Гороскоп на сегодня, 10 мая 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 10 май 2021 | 10:07

Сегодня, 10 мая, лучше как можно внимательнее относиться к происходящим событиям и не пускать ничего на самотек. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Вы сохраняете спокойствие, что бы ни происходило, и именно поэтому добиваетесь успеха в делах. Удается принимать верные решения, вы быстро ориентируетесь в неоднозначных ситуациях, разбираетесь, что к чему. Будет шанс помириться с теми, с кем вы были в ссоре: вы готовы сделать первый шаг, а затем каждый признает, что в чем-то ошибался.







Телец

В начале дня чаще обычного возникают споры. Надо признать, что порой вы сами их провоцируете: то высказываетесь слишком резко, то упрямитесь и не хотите идти даже на незначительные уступки. Некоторые Тельцы к тому же настроены критично по отношению к близким и не проявляют снисходительности к чужим слабостям.



Близнецы

Можно положиться на интуицию: она дает своевременные и точные подсказки. Именно благодаря ей вы примете решения, которые помогут изменить жизнь к лучшему. Но ваше настроение часто меняется, порой окружающим нелегко найти к вам подход. Старайтесь руководствоваться здравым смыслом, а не минутными порывами.



Рак

День складывается удачно. В первой его половине возможны небольшие трудности, но вы быстро справитесь с ними. Пригодится то, чему вы успели научиться за последнее время. Вы не повторяете своих ошибок, принимаете верные решения в неоднозначных ситуациях. Часто ваши советы и подсказки помогают окружающим избежать неприятностей.



Лев

Удачный день, подходящий для самых разных дел, в том числе важных и сложных. Начатое вы доводите до конца, как бы трудно ни было. Преграды, порой возникающие на пути, не пугают вас и не заставляют отказаться от задуманного. Вы с энтузиазмом ищете способ преодолеть их – и находите.



Дева

День проходит удачно и плодотворно, причем во многом благодаря вашим усилиям. Вы энергичны, настроены решительно, предпочитаете действовать, а не ждать, пока что-то предпримут другие. Важно при этом не забывать об осторожности и не рисковать больше, чем это необходимо.



Весы

Не самый плодотворный день, но вполне приятный. Найдутся какие-то интересные дела, пусть и не особенно важные, и вы отлично проведете время, занимаясь ими. Не исключено, что напомнят о себе старые знакомые, о которых вы давно ничего не слышали. Общение окажется интересным и неожиданно вдохновляющим.



Скорпион

Стоит уделить внимание людям, которые вам особенно дороги. Они нуждаются в вашей заботе, в поддержке, да и просто в общении. Время, проведенное вместе, и вам идет на пользу: настроение улучшается, вы чувствуете себя увереннее и бодрее. Хорошо, если найдется какое-то дело, интересное для всех.



Стрелец

День будет беспокойным и насыщенным, но вряд ли вы станете жаловаться. Вам нравится импровизировать, принимать решения на ходу, менять планы и стараться извлечь максимум пользы из неожиданного стечения обстоятельств. Находчивость Стрельцов поражает окружающих; некоторым кажется, что представители знака едва ли не всесильны. Надо сказать, сегодня это недалеко от истины: у вас действительно многое получается отлично.









Козерог

Неплохой день. Он пройдет плодотворно, если вы приметесь за дела с самого утра. Но большой беды и не будет и в том случае, если захочется немного отдохнуть и отложить все на потом – позже у вас будет возможность наверстать упущенное.



Водолей

Вы хорошо понимаете самых разных людей, можете найти подход к тем, кто совсем на вас не похож. Иногда достаточно одного звонка или пары сообщений, чтобы помириться с теми, с кем вы были в ссоре, или восстановить деловые связи. Не стесняйтесь сделать первый шаг, вашу инициативу наверняка поддержат.



Рыбы

Вас посещают отличные идеи. Даже не просто отличные, а почти гениальные. В связи с этим появляются две задачи: не забыть их и никому раньше времени не рассказать о задуманном. Мелкие повседневные дела не мешают вам обдумывать грандиозные планы.





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