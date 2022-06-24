Гороскоп на сегодня, 24 июня 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 24 июн 2022

День будет ярким и запоминающимся. Он приносит сильные, противоречивые эмоции, заставляет вспомнить о давно забытых чувствах, дает возможность взглянуть на привычные вещи по-новому. Успехи вероятны там, где требуются фантазия и творческий подход. Рутинные дела могут казаться очень скучными и утомительными, но при известной сноровке справиться удастся и с ними.







Можно говорить по душам и делиться сокровенным, обсуждать с друзьями то, о чем в другое время вы не решились бы рассказать. Будет шанс получить информацию, которой не хватало, чтобы принять правильное решение.



Овен

Этот день вы встречаете в приподнятом настроении, и едва ли вас что-то всерьез огорчит. Эмоциональный подъем помогает преодолевать мелкие трудности, дарит бодрость и выносливость. Вы получаете массу удовольствия от активного отдыха, занятий спортом.



Телец

Успехи в работе значительны, не заметить их невозможно. Одно плохо: о ваших победах узнают не только друзья, но и недруги, которые просто из зависти могут немедленно начать делать вам гадости. С другой стороны, в этот день влияние позитивных тенденций настолько сильно, что всерьез навредить вам не может никто.



Близнецы

Удача улыбается вам даже чаще, чем вы ожидали. Возможно везение почти невероятное. День благоприятен для общения со старыми знакомыми, давними друзьями. Общие воспоминания становятся источником, из которого вы черпаете вдохновение. Высок творческий потенциал, некоторых Близнецов посетят поистине гениальные идеи.



Рак

День начинается неплохо. Вы делаете большие успехи, ваши профессиональные позиции прочны как никогда. Есть шанс избавиться от давнего недоброжелателя или оставить в прошлом вражду с человеком, который вас не понимал и недооценивал. Очень хороший день для публичных выступлений, ответственных встреч, участия в много людных мероприятиях.



Лев

Все самое интересное начнется во второй половине дня – к сожалению, к этому времени вы уже успеете заскучать и кое-кому испортить настроение. Вам хочется активной и целенаправленной деятельности, а приходится проводить время в пустых разговорах с людьми, которые вам не слишком симпатичны.





Дева

Вы должны доверять своей интуиции – и в работе, и в личной жизни она становится незаменимым советчиком. Планы на будущее стройте с осторожностью, по возможности избегая целей, достижение которых потребует серьезных усилий. В вопросах, которые для вас являются второстепенными, лучше довольствоваться малым.



Весы

В первой половине дня возможны мелкие неприятности и трудности, а в последующие часы влияние позитивных тенденций наберет силу, жизнь станет лучше и веселее. Вероятны неожиданные визиты, вы будете рады гостям, ведь ими окажутся люди, по которым вы в последнее время скучали.



Скорпион

Вам предстоит принять сложное решение, разобраться в крайне запутанной ситуации, а заодно выяснить нечто очень неприятное. Но в целом картина небезнадежна. Вы бодры и полны сил, и этого достаточно, чтобы справиться с влиянием неблагоприятных тенденций.



Стрелец

Непростой день. Вы должны действовать очень осторожно, избегая опрометчивых поступков и двусмысленных высказываний. Сегодня вы можете как найти новых друзей, так и нажить себе врагов, все зависит только от вашего поведения и подхода к ситуации. Желательно воздержаться от экспериментов, отдать предпочтение проверенным методам.



Козерог

Окружающие активно вмешиваются в ваши дела, что вас изрядно раздражает. Однако далеко не всегда вы можете просто попросить оставить вас в покое – в ход идут интриги и манипуляции, вы оказываетесь вынуждены делать то, чего совсем не хотите. Очень велика вероятность конфликтов с женщинами; вы чувствуете себя виноватыми, хотя и не можете объяснить, почему.



Водолей

В этот день вы совершите немало ошибок, но едва ли когда-то признаетесь в этом. Конечно, иногда неплохо устроить себе «праздник непослушания» и одно за другим нарушать общепринятые правила, но при этом и о возможных последствиях нельзя забывать. Вы действуете под влиянием эмоций, порой рискуя разрушить то, что долго и старательно создавали. Водолеи вступают в конфликты с сильными мира сего, многое бросают на карту, хотя и отдают себе отчет в том, что шансы на победу невелики.









Рыбы

День, когда присущее вам обаяние, хороший вкус и обходительность не останутся незамеченными. Неважно, с кем вы общаетесь – со случайными знакомыми, деловыми партнерами или потенциальными работодателями, – впечатление вы производите самое лучшее. Это способствует заключению выгодных сделок.

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