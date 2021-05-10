Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Гороскоп на сегодня, 10 мая 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 10 май 2021 | 10:07

Сегодня, 10 мая, лучше как можно внимательнее относиться к происходящим событиям и не пускать ничего на самотек. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».

Овен
Вы сохраняете спокойствие, что бы ни происходило, и именно поэтому добиваетесь успеха в делах. Удается принимать верные решения, вы быстро ориентируетесь в неоднозначных ситуациях, разбираетесь, что к чему. Будет шанс помириться с теми, с кем вы были в ссоре: вы готовы сделать первый шаг, а затем каждый признает, что в чем-то ошибался.

Телец
В начале дня чаще обычного возникают споры. Надо признать, что порой вы сами их провоцируете: то высказываетесь слишком резко, то упрямитесь и не хотите идти даже на незначительные уступки. Некоторые Тельцы к тому же настроены критично по отношению к близким и не проявляют снисходительности к чужим слабостям.

Близнецы
Можно положиться на интуицию: она дает своевременные и точные подсказки. Именно благодаря ей вы примете решения, которые помогут изменить жизнь к лучшему. Но ваше настроение часто меняется, порой окружающим нелегко найти к вам подход. Старайтесь руководствоваться здравым смыслом, а не минутными порывами.

Рак
День складывается удачно. В первой его половине возможны небольшие трудности, но вы быстро справитесь с ними. Пригодится то, чему вы успели научиться за последнее время. Вы не повторяете своих ошибок, принимаете верные решения в неоднозначных ситуациях. Часто ваши советы и подсказки помогают окружающим избежать неприятностей.

Лев
Удачный день, подходящий для самых разных дел, в том числе важных и сложных. Начатое вы доводите до конца, как бы трудно ни было. Преграды, порой возникающие на пути, не пугают вас и не заставляют отказаться от задуманного. Вы с энтузиазмом ищете способ преодолеть их – и находите.

Дева
День проходит удачно и плодотворно, причем во многом благодаря вашим усилиям. Вы энергичны, настроены решительно, предпочитаете действовать, а не ждать, пока что-то предпримут другие. Важно при этом не забывать об осторожности и не рисковать больше, чем это необходимо.

Весы
Не самый плодотворный день, но вполне приятный. Найдутся какие-то интересные дела, пусть и не особенно важные, и вы отлично проведете время, занимаясь ими. Не исключено, что напомнят о себе старые знакомые, о которых вы давно ничего не слышали. Общение окажется интересным и неожиданно вдохновляющим.

Скорпион
Стоит уделить внимание людям, которые вам особенно дороги. Они нуждаются в вашей заботе, в поддержке, да и просто в общении. Время, проведенное вместе, и вам идет на пользу: настроение улучшается, вы чувствуете себя увереннее и бодрее. Хорошо, если найдется какое-то дело, интересное для всех.

Стрелец
День будет беспокойным и насыщенным, но вряд ли вы станете жаловаться. Вам нравится импровизировать, принимать решения на ходу, менять планы и стараться извлечь максимум пользы из неожиданного стечения обстоятельств. Находчивость Стрельцов поражает окружающих; некоторым кажется, что представители знака едва ли не всесильны. Надо сказать, сегодня это недалеко от истины: у вас действительно многое получается отлично.



Козерог
Неплохой день. Он пройдет плодотворно, если вы приметесь за дела с самого утра. Но большой беды и не будет и в том случае, если захочется немного отдохнуть и отложить все на потом – позже у вас будет возможность наверстать упущенное.

Водолей
Вы хорошо понимаете самых разных людей, можете найти подход к тем, кто совсем на вас не похож. Иногда достаточно одного звонка или пары сообщений, чтобы помириться с теми, с кем вы были в ссоре, или восстановить деловые связи. Не стесняйтесь сделать первый шаг, вашу инициативу наверняка поддержат.

Рыбы
Вас посещают отличные идеи. Даже не просто отличные, а почти гениальные. В связи с этим появляются две задачи: не забыть их и никому раньше времени не рассказать о задуманном. Мелкие повседневные дела не мешают вам обдумывать грандиозные планы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: