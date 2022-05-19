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Гороскоп на сегодня, 19 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 19 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

08:00, 19 май 2022

Можно доверять проверенным союзникам, обращаться к ним за поддержкой и помощью. Часто объединение усилий позволяет быстро добиться целей, важных для всех. Вероятны неожиданные новости и интересные предложения, а также приятные сюрпризы. Постарайтесь укрепить семейные связи, наладить отношения с родственниками. Благодаря вашим усилиям серьезные конфликты останутся в прошлом.

День подходит для занятий спортом, физического труда и активного отдыха. Разумные нагрузки сейчас идут на пользу, помогают почувствовать себя бодрее, дарят заряд энергии.

Овен
Старайтесь сохранять спокойствие в первой половине дня: это непростое, но все же небезнадежное время. Можно добиться успеха, работая самостоятельно, а вот найти союзников, которые помогли бы в осуществлении замыслов, едва ли найдется. Финансовая картина неблагоприятна, есть опасность потерь, неудачных сделок и покупок.

Телец
Будьте внимательны, не теряйте бдительности. В этот день могут произойти важные, интересные, значительные события, и предвестниками их станут мелкие происшествия, на которые нужно своевременно и правильно отреагировать. Проанализировав и сопоставив факты, вы примете решение, благодаря которому сможете оставить недоброжелателей далеко позади.

Близнецы
Профессиональные проблемы возникают по вашей собственной вине – слишком часто вы думаете о чем угодно, но только не о работе. Вероятны ошибки в расчетах, есть риск попасть в неловкую ситуацию на переговорах или дать обещание, выполнить которое будет просто невозможно. Воздержитесь от публичных выступлений.

Рак
Все у вас получится. Главное – не слушать людей, которые утверждают обратное и пытаются сбить вас с толку. Можно браться за новые рабочие проекты, в том числе – требующие привлечения давних союзников. Вы отлично ладите с единомышленниками, благодаря их своевременной помощи добиваетесь поставленных целей.

Лев
Это не самый благоприятный день для работы: вы поглощены решением личных проблем, размышлениями о том, как наладить отношения с близкими. Сосредоточиться на делах трудно, вы допускаете больше ошибок, чем обычно. Возможны финансовые потери из-за невнимательности, не исключены неоправданные расходы.


Дева
Вы добьетесь неплохих результатов, если сосредоточитесь на делах, которыми решите заняться, а эмоции оставите в стороне. Сегодня это будет не так-то просто, но других способов добиться своего нет. Очень трудно найти общий язык с руководством, могут возникать разногласия и споры. В конце концов удастся прийти к какому-то решению, устраивающему всех.

Весы
В этот день вас будет очень радовать отношение окружающих. Всюду ваше появление вызывает ажиотаж, вас окружают вниманием и заботой. Ваши желания не остаются незамеченными – более того, они исполняются, причем в нужной форме и в самый подходящий момент. При этом роль звезды вас ничуть не утомляет.

Скорпион
В начале дня возможны неприятности. Связаны они будут, вероятнее всего, с действиями ваших недоброжелателей. Не тратьте энергию на обиды и негодование, лучше сосредоточьтесь и подумайте, как же действовать в сложившейся ситуации. Выход наверняка найдется.

Стрелец
Многочисленные мелкие недоразумения мешают двигаться к цели, рассчитывать на серьезные успехи в этот день не приходится. Возможны ссоры с коллегами, недоразумения на работе. Многие Стрельцы позволяют себе нелестные высказывания в адрес собственного руководства и деловых партнеров, делая тем самым свои профессиональные позиции более уязвимыми.

Козерог
Спокойный день, позволяющий сосредоточиться на тех делах, которые для вас важны. Успехи прямо пропорциональны приложенным усилиям, поэтому едва ли у вас будут основания жаловаться на несправедливость судьбы. Возможно получение важной информации, с помощью которой вы обезоружите конкурентов.

Водолей
Удачный день для тех, кто давно хотел обзавестись новыми союзниками. Сегодня в общении с вами заинтересованы буквально все, даже люди, на чье внимание вы недавно и рассчитывать не могли. День подходит для экспериментов с имиджем, поисков нового стиля.



Рыбы
Этот день будет непростым, вы в большей степени, чем обычно, подвержены влиянию окружающих, практически любое общение становится эмоциональным испытанием. Вам не хватает деликатности и такта, часто вы обижаете людей, совершенно того не желая.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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