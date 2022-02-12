Гороскоп на сегодня, 12 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:54, 12 фев 2022

Для вас сегодня не придвинется никаких проблем с энергией и умением концентрироваться. Физическое состояние вас не подведет и самочувствие будет на высоте. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Утомительный день. Приходится заниматься несколькими делами одновременно. Обычно вы не имеете ничего против этого, но сегодня раздражаетесь: хочется сосредоточиться на чем-то, но почти никогда не получается. Люди, прежде обещавшие помощь и поддержку, кажется, не собираются держать слово. Некоторые Овны разочаруются в тех, о ком прежде были очень высокого мнения.



Телец

Постарайтесь максимально эффективно использовать начало дня: это самое благоприятное время. Будет шанс быстро решить какие-то важные вопросы, навести порядок в делах. Некоторые Тельцы найдут способ удалить со своего пути преграды, долго не позволявшие двигаться вперед. Другие представители знака увидят возможности, которых прежде не замечали.



Близнецы

Старайтесь сохранять спокойствие в первой половине дня. Если вы утратите самообладание, то можете наделать ошибок, исправлять которые придется долго. Лучше не предпринимать ничего важного, особенно если вы не уверены в том, что вас поддержат давние союзники.



Рак

Вам везет практически во всем. Воспользуйтесь поддержкой звезд, чтобы осуществить какие-то давние планы, сделать то, что прежде не получалось. Напомнят о себе люди, по которым вы скучали. Можно восстановить деловые и личные отношения, которыми вы прежде дорожили. Однако нужно иметь в виду: общение едва ли сразу будет приятным, поначалу возможны какие-то напряженные моменты.



Лев

Не все дается легко, но вы не сдаетесь. И правильно! У вас есть шанс достичь успеха, справиться с делами, за которые вы долго не решались взяться. Возможны неожиданные новости, которые поднимут настроение. Не исключены и предложения, на которые вы с удовольствием согласитесь без долгих раздумий.





Дева

Отличный день. Сейчас вам улыбается удача, благодаря поддержке звезд удается достичь того, что прежде казалось невозможным. Не исключено, что вас поддержат люди, которые раньше не помогали никому. Со временем они даже могут стать надежными союзниками, но пока лучше не ожидать слишком многого.



Весы

Не о чем особенно беспокоиться: день складывается удачно, у вас есть шанс достичь больших успехов, причем часто можно обойтись без серьезных усилий. Вы внимательны, замечаете все возможности, а их сегодня будет достаточно. Некоторые Весы получат предложения, о которых давно мечтали, и начнут менять свою жизнь к лучшему.



Скорпион

Думайте. Сегодня это у вас получается просто отлично. Можно строить планы на будущее – как ближайшее, так и отдаленное. Вы реально оцениваете ситуацию и свои силы, понимаете, как нужно действовать и на кого стоит рассчитывать. Становится ясно, на чем нужно сосредоточиться немедленно, а что можно отложить на потом.



Стрелец

В начале дня может быть сложно найти общий язык с окружающими. Порой даже самые близкие понимают вас неправильно, заставляют нервничать и выводят из равновесия. Еще труднее придется Стрельцам, которые в это время будут искать подход к новым знакомым. Не всегда удается найти верный тон, вы производите не лучшее впечатление даже на тех, кому в другое время обязательно понравились бы.



Козерог

Держите себя в руках в первой половине дня. Самообладание вам очень пригодится. Порой кажется, что окружающие специально выводят вас из равновесия, дразнят и провоцируют. На деле это не так, и к вечеру вы поймете, что рядом есть не только враги и недоброжелатели, но и настоящие друзья. Именно они поддержат в трудные моменты и подскажут, как лучше действовать.



Водолей

Вы не теряете здравого смысла, что бы ни происходило. Отлично! Именно это позволяет находить оптимальные решения, двигаться вперед там, где другие топчутся на месте, и делать то, что прежде казалось почти невозможным. Не исключено, что помогать вам начнут люди, от которых вы раньше не ожидали ничего подобного. Недавние соперники могут стать союзниками; не исключены и другие удивительные вещи.









Рыбы

Сложный день. Но вы не допустите серьезных ошибок, если не станете торопиться, будете действовать достаточно осторожно, а решения принимать самостоятельно. Возможны разногласия со старыми знакомыми, они не сразу поймут, что ваши умозаключения верны, а планы – реалистичны. Нужно немало терпения, чтобы донести до собеседников свою точку зрения.





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