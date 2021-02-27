Гороскоп на сегодня, 27 февраля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 27 фев 2021 | 10:20

Всем знакам Зодиака рекомендовано не переживать по пустякам и отпустить свои беды и печали. Постарайтесь очистить свой разум и повеселиться. Побольше отдыхайте и ешьте свежих овощей.



Овен

Не самый благоприятный день для важных дел. Все довольно сложно и неоднозначно, трудно будет принять верные решения. Старайтесь не торопиться, спешка часто приводит к ошибкам. К сожалению, сегодня чужой опыт вряд ли вам пригодится, а советы, скорее всего, будут бесполезны.







Телец

Благоприятный день. Во многих важных делах можно добиться прогресса. Но не стоит думать, что все проблемы могут быть легко решены – сейчас вы только в самом начале пути. Запаситесь терпением и не отказывайтесь от задуманного, если что-то пойдет не так. Возможно, придется предпринять несколько неудачных попыток, прежде чем вы достигнете цели.



Близнецы

Отличный плодотворный день. Перед вами открываются заманчивые перспективы в деловой сфере. Не бойтесь экспериментировать, идти на риск, если он оправдан. Некоторым Близнецам везет буквально во всем. Даже самые суровые люди готовы потакать капризам представителей знака. Другим будет потруднее, но и они смогут добиться перемен к лучшему или исполнения давних желаний.



Рак

Неблагоприятна финансовая картина. День совершенно не подходит для спонтанных покупок, необдуманных трат. С инвестициями в бизнес тоже лучше не торопиться: можно сделать ошибку, которая дорого обойдется. Прежде чем принимать какие-то важные решения, посоветуйтесь с людьми, опыту которых доверяете.



Лев

Благоприятный день с точки зрения работы. Можно спокойно двигаться вперед, не опасаясь, что недоброжелатели и конкуренты чем-то помешают вам, навредят. Вы внимательны к мелочам, поэтому не допускаете ошибок в расчетах, а в сложной ситуации принимаете единственно верное решение.



Дева

Вам придется применить свои дипломатические таланты, чтобы избежать конфликтов. Отношения с окружающими часто складываются напряженно. Одни могут подумать, что вы требуете слишком многого, другие – что с вами ни о чем невозможно договориться. Покажите, что вы готовы пойти на уступки, и вам простят мелкие промахи и заблуждения.

Весы

Очень благоприятный день. Вам удается одерживать важные победы, в том числе и над людьми, которых вы считали самыми главными своими соперниками. Можно наладить отношения с теми, с кем вы прежде много спорили. Не исключено, что вы восстановите какие-то очень полезные старые связи.



Скорпион

Первая половина этого дня складывается довольно неприятно. Пришло время подводить какие-то итоги, а они вам совсем не нравятся. Анализ старых ошибок полезен, но если вы слишком увлечетесь им, то не заметите новых возможностей, которые вскоре откроются. Больше общайтесь с теми, кто готов поделиться своим опытом. Есть шанс получить очень важную информацию.



Стрелец

Нестабилен эмоциональный фон дня, настроение легко меняется. Вы часто сами с собой не в ладу; неудивительно, что и окружающим трудно иметь с вами дело. Лучше отказаться от любых излишеств и вредных привычек, потому что сегодня они особенно плохо сказываются на самочувствии.



Козерог

Творческий потенциал снижен, поэтому вы будете скорее реализовывать чужие идеи, чем предлагать свои собственные. Зато будет возможность найти союзников, которые многое для вас сделают, помогут в решении старых проблем. Финансовая картина неблагоприятна, желательно воздержаться от спонтанных покупок, избегать незапланированных расходов.



Водолей

День проходит не так удачно и плодотворно, как хотелось бы. Но он не приносит и больших потерь, так что едва ли у вас будут серьезные поводы для печали и жалоб. Самостоятельно работая над своими проектами, можно добиться неплохих результатов, а вот сотрудничество будет связано с многочисленными проблемами. Часто приходится несколько раз объяснять одно и то же, это раздражает.









Рыбы

Утро принесет новости, которые заставят вас поволноваться. Позже выяснится, что тревожились вы зря, просто кто-то ошибся и ввел вас в заблуждение. Немало времени придется потратить на решение старых проблем, исправление ошибок – как ваших собственных, так и чужих.





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