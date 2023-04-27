Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:04, 27 апр 2023

Начало дня приносит много ярких моментов. Особенно запоминающимся это время будет для тех, кто проведет его с близкими людьми. Можно говорить о том, что важно для всех, делиться своими сомнениями и тревогами. Вы наверняка получите поддержку, которой будете очень рады. Также это время подходит для любых занятий, требующих фантазии, изобретательности, находчивости. Творческий потенциал будет очень высоким.







Во второй половине дня многим трудно будет принимать решения, проявлять инициативу. Хочется плыть по течению, по возможности избегая преград, и делать только привычные, хорошо знакомые вещи. Но так вы вряд ли добьетесь успеха.



Овен

Вы недооцениваете своих недругов, это очень опасно. Вы готовы отразить лобовую атаку, но ваши противники предпочитают действовать другим способом – плетут интриги, строят козни. А таким методам вам совершенно нечего противопоставить. Есть лишь один шанс избежать потерь: прислушаться, наконец, к мнению человека, который уже давно пытается «открыть вам глаза» на то, чего вы никак не хотите видеть.



Телец

Влияние благоприятных тенденций по-прежнему сильно, только сфера финансов никак ему не поддается – могут возникнуть серьезные проблемы с деньгами. Есть опасность потерять ценную вещь или важные документы, а также допустить оплошность, которая приведет к штрафу. В остальном же день очень неплох.



Близнецы

День сложится неплохо, если с самого его начала вы настроитесь на серьезный лад и будете заботиться о других не меньше, чем о себе. Возрастает творческий потенциал, возможны успехи в новых сферах деятельности. День хорошо подходит для совместной деятельности с более опытными людьми – их знания и навыки оказываются полезными вам.



Рак

Поездки, даже по хорошо знакомому маршруту, требуют осторожности: возможны неприятные происшествия. Утром не исключены мелкие разногласия с членами семьи или соседями; до конфликта дело не дойдет, но настроение будет испорчено. К счастью, во второй половине дня эмоциональный фон стабилизируется, к тому же появятся новые цели и возможности.



Лев

Трудно сосредоточиться на работе, ваши мысли заняты домашними и личными проблемами, даже выполнение повседневных обязанностей дается нелегко. В середине дня вероятно получение информации, которая заставит волноваться. К счастью, вскоре выяснится, что тревога была напрасной.





Дева

Высок жизненный потенциал, вы полны энергии и не испытываете недостатка в хороших идеях – поэтому день складывается очень удачно. К тому же удается найти надежных союзников, поэтому вам не придется делать сложную и утомительную работу в одиночестве. Вероятно заключение выгодных сделок, возможны значительные денежные поступления.



Весы

Неплохой день для подведения каких-то промежуточных итогов, анализа своих поступков и их последствий, а также неторопливого составления планов на будущее. Не стоит верить всем обещаниям, которые дают вам сегодня окружающие, да и собственные слова не стоит бросать на ветер.



Скорпион

Спокойный размеренный день, радующий в основном отсутствием неприятностей. У вас появляются неплохие идеи, касающиеся досуга и отдыха, но убедить близких принять ваше предложение будет непросто. Любимый человек отдаляется, и вас это всерьез беспокоит. Некоторые даже задумаются о том, нужно ли продолжать отношения, в которых, кажется, уже совсем не осталось страсти и огня. Вы не спешите принимать решения, и это правильно – не придется сожалеть о сгоряча совершенном поступке.



Стрелец

Очень высок творческий потенциал, именно поэтому вам удается сделать этот день ярким и запоминающимся. Вы не только собственные идеи реализуете, но и друзьям помогаете воплотить их замыслы в жизнь – благодарность за это будет безграничной. День подходит для обсуждения важных вопросов, встреч с людьми, чье мнение вам небезразлично.



Козерог

Благоприятный день для начала сотрудничества. Вам удается верно определить приоритеты, составить планы, реализация которых будет выгодна всем. Очень хорошо этот день подходит и для восстановления старых деловых связей, которые сейчас могут оказаться для вас особенно полезными.



Водолей

Отличный день для общения в непринужденной обстановке. Вы получаете массу удовольствия от встреч со старыми друзьями и легко завязываете новые знакомства. Некоторые представители знака принимают оригинальные решения, удивляют окружающих экстравагантными поступками, а еще больше – тем, что все же достигают цели, хотя действуют крайне нестандартными методами.









Рыбы

Не все идет так, как хотелось бы, но сегодня, к сожалению, вы ничего не можете с этим поделать — так что остается просто смириться со сложившейся ситуацией или попытаться отыскать в ней какие-то плюсы. Возможны напрасные расходы, но серьезных финансовых проблем не возникнет. Во второй половине дня некоторым Рыбам удастся неплохо заработать, компенсировав таким образом потери.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram