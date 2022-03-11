Гороскоп на сегодня, 11 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

07:56, 11 мар 2022

Не самый перспективный и удачный день. Значительная часть его проходит в пустых хлопотах, приходится тратить время на дела, исход которых не имеет никакого значения. Нетерпеливые, эмоциональные люди легко теряют душевное равновесие, провоцируют конфликты, даже не задумываясь о том, каким последствиям это может привести.







Вероятны семейные разногласия, ссорятся даже стабильные пары. Многие склонны принимать опрометчивые решения, например, разрывать какие-то отношения, как только в них появилась малейшая напряженность.



Овен

Несмотря на царящую вокруг суету и неразбериху, вы сохраняете спокойствие и сосредоточенность. Это позволяет добиться значительных успехов в делах, в особенности – требующих внимания и аккуратности. Могут возникнуть разногласия с единомышленниками, но вы непременно найдете убедительные доказательства своей правоты.



Телец

Итоги этого дня во многом будут зависеть от того, какую линию поведения вы выберете. Дадите волю гордости и честолюбию – конфликтов не избежать; сможете вовремя уйти в тень, проявить уступчивость – сохраните свои позиции, получите возможность опередить конкурентов. Тельцы-руководители должны быть снисходительны к молодым сотрудникам. Рядовым служащим рекомендуется проявлять инициативу, никого при этом не обижая.



Близнецы

Все вокруг считают, что вам трудно, и дают советы по изменению ситуации к лучшему. Но вас сложившаяся ситуация вполне устраивает: вы видите плюсы, которых другие не замечают. Именно поэтому сегодня лучше действовать самостоятельно, не теряя времени на объяснения, которые все равно вряд ли будут поняты правильно.



Рак

Это один из тех дней, когда умение вовремя обращать внимание на мелочи будет очень кстати: именно оно поможет вам избежать неприятностей. Не исключено появление новых союзников. Совместная деятельность будет плодотворной, если именно вы будете принимать самые важные решения, ставить задачи и проверять их выполнение.



Лев

Желание попробовать что-то новое, жажда самовыражения помогут найти интересные идеи. Особенно удачно проявлять инициативу в областях спорта, технического и программного обеспечения. Бизнесмены тоже могут добиться успеха, если не станут упорствовать в отстаивании своей точки зрения. Избегайте рискованных операций с недвижимостью.





Дева

Для вас нет ничего невозможного. Просто делайте то, к чему лежит душа, и у вас все получится. Нужно отметить, что у вас больше энергии, чем у представителей других знаков, и не всем удается удерживать ритм, который вы задаете. К этому нужно относиться спокойно. Старайтесь не подгонять и не обижать более медлительных окружающих.



Весы

Подходящий период для осуществления замыслов, по какой-то причине не получивших поддержки окружающих. Вам удается добиться удивительных результатов, завоевать уважение людей, которые вам небезразличны. Вы изобретательны и находчивы, а порой и откровенно хитры – но проявляете эти качества только тогда, когда это необходимо, чтобы сделать мир лучше.



Скорпион

Вы склонны переоценивать собственные силы и возможности – это становится причиной нелепых ситуаций, которые со стороны выглядят забавными, а вам кажутся просто ужасными. Не сдавайтесь: перед вами открывается масса возможностей, нужно лишь заметить это и вовремя сориентироваться в ситуации.



Стрелец

День не будет насыщенным событиями, но все же оставит приятное впечатление. Сегодня вы можете позволить себе заниматься тем, к чему лежит душа, выбирать только интересные дела, общаться исключительно с людьми, вызывающими у вас позитивные эмоции. Возможны незапланированные поездки, приятные сюрпризы.



Козерог

Возможны финансовые трудности, неудачные покупки. Нежелательно вкладывать деньги в бизнес, день не подходит для коммерческой деятельности. Рекомендуется сосредоточиться на самостоятельной работе, требующей внимания к деталям, аккуратности. Найти общий язык с руководством удастся ближе к вечеру, и именно в это время лучше обсуждать самые важные вопросы.



Водолей

Сосредоточьтесь на том, чтобы не потерять что-то, доставшееся вам ценой больших усилий – такая опасность сегодня, к сожалению, есть. Могут подвести союзники, не исключено разочарование в людях, чье уважение и расположение вы долго и старательно завоевывали.









Рыбы

Общение с друзьями и близкими по духу людьми приносит массу удовольствия. Сегодня вам удается найти не только союзников, но и влиятельных покровителей, готовых решить многие ваши проблемы. Однако будьте готовы к тому, что за услуги, которые оказывают вам окружающие в этот день, придется дорого заплатить.





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