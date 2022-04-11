Гороскоп на сегодня, 11 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:00, 11 апр 2022

Даже самые деликатные и тактичные люди сегодня склонны к прямолинейности и честности. Иногда это позволяет избежать недопонимания и быстро прийти к соглашению, но порой становится причиной взаимных обид и недовольства. Деловые вопросы решаются достаточно быстро, совместная работа приносит не только ожидаемые плоды, но и приятные эмоции.







Планирование полезно во всех сферах жизни. Важно не ждать у моря погоды, а действовать, даже если обстоятельства складываются не самым благоприятным образом. Интуиция подскажет, как решить сложные вопросы, выйти из неоднозначных ситуаций с минимальными потерями.



Овен

В течение всего дня влияние позитивных тенденций будет сильным. Вы многому научитесь, полученная информация окажется чрезвычайно полезной. Возможно повышение по службе, причем для многих Овнов оно будет неожиданным. Подходящий день для налаживания отношений с иностранными партнерами, зарубежные командировки будут удачными.



Телец

Настройтесь на позитивный лад. Этот день может быть удачным, но для того, чтобы направить развитие событий в нужное русло, придется приложить усилия. В этот день хорошо отправляться в деловые поездки, проводить переговоры на чужой территории. Успешно проходят встречи с иностранными партнерами. Симпатия к человеку, прибывшему издалека, может положить начало бурному и страстному роману.



Близнецы

Благоприятный день для делового общения, проведения переговоров и встреч. Вы уверены в своих силах, и окружающие не усомнятся в том, что вы добьетесь успеха. Многие представители знака получат интересные предложения, касающиеся смены работы или плодотворного сотрудничества.



Рак

Ярко проявляются лидерские качества, у вас отлично получается вдохновлять окружающих и вести их за собой. Даже смелые ваши идеи немедленно получают поддержку. Хорошо проходят публичные выступления, вы находите новых союзников. Не исключено начало служебного романа, который будет складываться приятно и гармонично.



Лев

Отложите встречи с людьми, от которых вы зависите или которые могут повлиять на вашу дальнейшую судьбу. Стоит избегать конфликтных ситуаций, эмоциональных всплесков и желания все решить одним махом. Не нужно зацикливаться на попытке довести работу до идеала. Существует вероятность, что никто не оценит ваши старания.





Дева

Плодотворный день, позволяющий решить целый ряд важных задач. Вам нетрудно сосредоточиться на делах; никто не может помешать вам довести их до конца. Можно делать крупные покупки, подписывать важные документы, решать финансовые и имущественные вопросы.



Весы

Вам очень везет в работе – не исключено, что в этот день благоприятное стечение обстоятельств поможет вам одержать поистине грандиозную победу. Верьте в свои силы, даже если в них сомневаются ваши близкие; многое зависит от вашего оптимизма и целеустремленности. Хорошо делать небольшие покупки, можно приобретать ювелирные изделия, они станут вашими талисманами.



Скорпион

Будьте очень внимательны! Этот сложный, напряженный день требует осторожности, особенно – в общении с людьми, которые находятся на более высокой ступени общественной или карьерной лестницы. Вы слишком часто полагаетесь на свое везение там, где следовало бы приложить усилия. Возможны финансовые потери.



Стрелец

Все идет то хорошо, то очень плохо – скучать вам точно не придется. Решения нужно принимать быстро, к изменениям ситуации приспосабливаться еще быстрее, так что способность импровизировать сегодня вам наверняка пригодится. Возможны незначительные финансовые потери, покупки едва ли будут удачными.



Козерог

В этот день лучше не рисковать. Отложите эксперименты, пользуйтесь проверенными методами, и ни в коем случае не поддавайтесь на провокации, которые будут на удивление многочисленны. Недоброжелатели и тайные враги снова и снова пытаются втереться к вам в доверие, однако вы быстро отличаете искренние комплименты от замаскированной лести.



Водолей

День пройдет приятно, если вы не станете слишком беспокоиться о проблемах, которые возникли давным-давно и пока все равно не могут быть решены. Дела идут хоть и не идеально, но и совсем неплохо, поэтому нужно не тревожиться понапрасну, а сосредоточиться на хорошем. Благоприятный день для общения с детьми, семейных прогулок и поездок.









Рыбы

Это непростой день, таящий немало опасностей. Впрочем, у вас есть шанс избежать неприятностей – учитесь на чужих ошибках, следуйте хорошим советам, не поддавайтесь на провокации и будьте предельно осторожны во всем. Конечно, это непросто, но результат того стоит.





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