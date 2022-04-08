Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:02, 08 апр 2022

Скучать точно не придется: будет много событий, не исключены неожиданные перемены. Нелегко разобраться в происходящем, понять, почему все складывается так, а не иначе. Но если вы будете внимательны, то многое заметите, сделаете правильные выводы. Подходящий день для того, чтобы начинать учебу. Могут легко даваться новые языки.







Непросто складываются отношения. Люди, которым прежде легко удавалось договориться обо всем, много спорят, сердятся друг на друга, обижаются из-за пустяков. Нужно быть очень мудрым и спокойным, чтобы положить конец разногласиям.



Овен

Удачный плодотворный день. Вероятен значительный прогресс в работе, появляется шанс довести до конца ранее начатые дела. Энтузиазм, с которым Овны берутся за решение сложных задач, помогает представителям знака заслужить уважение влиятельных людей, а в некоторых случаях – и найти покровителей, которые помогут воплотить в жизнь самые смелые замыслы. Хорошо помогать тем, кто оказался в сложной ситуации: ваши добрые дела будут щедро вознаграждены.



Телец

Нужно быть осторожнее – в этот день многие представители знака совершают ошибки. Главным виновником ваших промахов является эмоциональность; контролировать свои минутные порывы Тельцам сегодня очень непросто. Возможны мелкие потери, досадные недоразумения, которые испортят настроение, но не будут иметь серьезных последствий.



Близнецы

Проблемы время от времени возникают, но вы не позволяете им стать серьезными. Целеустремленность и практичность позволяют вам быстро справляться с решением важных задач, а второстепенные дела вы поручаете помощникам и единомышленникам. Середина дня – благоприятное время для общения, как делового, так и неформального.



Рак

День будет очень трудным; хорошо, если друзья и близкие смогут прийти вам на помощь. Очень много времени тратится на незначительные, неважные, а порой и совершенно бестолковые занятия. Но когда вы это понимаете, что-то предпринимать уже поздно, нужно продолжать начатое.



Лев

Хорошее время для повышения своих умений и навыков. Те, кто занят учебой, почувствуют интерес к новым областям знания. Авторитет укрепится, вы можете рассчитывать на изменения в своем статусе. Возможно, в вашем окружении появится человек, которому в скором времени можно будет доверить часть своих обязанностей.





Дева

Ничего особенного не происходит, но события развиваются в приятном ключе. Совершенно ясно, что до исполнения ваших желаний осталось совсем немного времени, можно и подождать. Вероятны интересные открытия, многообещающие встречи. Личное обаяние помогает вам находить новых друзей.



Весы

День начнется очень необычным образом. Первая его половина – подходящее время для перемен в жизни, и вы это наверняка почувствуете. Не стоит цепляться за что-то, что дорого вам только в силу привычки. Если сегодня вы откажетесь от того, что стало ненужным, устарело, звезды вскоре предложат достойную замену.



Скорпион

Чем меньше вы торопитесь и суетитесь, тем больше успеваете. Сегодня вам необходим четкий план действий: составьте его заранее и не отступайте ни на шаг. Окружающие дают много советов, но полагаться лучше на собственный здравый смысл. Этот день подходит для приобретения украшений, декоративных предметов интерьера – вкус вам не изменит.



Стрелец

Удачный день, у вас многое получается хорошо. Плодотворно проходят деловые переговоры, у многих представителей знака появляются новые партнеры, сотрудничество с которыми открывает новые горизонты. Появляется возможность реализовать творческие замыслы, найти применение талантам — нужно лишь немного храбрости, чтобы сделать первый шаг в избранном направлении.



Козерог

В первой половине дня возникнут трудности, во второй вы найдете способ справиться с ними, а заодно – неплохо заработать и обзавестись полезными связями. Сегодня от вас требуется не так уж много: просто не расстраиваться, если не все идет так, как было задумано, и импровизировать, если обстоятельства меняются слишком быстро и вы не успеваете составить план действий.



Водолей

Этот день будет довольно сложным. Требуется осторожность: есть опасность стать жертвой интриг, пострадать из-за своей невнимательности и доверчивости. Многие Водолеи всерьез привязываются к людям, которые совершенно не заслуживают их внимания. Возможно разоблачение интриг, заговора, составленного вашими недругами.









Рыбы

Хорошо проводят время те, кто ничего не делает: день как будто специально предназначен для праздности, лени и неги. Всюду, где появляются Рыбы, бурная деятельность замирает, на смену ей приходят спокойствие, гармония и чувство глубокого удовлетворения. Даже самые энергичные люди в вашем обществе становятся более медлительными, с плохо скрываемым удовольствием бросают уже начатые дела.





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