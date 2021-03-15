Гороскоп на сегодня, 15 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 15 мар 2021 | 09:17

На этой неделе важно стартовать правильно. Настройтесь на рабочий лад, чтобы к следующим выходным почувствовать полную свободу. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Нелегко дается обсуждение любых сложных вопросов. Окружающие относятся к вам настороженно, как будто постоянно ждут подвоха. Будьте готовы демонстрировать свою готовность к компромиссам, идти на значительные уступки. Очень важно внимательно наблюдать за теми, с кем вы имеете дело. Есть шанс заметить то, что они пытаются скрыть – и именно это позволит не совершить серьезных ошибок.







Телец

Многообещающий день. Можно воплотить в жизнь давние планы и реализовать смелые задумки. Это потребует находчивости и изобретательности, и вы вовремя их проявите. Очень благоприятным будет день для влюбленных представителей знака, которых ждут яркие эмоции и приятные сюрпризы.



Близнецы

День складывается удачно, дарит много поводов для радости. Вероятны перемены к лучшему в личной жизни. Они происходят даже в жизни тех Близнецов, которые в последнее время пали духом и не ожидали ничего хорошего. Вы сможете о многом договориться с близкими, разногласия и споры останутся в прошлом.



Рак

Вы добьетесь желаемого, если будете достаточно настойчивы. Не отступайте, не сдавайтесь, никому не позволяйте запугать вас. Со временем соперники и недоброжелатели поймут, что лучше уступить вам, чем продолжать бессмысленную борьбу. Могут появиться новые союзники. У вас будет возможность исправить ошибки, допущенные раньше, наверстать упущенное.



Лев

Неплохой день для тех, кто умеет договариваться с окружающими. Постарайтесь найти общий язык с теми, кто вам дорог, избежать конфликтов с близкими: от того, удастся ли вам это, может зависеть дальнейшее развитие отношений. Ваша фантазия не знает границ, благодаря ей перед вами открываются новые возможности. День хорошо подходит для решения любых творческих задач.



Дева

Чтобы преодолеть трудности, нужно изменить привычную тактику. Действуя так же, как обычно, вы вряд ли добьетесь успеха. Возможны разногласия с близкими, но это не должно вас пугать: чуть позже обо всем удастся договориться. Появляется шанс восстановить отношения, которые когда-то были для вас очень важны, но прежде, чем сделать хотя бы один шаг в этом направлении, нужно хорошо все обдумать.

Весы

День сложится удачно, хотя и не совсем так, как вы ожидали. Будьте готовы внести коррективы в свои планы. Некоторым Весам нужно будет хитрить и изворачиваться; нелегко будет убедить себя, что цель оправдывает средства. Появится возможность решить сразу несколько личных проблем.



Скорпион

Чтобы день прошел удачно, нужно как можно раньше определиться с целями и расставить приоритеты. У вас будет шанс реализовать только самые важные из своих планов. Нельзя отвлекаться на мелкие проблемы, как бы многочисленны они ни были. Успех зависит от того, удастся ли вам противостоять соблазнам.



Стрелец

Вы добьетесь успеха, если проявите гибкость. Упрямство – ваш главный враг; постарайтесь как можно быстрее одержать над ним верх. Звезды открывают новые возможности перед теми, кто готов отказаться от своих заблуждений и стереотипов, прислушаться к мнению другого человека.



Козерог

Приятный день. Вы можете заниматься тем, чем хотите; многое получается хорошо. Часто вашего энтузиазма и неподдельного интереса к делу оказывается достаточно, чтобы достичь успеха. Интуиция помогает выбрать правильный путь. Благодаря ее подсказкам удается, почти не напрягаясь, добиться поставленных целей.



Водолей

Не суетитесь. Абсолютно все, за что беретесь, старайтесь делать спокойно и вдумчиво. Только так можно избежать ошибок, исправление которых впоследствии отняло бы много времени и сил. Ситуация требует самостоятельных решений, и любители полагаться на чужой опыт окажутся в сложном положении. С другой стороны, нет никакой необходимости действовать немедленно. У вас есть время на то, чтобы собрать максимум информации, все обдумать и принять взвешенное решение.









Будет шанс завязать интересные знакомства. Не упустите его. Люди, которых вы встречаете, помогут многому научиться, по-иному взглянуть на привычные вещи. Возрастает творческий потенциал. Появится возможность продемонстрировать окружающим свои знания и таланты. После этого заманчивые предложения не заставят себя ждать.





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