Гороскоп на сегодня, 12 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:34, 11 окт 2022

Трудный день для всех, кто ставит перед собой хоть какие-то цели. Приходится мириться с неблагоприятным стечением обстоятельств, отказываться от планов, представляющих для вас большой интерес. Очень велика вероятность разногласий с союзниками, конфликтов, которые сделают невозможным дальнейшее сотрудничество.







К сожалению, ничуть не лучше обстоят дела и в личной сфере. То и дело возникают ссоры между любящими друг друга людьми, причем даже самая искренняя взаимная привязанность не спасает от упреков, претензий и обид. Возможно обострение хронических заболеваний, не исключены мигрени, бессонница.



Овен

День складывается непросто, особенно для тех, кто рассчитывал быстро справиться с делами – они отнимают гораздо больше времени, чем можно было предположить, и планы приходится менять. Очень напряженно проходят переговоры, причем даже с теми, с кем вы раньше легко находили общий язык; найти компромисс удастся далеко не сразу.



Телец

Первая половина дня – подходящее время для поиска союзников. Окружающим нравятся ваши идеи, да и вы сами вызываете симпатию, так что можно не сомневаться в том, что вас поддержат. Полезным оказывается участие в семинарах, конференциях и других подобных мероприятиях. Поступает важная информация, становится понятным многое, что не было ясно раньше.



Близнецы

День будет трудным. Обстоятельства складываются неудачно, вам приходится буквально выбиваться их сил в надежде хоть на шаг приблизиться к цели, а она так и остается призрачно-далекой. Возможны разногласия с самыми близкими людьми, не исключен конфликт в семье.



Рак

Попытайтесь воплотить в жизнь свои давние замыслы: есть шанс одержать победы, которые положат начало переменам к лучшему во всех сферах жизни. Вы полны энергии и склонны совершать спонтанные поступки; это удивляет окружающих, но желающих последовать вашему примеру оказывается немало.



Лев

Это очень удачный день для сотрудничества, совместных проектов, объединения усилий. Людей, разделяющих ваши цели и интересы, вокруг достаточно; вопрос лишь в том, чтобы выбрать тех, с кем будет действительно легко достичь взаимопонимания. Вероятно получение важных известий из-за рубежа, некоторые Львы начнут планировать поездки за границу.





Дева

В этот день у вас будет много мелких дел; на чем-то важном сосредоточиться едва ли удастся. К тому же поступают известия, которые нельзя игнорировать, и становится совершенно ясно, что ваши планы, в том числе и на отдаленное будущее, должны быть изменены. Необходимо принять ответственное решение – вам это вполне по силам, но побеспокоиться все же придется.



Весы

Если действовать последовательно и обдумывать каждый шаг, можно многого добиться. Это не самый удачный день для начала работы над новыми проектами, но благополучно довести до конца давние дела все же удастся. Хорошо проходят деловые переговоры с иностранными партнерами, у бизнесменов будет возможность расширить свое дело.



Скорпион

Есть шанс добиться больших успехов. Будьте готовы действовать самостоятельно или искать новых единомышленников: давние союзники сегодня едва ли поддержат вас. Идеи, приходящие сегодня в вашу голову, оригинальны, смелы и очень полезны, хотя их воплощение в жизнь и может быть связано с какими-то трудностями.



Стрелец

День открывает новые горизонты и возможности, позволяет научиться чему-то нужному и полезному. Интуиция сильна настолько, что точность ее подсказок удивит самих представителей знака. Возрастает интерес к эзотерике и мистике, вы склонны придавать большое значение совпадениям, придумывать разнообразные ритуалы.



Козерог

Храните верность ранее поставленным целям, никому не позволяйте сбить вас с ранее избранного пути. Соблазнов и искушений будет много, но вы найдете в себе силы не обращать на них внимание. Возможно появление новых союзников, сотрудничество с которыми откроет перед вами новые горизонты.



Водолей

Вам везет. Обстоятельства складываются неожиданно удачно, и вы не упускаете возможность этим воспользоваться. Велика вероятность успехов в работе, особенно хорошо даются вам новые дела. Возможность расширить свой кругозор, чему-то научиться, узнать что-нибудь полезное вас вдохновляет. Появляется шанс завязать интересные деловые знакомства.









Рыбы

День складывается достаточно удачно. Наиболее сильным будет влияние позитивных тенденций в сфере личных отношений. Рыбы отлично ладят с окружающими, удается решить многие проблемы. Не исключено начало нового романа, который кардинально изменит вашу жизнь. В этот день хорошо признаваться в своих чувствах; можно делать матримониальные предложения.

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