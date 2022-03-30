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Гороскоп на сегодня, 30 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 30 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

08:02, 30 мар 2022

Лучше не рассчитывать на легкие успехи. Можно добиться неплохих результатов, но для этого придется потрудиться. Не стоит ждать, что обстоятельства сложатся каким-то особенно благоприятным образом или кто-то решит ваши проблемы за вас. Рассчитывайте на свои силы и действуйте – только так можно изменить ситуацию к лучшему.

Не исключены финансовые трудности. Например, могут потребоваться значительные траты, или денежные поступления окажутся меньше, чем вы ожидали. Не паникуйте: все можно преодолеть. Но от незапланированных покупок лучше отказаться.

Овен
Влияние негативных тенденций все еще дает о себе знать, но вы чувствуете себя гораздо спокойнее и увереннее, чем накануне, а потому и результатов добиваетесь лучших. День благоприятен для общения с друзьями и деловыми партнерами; с людьми, которых видите впервые, вы легко находите общий язык.

Телец
Трудности могут возникнуть из-за того, что вам не хватает твердости для того, чтобы отстаивать свою точку зрения и защищать интересы. Не бойтесь вступить в открытую борьбу, даже если соперник превосходит вас силой. Победа будет на вашей стороне, если первые трудности вас не напугают.

Близнецы
Большая часть дня пройдет в домашних делах и заботах о плане семьи. Вы очень добросовестно подходите ко всему, чем занимаетесь, поэтому решение любых задач отнимает у вас гораздо больше времени, чем могло бы. Совместная деятельность нежелательна — вы вспыльчивы, легко начинаете сердиться на людей.

Рак
Вам будет очень нелегко. Это день задает массу вопросов, и вы не желаете верить в то, что ответы на них очевидны и просты. Хочется искать второе и третье дно, толковать любую информацию так, чтобы хотя бы перед самим собой предстать в лучшем свете. Иллюзии и воздушные замки вы строите легко и охотно, а вот смотреть на вещи реально совсем не хотите.

Лев
Несмотря на все свои старания и усилия, вы оказались в незавидном положении. Число ваших недоброжелателей стремительно увеличивается, а рассчитывать на появление новых союзников не приходится. Если кто-то и предлагает помощь, то в столь общих выражениях, что вы понимаете: рассчитывать на нее не стоит.


Дева
Прежде чем начинать работу над каким-то новым проектом, убедитесь в том, что обладаете всей необходимой информацией. Не знать чего-то – значит поставить себя под угрозу; сегодня проблемы, порожденные недостаточной осведомленностью, возникают часто, чем когда бы то ни было. Осторожнее с деньгами: высока вероятность неудачных покупок и инвестиций.

Весы
В этот день можно браться за любые дела, звезды готовы поддержать все ваши начинания. Становится возможной реализация давних планов; правда, придется проявить изобретательность, чтобы воплотить их в жизнь в первозданном виде. Есть риск лишиться поддержки человека, на которого вы привыкли полагаться в трудных ситуациях.

Скорпион
События этого дня наверняка порадуют, ведь происходит именно то, чего так долго ждали. Возможно получение интересных предложений как делового, так и личного характера. Не торопитесь принимать их – нужно как следует все обдумать, не исключено, что удастся добиться более благоприятных условий. Подходящий день как для коротких поездок, так и для начала больших путешествий или переезда.

Стрелец
Приятное настроение сохранится на весь день, если победить желание переделать все дела одним махом. Вы будете склонны переоценивать свои силы, а это приведет к недовольству результатами своих действий.

Козерог
Отличный день. Спешите действовать, не тратьте даром ни одной прекрасной минуты! Возможны колоссальные успехи в работе, не исключен прорыв, благодаря которому ваши соперники останутся далеко позади навсегда. Есть шанс наладить очень перспективные деловые отношения с влиятельным человеком, который станет для вас не только партнером, но и покровителем.

Водолей
День связан с получением важной информации, касающейся кого-то из ваших близких. Могут возникнуть финансовые трудности, справиться с которыми будет непросто, но вы непременно найдете выход из положения. Появляются новые дела, не исключено, что именно из-за событий этого дня в течение последующих нескольких недель вы будете очень заняты.



Рыбы
Нелегко дается выполнение профессиональных обязанностей, руководство критикует вашу работу. Вы рискуете оказаться в оппозиции, нажить врагов из числа коллег и деловых партнеров. Участвуя в совместных проектах, старайтесь держаться в тени, ограничьтесь ролью исполнителя. Инициатива допустима лишь в гомеопатических дозах.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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