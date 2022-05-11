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Гороскоп на сегодня, 11 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 11 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 11 май 2022

Начало дня будет насыщенным и интересным. В это время многое идет не так, как вы ожидали. События могут развиваться очень стремительно, в сюрпризах и новостях недостатка не будет. Что бы ни происходило, прислушивайтесь к голосу здравого смысла: без его подсказок вы рискуете наделать ошибок.

Вторая половина дня будет более спокойной. Она подходит для общения с близкими людьми, совместной деятельности, реализации общих планов. Можно будет решить семейные проблемы, которые в последнее время беспокоили многих.

Овен
Посвятите этот день отдыху, все равно сделать что-то полезное едва ли удастся. Безделье, праздность совершенно не кажутся вам скучными; впрочем, кое-что вы все же сделаете: побалуете близких чем-нибудь вкусненьким, дадите хороший совет старому другу, поможете человеку, оказавшемуся в сложной ситуации.

Телец
Сегодня вы отличаетесь особой привлекательностью, ваше обаяние не остается незамеченным, где бы вы ни появились. Это благоприятный день для новых знакомств; вы проявляете разборчивость в контактах, доверяете только тем, кто действительно этого заслуживает. Подходящий день для обновления гардероба, экспериментов с имиджем.

Близнецы
Вероятен успех в работе; помогут знания и навыки, полученные ранее. Можно браться за сложные и масштабные дела, требующие терпения и сосредоточенности, а также работать со сложной техникой, осваивать новые инструменты и программы. Выдающиеся достижения ожидают Близнецов, работающих в таких сферах, как медицина, педагогика, юриспруденция.

Рак
Преобладает влияние позитивных тенденций, день удачен во многих отношениях. Вы легко находите общий язык с людьми, возможно появление новых покровителей; не исключено и то, что именно в этот день вы встретите симпатичную особу, которая вдохновит вас на подвиги.

Лев
Вы настроены немного легкомысленно и за сложные дела беретесь без особенного интереса и энтузиазма. К счастью, сегодня это не приводит к неприятным последствиям, серьезных ошибок вы не допускаете. Нетрудно будет найти общий язык с окружающими, есть шанс найти влиятельных покровителей.


Дева
Это приятный день, обещающий представителям знака массу позитивных эмоций. Он отлично подходит для посещения увеселительных заведений, общения с друзьями, романтических свиданий. Спа-процедуры и сеансы массажа сегодня особенно приятны и эффективны.

Весы
Удастся решить несколько важных деловых вопросов. Постарайтесь уделять им не больше внимания, чем они того заслуживают, иначе в течение всего дня не сможете расслабиться ни на минуту, а отдых вам потребуется. Добиться успеха вам поможет умение менять тактику поведения в зависимости от ситуации.

Скорпион
Этот день обещает представителям знака успехи в работе, достижение поставленных целей, прогресс во всех ранее начатых делах. Но не стоит рассчитывать на то, что победы будут легкими: трудиться вам придется много. Некоторые Скорпионы, впрочем, смогут преуспеть просто потому, что их соперники допустят глупые ошибки.

Стрелец
В начале дня вероятна некоторая растерянность: непонятно, за что браться и, главное, зачем. В это время старайтесь не думать слишком много, просто выполняйте поручения, занимайтесь привычной работой. После полудня отношение к происходящему вокруг изменится, появится план действий – ему и следуйте.

Козерог
Этот день связан с появлением значительных затруднений; многим Козерогам придется отказаться от своих планов или переключиться на какие-то другие дела, не столь увлекательные и интересные. Вы оказываетесь заложниками своего чувства долга: занимаетесь тем, что вам не нравится, понимая, что не можете по-другому.

Водолей
Вы прислушиваетесь к советам окружающих, доверяете опыту людей, знающих жизнь, и потому не совершаете серьезных ошибок. Упрямство и целеустремленность помогают преодолеть трудности, к тому же на вашу сторону часто встают влиятельные люди.



Рыбы
Чем меньше вы переживаете и волнуетесь, тем лучше проходит этот день; ни одна неприятность не стоит того, чтобы принимать ее близко к сердцу. Возможны разногласия на работе, но вам удастся отстоять свою точку зрения, никого при этом не обидев и не нажив себе врагов.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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