляется много хороших идей. Реализовать их пока трудновато, но это не значит, что о замыслах стоит забыть. Позже вы к ним обязательно вернетесь. Будет возможность решить какие-то проблемы, связанные с работой или бизнесом. Сейчас вы реалистично смотрите на вещи, не строите иллюзий. Это помогает избежать и напрасных надежд, и беспричинных волнений.



Стрелец

Держите себя в руках и не переживайте по мелочам. Этот день гораздо удачнее, чем может показаться на первый взгляд. Перед теми, кто не боится рисковать и идти навстречу своей судьбе, откроются новые возможности. У некоторых Стрельцов будет шанс вернуться к тем проектам, от которых они были вынуждены отказаться из-за неудачного стечения обстоятельств.



Козерог

Вы настроены серьезно, внимательны к мелочам и стараетесь не допустить ошибок. Будет возможность сосредоточиться на каком-то важном деле и достичь в нем успеха. Для этого придется приложить усилия, но вы не против потрудиться. Старые знакомые охотно помогают, близкие дают отличные советы. День дает возможность укрепить деловые и личные связи.



Водолей

Спокойный плодотворный день. Он отлично подходит для того, чтобы завершить дела, начатые раньше. После этого можно приступать к решению новых задач, которые будут куда интереснее, чем покажется вам поначалу. Вы быстро учитесь, на лету подхватываете хорошие идеи, не пропускаете мимо ушей полезные советы.



Рыбы

Сегодня вам предстоит много работать, но пугаться этой перспективы не стоит. Вы способны решить несколько задач одновременно, правильно расставить приоритеты и не упустить из виду то, что действительно важно. Близкие готовы поддержать вас, поэтому не бойтесь делиться с ними даже самыми смелыми идеями.





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