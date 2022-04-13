Гороскоп на сегодня, 13 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:02, 13 апр 2022

Этот день принесет немало сложных дел и неинтересных задач. С теми и другими нужно постараться справиться как можно скорее: позже появится возможность приятно провести время, и будет очень обидно отказаться от нее из-за необходимости довести до конца начатое. В решении профессиональных проблем необходимо проявлять самостоятельность. Даже если вы простой исполнитель, составьте собственное мнение о полученном поручении, а уж потом исполняйте его.







К сожалению, на второй план отходят отношения с близкими. Мало у кого сегодня найдутся время и силы для того, чтобы пообщаться с дорогими людьми, уделить им внимание. А сделать это было бы очень неплохо, потому что в эмоциональной поддержке сегодня нуждаются даже самые сильные.



Овен

Доброта и дружелюбие, которых вы сегодня не скрываете, помогают завоевать симпатии окружающих. Но с новыми знакомыми нужно быть осторожнее: не исключено, что они намерены использовать ваши лучшие качества в собственных интересах.



Телец

Если вы не будете медлить, то наверняка добьетесь успеха. В этот день решительность просто необходима: без нее вы будете топтаться на месте, снова и снова возвращаясь к одним и тем же мыслям, которые давно пора бы оставить. Пригодится поддержка человека смелого, деятельного, склонного к оригинальным идеям, вы поможете ему воздержаться от чистых авантюр, а он вдохновит вас на смелые поступки.



Близнецы

Соображаете вы быстро, и действуете без промедления, а потому оставляете соперников далеко позади. Интуиция представителей знака безошибочна; все, что требуется от Близнецов – это следовать ее подсказкам. Этот день подходит для важных встреч, обсуждения серьезных вопросов; удается достичь компромисса даже с теми, с кем вы раньше занимали диаметрально противоположные позиции.



Рак

Неблагоприятный день – единственный по-настоящему трудный на этой неделе. Так что соберитесь с силами и постарайтесь не допустить ошибок. Высока вероятность провокаций, кто-то попытается манипулировать вами. Исход ситуации зависит от того, насколько предусмотрительны и осторожны вы будете.



Лев

Первая половина дня проходит интересно и плодотворно, перед вами открываются новые перспективы, появляются интересные возможности, которыми нельзя не воспользоваться. Вероятны новые знакомства, которые вскоре окажутся очень полезными. Вы привлекаете всеобщее внимание, порой ведете себя экстравагантно и даже вызывающе, но окружающим это нравится.





Дева

События в целом развиваются неплохо, но вместо того, чтобы радоваться этому, вы находите все новые и новые поводы для огорчений. Действительно, из-за некоторых обстоятельств, возникших в этот день, придется отложить реализацию важных для вас планов, но это окажется полезным: вы сможете все как следует обдумать, избежать многих ошибок.



Весы

День больше подходит для размышлений и оценки сложившейся ситуации, чем для каких-то решительных действий. Интуиция подсказывает, что с решением деловых вопросов лучше не торопиться — и не ошибается в этом. Не стоит также делать крупные инвестиции, покупать дорогие вещи, договариваться с кем-то о долгосрочном сотрудничестве.



Скорпион

Хочется очень ярких впечатлений, чего-то совершенно необыкновенного и выдающегося. Что ж, день отлично подходит для того, чтобы нарушить повседневное течение жизни, изменить свои привычки. Знакомства, которые вы завяжете в этот день, тоже будут необычными – вас ждут встречи с очень яркими личностями.



Стрелец

Удача сегодня не на вашей стороне – а это значит, что для достижения успехов придется постараться. У вас все получится, хоть и не сразу. Возможны серьезные профессиональные разногласия, вы не хотите прислушаться к мнению руководства, игнорируете идеи коллег, считаете лишь собственные предложения достойными внимания. Крайне неблагоприятен этот день для начала служебных романов: они не принесут ничего хорошего.



Козерог

День окрашен в неприятные тона, влияние негативных тенденций может быть очень сильным. Козероги ссорятся с союзниками и единомышленниками, теряют поддержку людей, которые не раз были им полезны. Неблагоприятна финансовая картина, нежелательно в этот день браться за дела, требующие серьезных расходов.



Водолей

День вы начинаете в неплохом, но не слишком подходящем для работы настроении. Поэтому на первую его половину не стоит планировать важные встречи и серьезные дела. Зато острая интуиция поможет вам в решении личных проблем, а безграничное обаяние поможет завоевать самое непреклонное сердце.









Рыбы

Вы хотите добиться успеха, чего бы это ни стоило – и получите то, к чему стремитесь, хоть и не сразу. Многие Рыбы сегодня неприятно удивляют окружающих своей неуступчивостью и даже агрессивностью, но именно эти качества позволяют представителям знака защищать свои интересы. Можно заниматься поиском новой работы, интересные предложения не заставят себя ждать.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram