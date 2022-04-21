Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:01, 21 апр 2022

Начало дня будет сложным для общения. Особенно напряженным это время оказывается для влюбленных, которые могут ссориться из-за пустяков, обижаться друг на друга, выяснять отношения. Эмоции сильны и часто мешают прислушаться к голосу здравого смысла; но выиграют те, кто хотя бы попытается справиться с ними.







Чем ближе вечер, тем больше появляется задач, требующих творческого подхода, фантазии. Нужно искать новые пути к цели, экспериментировать, а иногда и рисковать. Люди, которых это не испугает, многого добьются.



Овен

Первая половина дня обещает стать настоящей полосой препятствий, на которой трудности возникают одна за другой, а на помощь рассчитывать не приходится (даже со стороны тех, кто уже не раз обещал выручать вас в любых обстоятельствах).



Телец

День начинается позитивно, и в первой его половине вы можете добиться значительных успехов. Дальше, к сожалению, становится хуже — возникают разногласия с влиятельными людьми, вам не удается вовремя прикусить язык, и ваше мнение о важных особах становится им известно. Срочно найдите в себе дипломатические таланты, без них сегодня не обойтись!



Близнецы

Вы много времени тратите на пустяки, дела и разговоры, не заслуживающие внимания. Очень высока чувствительность к чужому мнению. Многие Близнецы отказываются от планов, которые давно вынашивали, просто потому, что они кому-то оказались не по вкусу.



Рак

Обдумывайте каждый свой шаг – в этот день легко совершить опрометчивый поступок, последствия которого будут крайне неприятными. Чаще обычного возникают разногласия на работе, даже люди, которые раньше вас поддерживали, сегодня могут встать на сторону недругов. Неблагоприятный день для проведения деловых переговоров, решения важных профессиональных вопросов.



Лев

Большая часть дня складывается хорошо, особенно для тех, кому с самого утра удается настроиться на деловой лад. Можно успешно провести переговоры, заручиться поддержкой влиятельной особы или заключить выгодную сделку. Радует и общение с близкими – в их обществе вы чувствуете себя уверенно и спокойно, забываете обо всех трудностях.





Дева

Благоприятен эмоциональный фон этого дня, настроение Дев будет очень хорошим. Вы повеселитесь от души и найдете способ порадовать тех, кто вам дорог. Во всех отношениях полезно посещение светских мероприятий: вы не только хорошо проведете время, но и узнаете нечто очень важное.



Весы

Будет возможность отлично провести время в хорошей компании, от души повеселиться, завязать новые знакомства. Вы легко находите общий язык с теми, кого видите впервые, и производите наилучшее впечатление даже на тех, кому обычно вообще никто не нравится. Хорошо обсуждать планы на будущее: удается выработать общую стратегию, избежав разногласий.



Скорпион

Отличный день для работы, в том числе утомительной, сложной, требующей специальных навыков. Вам удается сосредоточиться на главном, отбросить все незначительное и неважное. Мелкие дела стоит доверить помощникам, чтобы полностью посвятить себя действительно важному проекту. Но постарайтесь не перетрудиться: усталость становится причиной ошибок.



Стрелец

Этот день складывается не так уж плохо, хотя и не открывает каких-то особенно заманчивых перспектив. Вы хорошо справляетесь с делами, за которые беретесь, многие вопросы решаете быстрее и эффективнее, чем ваши коллеги. Возможно начало плодотворного сотрудничества.



Козерог

День не лишен трудностей, но вы сможете избежать действительно серьезных проблем, если проявите осторожность. Особенно важна она при работе со сложными инструментами: небрежность может стать причиной травм. Желательно также отказаться от долгих поездок за рулем, прогулок в темное время шуток.



Водолей

День пройдет хорошо, если вы сможете избежать неоправданного риска. Соблазн поставить на карту все будет очень высоким, но вы должны принять во внимание доводы здравого смысла и проявить осторожность. Деньги тратьте с умом, воздержитесь от необязательных покупок. Возможны интересные деловые предложения.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

РыбыДень спокойный и приятный. Принимаясь за важные дела, вы не рассчитываете немедленно добиться головокружительных успехов, но результаты ваших трудов превосходят ожидания. Неплохо складываются отношения с коллегами, да и руководство сегодня настроено по отношению к вам очень хорошо – стоит воспользоваться этим для решения каких-то важных для вас вопросов.