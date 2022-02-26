Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:43, 26 фев 2022

Желающие добиться профессионального успеха в этот день могут пойти по одному из двух путей. Первый связан с высокой концентрацией на поставленных задачах, безграничном трудолюбии, готовности выполнять чужую работу. Демонстрируйте руководству свою исполнительность, будьте готовы задержаться для выполнения дополнительных обязанностей. Другой способ, не менее эффективный – сделать ставку на свой творческий потенциал. Проявляйте инициативу, предлагайте нестандартные решения, старайтесь привлечь к себе максимум внимания. В обоих случаях рассчитывать нужно на свои силы, поскольку плодотворное сотрудничество маловероятно.



Возможно сильное ощущение внутреннего дискомфорта, неуверенности в завтрашнем дне. Влюбленные начинают сомневаться в чувствах своих «половинок», становятся более подозрительными и ревнивыми. Зато словам малознакомых людей сегодня охотно верят многие, и это приводит к серьезным проблемам.







Овен

Снижен жизненный потенциал, вы не в лучшей форме. Вам трудно войти в ритм деловой жизни, и это может стать причиной серьезных конфликтов с руководством. Будьте осторожны с финансами; картина неблагоприятна, велика вероятность потерь, штрафов и других проблем.



Телец

Возможны интересные деловые предложения; принимайте их, долго не раздумывая – это ваш шанс реализовать свои замыслы. Расширяется сфера деятельности, появляются новые обязанности, все это вас ничуть не беспокоит: за дела вы беретесь с неподдельным энтузиазмом. Вероятно появление новых союзников, сотрудничество с которыми будет длительным и плодотворным.



Близнецы

Главный плюс этого дня – его благоприятный эмоциональный фон, благодаря которому вы не теряете хорошего расположения духа, даже если возникают трудности, и с энтузиазмом беретесь за самые сложные и скучные дела, вместо того, чтобы отложить их в долгий ящик. В первой половине дня удается решить деловые вопросы, договориться с партнерами о взаимовыгодных условиях сотрудничества.



Рак

Легкий, приятный день, как нельзя лучше подходящий для общения с друзьями и романтических свиданий. Вы обаятельны и милы, с вами приятно иметь дело; встрече с вами будут рады даже люди, раньше не выказывавшие по отношению к вам особой симпатии. Возможны неожиданные романические признания, а уж в комплиментах недостатка точно не будет.



Лев

День сложится неплохо, если вы будете благоразумны и осторожны. Однако это удается немногим Львам. В большинстве же случаев Львы поддаются влиянию эмоций, а потому поступают не самым лучшим образом. Могут возникать неприятности на работе и дома, не исключены незапланированные расходы.





Дева

Многие проблемы этого дня на самом деле гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Вы быстро решаете разные задачи, и то, что на смену им приходят новые, вас ничуть не смущает. Ваши выступления на деловых переговорах и встречах будут яркими и запоминающимися; для некоторых Дев именно они откроют путь к новым карьерным вершинам.



Весы

Вы решительны, нетерпеливы, часто говорите и действуете, не подумав. В результате день оказывается полным разнообразных происшествий, вспоминать о которых потом будет очень весело. Пока же вы переживаете, нервничаете, беспокоитесь – словом, не даете покоя ни себе, ни окружающим.



Скорпион

Настроение оставляет желать лучшего: даже достигнутые успехи (а они могут быть очень значительными), вас не особенно радуют. Представители знака становятся подозрительными, многого требуют от окружающих, порой страдают от недостатка любви. Радует лишь то, что влияние негативных тенденций не будет долгим, и ваше состояние вскоре стабилизируется.



Стрелец

Все идет не так, вам крайне трудно держать себя в руках. Раздражение и недовольства копятся, чтобы затем вырваться наружу в самый неподходящий момент. В результате возникают конфликты с людьми, с которыми вы совсем не хотели ссориться. Сгоряча вы говорите много лишнего, и позже об этом придется жалеть.



Козерог

Этот день связан с появлением новых профессиональных задач, после решения которых перед вами откроются многообещающие перспективы. Но личные проблемы отвлекают от работы, мешают сосредоточиться, и вы упускаете одну возможность за другой. Это не нравится ни вам, ни окружающим.



Водолей

День не подходит для решительных действий (исключением является ранее утро), важных решений тоже лучше не принимать. Зато можно и нужно радовать себя: именно сегодня вы можете пополнить запасы жизненной энергии, которые очень пригодятся вам в ближайшем будущем.









Рыбы

Храните верность поставленным целям, никому не позволяйте сбить вас с ранее избранного пути. Соблазнов и искушений будет много, но вы найдете в себе силы не обращать на них внимание. Возможно появление новых союзников, сотрудничество с которыми откроет перед вами новые горизонты.





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