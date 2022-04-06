Гороскоп на сегодня, 6 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:02, 06 апр 2022

Первая половина дня благоприятна. Можно многое успеть, если действовать быстро и не откладывать дела. При этом пользоваться лучше проверенными методами, избегая риска и необдуманных шагов. Пригодится чужой опыт; стоит прислушаться к советам.



Позже могут возникнуть трудности: найти общий язык с окружающими станет труднее, важные вопросы останутся без ответов. Не исключены разногласия с самыми близкими людьми, влюбленные могут ссориться из-за пустяков. Помните, что о любых поступках, совершенных в этот день, рано или поздно станет известно.







Овен

День будет очень приятным, вы получите немало позитивных эмоций. Но удовольствия обходятся дорого, и позже вы не раз пожалеете о том, что потакали всем своим прихотям. Представители знака покупают оригинальные, экстравагантные вещи, не задумываясь о том, что будут делать с ними дальше.



Телец

Постарайтесь не отвлекаться от тех дел, которые действительно важны для вас – есть шанс благополучно довести их до конца, даже если недоброжелатели постараются помешать вам. Избегайте лишних разговоров на рабочем месте, не распространяйте непроверенной информации, даже если она кажется вам правдивой. Не рассчитывайте на то, что сплетни помогут вам подняться по служебной лестнице.



Близнецы

Справиться со многими трудностями этого дня вам помогут старые друзья и давние союзники. Будьте искренни, не скрывайте своих волнений и тревог: чем более вы откровенны с теми, от кого ждете помощи, тем более своевременной и уместной будет эта помощь. К вам же часто обращаются за советом – в основном, это делают женщины.



Рак

Лучшее, что вы можете сегодня сделать – это не предпринимать ничего значительного. Этот день не подходит для серьезных дел, решения важных вопросов. Зато его можно посвятить радостям и удовольствиям: позитивных эмоций вы получите предостаточно. Вероятны новые знакомства, увлечения; начинающиеся в этот день романтические отношения будут развиваться стремительно.



Лев

Начало дня будет довольно беспокойным, не исключено, что в ваши дела вмешаются люди, от которых вы предпочли бы держаться подальше. Настроение часто меняется, под влиянием сиюминутных желаний вы порой ведете себя вызывающе. Могут возникнуть разногласия с влиятельными людьми, есть опасность лишиться их покровительства.





Дева

В течение дня возникнет несколько сложных ситуаций, неприятных моментов, но вы сохраните хладнокровие, и именно поэтому достойно преодолеете все трудности. Люди, которые не в состоянии совладать со своими эмоциями, посматривают на вас с завистью и могут даже начать строить какие-то козни просто в надежде вывести вас из себя. К этому можно относиться с юмором: серьезной угрозы для вашего благополучия нет.



Весы

Возможны мелкие недоразумения, вы совершаете промахи, ошибки, о которых позже пожалеете. У всех неприятностей дня есть нечто общее: они не так значительны, как вам кажется. Не стоит принимать близко к сердцу разногласия с коллегами – скоро ваша правота станет очевидной всем.



Скорпион

Очень противоречивый и беспокойный день, события которого трудно оценить правильно. Информации у вас мало, вы чувствуете, что блуждаете в тумане, а окружающие ждут от вас конкретных решений, обдуманных поступков, эффективных действий. Помните, что вам нужно время на размышления, никому не позволяйте торопить вас. Будьте терпеливы, не предпринимайте ничего, пока не дождетесь подходящего момента.



Стрелец

День приносит много негативных эмоций. Достаточно мелочи, чтобы вы потеряли душевное равновесие; вернуть обычный оптимизм оказывается очень непросто. Чаще обычного теряются мелкие вещи, ключи, документы. Техника, на безотказную работу которой вы привыкли полагаться, выходит из строя. Трудно придерживаться привычного распорядка дня, многим представителям знака придется работать сверхурочно.



Козерог

Этот день очень неблагоприятен. Вы не в ладу и с собой, и с окружающими, что значительно снижает вероятность успеха. Кроме того, негативные эмоции слишком часто берут верх над здравым смыслом; позже вы не раз пожалеете, что не сдержали раздражения, высказались слишком резко, позволили себе агрессивные выпады.



Водолей

Вы прикладываете массу усилий для достижения цели, которая кажется важной. Рано или поздно вы получите желаемое, но обойдется это дорого. Стоит остановиться раньше, чем потребуются серьезные жертвы, и подумать о том, действительно ли вам так нужно то, к чему вы стремитесь.









Рыбы

Вам удается правильно оценить ситуацию, какой бы сложной и запутанной она ни казалась. В этот день можно принимать стратегические решения, разрабатывать долгосрочные планы. Вы настроены очень серьезно, окружающим это нравится. Поступают интересные деловые предложения, есть шанс найти высокооплачиваемую и интересную работу.





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