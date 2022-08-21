Гороскоп на сегодня, 22 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

22:31, 21 авг 2022

День не самый простой, но первая его половина все же складывается удачно. В это время появляются хорошие идеи, а интуиция подсказывает верные решения. Старайтесь не откладывать реализацию своих замыслов. Все важные встречи стоит провести до полудня.







Во второй половине дня эмоциональный фон будет напряженным. В это время возможны трудности в общении, споры. Нужно быть терпеливее с близкими. Не исключено, что придется пойти на значительные уступки, чтобы избежать конфликтов. Нужно уделить внимание домашним делам. Будьте осторожнее с бытовой техникой, она чаще обычного выходит из строя.



Овен

День неровный; победы сменяются неудачами, настроение тоже нестабильно. Вы получаете некоторое удовольствие от происходящего: вам нравится решать сложные задачи, преодолевать трудности. Но окружающим трудно приспособиться к вашему ритму жизни, и это приводит к разногласиям и ссорам. Вы не встречаете поддержки у людей, на безусловное понимание которых привыкли рассчитывать.



Телец

Не экспериментируйте – это один из тех дней, когда желательно отдать предпочтение проверенным и доказавшим свою эффективность методам. В случае затруднений обратитесь за помощью к знающим людям: вашего собственного опыта может быть недостаточно, чтобы принять правильное решение.



Близнецы

Этот день категорически не подходит для контактов с иностранцами. Если у вас была назначена встреча с гражданином другого государства (неважно, романтическая или деловая), постарайтесь перенести ее на другой день. Кроме того, нежелательно в этот день заниматься биржевыми спекуляциями, менять валюту, покупать вещи в иностранных магазинах.



Рак

День проходит легко, не принося серьезных проблем. Вы прекрасно ладите с теми, кто вам симпатичен, наслаждаетесь полным взаимопониманием с близкими, отлично проводите время с друзьями. Деловая активность невысока, но это не беда – никаких срочных задач перед вами не стоит, все запланированное спокойно можно отложить.



Лев

Вы способны на многое и торопитесь продемонстрировать это окружающим, хотя сейчас разумнее было бы затаиться, уйти в тень и не привлекать к себе внимания. Как любая яркая личность, вы у многих вызываете зависть, проблема лишь в том, что сегодня завистники не упускают возможности навредить вам, так что лучше быть осторожнее.





Дева

Благоприятный день. Эмоциональный фон его отличается стабильностью, вы сохраняете хорошее настроение, что бы ни происходило. Можно браться за новые дела: в них вы быстро преуспеете. Возможны значительные расходы, но без гроша вы не останетесь; вероятны неожиданные денежные поступления.



Весы

Подходящий день для разнообразных нововведений и перемен любого рода. Сегодня вы способны сделать свою жизнь такой, какой хотите ее видеть; никто и ничто не в силах вам помешать. Открывается масса возможностей, и все, что от вас требуется – решить, какой из них вы сегодня воспользуетесь.



Скорпион

День не лишен неприятных моментов, но нельзя не признать, что многие трудности вы создаете сами. Не стоит хитрить, плести интриги – открытость и честность приносят лучшие плоды. Благоприятный день для встречи с друзьями детства или просто людьми, которых вы давно не видели и по которым в последнее время скучали.



Стрелец

Не ждите подарков от звезд: если вы хотите чего-то добиться, придется потрудиться, причем самостоятельно — едва ли кто-то будет вам помогать. У многих Стрельцов появляются новые цели, на достижении которых необходимо сосредоточиться, на время отбросив все остальное. Не ленитесь записывать идеи, которые в этот день посещают вас: реализация одной из них принесет немало денег.



Козерог

Удачный насыщенный день. Вы добиваетесь успеха во многих делах, в том числе – очень сложных, с которыми раньше не могли справиться ни вы, ни окружающие. Открываются новые перспективы, многие Козероги поймут, что именно нужно предпринять, чтобы реализовать свои самые смелые замыслы.



Водолей

Вы терпеливы – порой настолько, что это вам же и во вред. Позвольте себе громко заявить о своих желаниях, высказать собственную точку зрения прямо и открыто. Да, кто-то будет вами недоволен, но так ли это для вас важно? Друзья и близкие люди поддержат вас, даже если не во всем будут с вами согласны.









Рыбы

День для вас неудачен. На работе то и дело возникают конфликты, сосредоточиться на решении профессиональных задач никак не удается. Вас дергают по пустякам, выводят из терпения. Часто возникают разногласия с руководством; не исключено, что встанет вопрос о вашем увольнении. Старайтесь сохранять хотя бы видимость спокойствия, оставьте эмоции в стороне.

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