Гороскоп на сегодня, 14 июля 2022 года, для всех знаков зодиака

22:09, 13 июл 2022

Если действовать осторожно и не торопить события, можно урегулировать разногласия с окружающими и довести до конца ранее начатые проекты. День подходит для любой полезной деятельности, но нужно иметь в виду вот что: чем больше у вас будет помощников, тем лучше. В одиночку можно добиться только самых скромных успехов.







Это день сочувствия и взаимопомощи, люди активно участвуют в жизни друг друга, порой, правда, забывая о деликатности. Именно с этим связаны отдельные вспышки раздражения, в целом же день складывается довольно ровно.



Овен

Не тратьте время зря. В этот день можно и нужно трудиться, ведь сейчас вы создаете базу своего будущего благополучия. Пригодятся сила воли и самодисциплина. Могут возникнуть разногласия с окружающими, из-за частых споров будет трудно сосредоточиться на том, что для вас особенно важно. Расходы окажутся несколько больше, чем вы ожидали, но ваше финансовое положение останется вполне благополучным.



Телец

Преобладает влияние позитивных тенденций, день складывается удачно. Вы легко опережаете соперников, выходите победителем из острой конкурентной борьбы. В мелочах можно идти на уступки, но когда дело касается чего-то действительно важного, стоит проявить твердость – вы добьетесь своего.



Близнецы

День полон трудностей и хлопот. Вам предстоит не только решать собственные проблемы, но и приводить в порядок дела окружающих, исправлять чужие ошибки. Вы охотно даете советы, но едва ли кто-то всерьез прислушается к вашим рекомендациям.



Рак

Немалую часть дня отнимет исправление ошибок, совершенных другими людьми. При этом на какую-то благодарность рассчитывать не стоит; многие просто не замечают тех усилий, которые вы прикладываете, чтобы все шло, как надо. Чтобы настроение не испортилось, обязательно похвалите и побалуйте себя.



Лев

Вы оказываетесь в незавидном положении – усилия пропадают даром, старания оказываются напрасными. Беда в том, что вы не за то дело взялись. Чем раньше вы признаетесь в этом себе и переключитесь на что-то другое, тем лучше. Интересное предложение поступит от человека, с которым вы когда-то имели дело; имейте в виду, что отношения будут развиваться в прежнем ключе, несмотря на все произошедшие с вами перемены.





Дева

Этот день для вас будет связан с важными открытиями, получением ценной информации. Возможны значительные перемены на работе. Поначалу происходящее заставит вас насторожиться, но позже вы поймете, что все – к лучшему. В этот день можно отступать от ранее составленных планов, вам хорошо удаются импровизации.



Весы

Очень насыщенный день. Вероятны события многочисленные и неоднозначные, мысли – противоречивые, поступки – непоследовательные. Весы оказываются в самом центре неразберихи и суеты, при этом сохраняя философское спокойствие и терпеливо раскладывая все происходящее и непроисходящее по полочкам. Наведение порядка – дело, утомительное для других, но увлекательное для вас. Окружающие это чувствуют, а потому стройными рядами идут к вам за советами, рекомендациями, руководством к действию.



Скорпион

День начинается не лучшим образом, но позитивные тенденции набирают силу довольно быстро, и вскоре вы заметите, что дела идут на лад. Очень ярко проявляется способность к импровизации, благодаря ей вы не теряетесь даже в самых сложных и противоречивых ситуациях. Хорошо проходят любые встречи и переговоры, вы легко находите общий язык и с новыми людьми, и с теми, с кем уже не раз напрасно пытались договориться.



Стрелец

Этот день будет складываться неплохо. Вам быстро удается настроиться на нужный лад, найти достойное применение своей энергии. Очень продуктивны деловые переговоры, полезны любые контакты в профессиональной сфере. Ваши партнеры и союзники становятся настоящими друзьями, и все потому, что вы вовремя находите нужные слова, показываете, что вам небезразличны интересы окружающих.



Козерог

Мелкие трудности, возникшие с утра, огорчат многих представителей знака: кажется, что все идет не так. Однако влияние негативных тенденций не продлится долго, еще до полудня вы почувствуете, что ситуация хоть и медленно, но меняется к лучшему. Это касается в первую очередь отношений с окружающими. Даже если вы раньше с кем-то не ладили, сегодня можно найти общий язык.



Водолей

Дел много, а времени мало – и все же вы успеете все, что запланировали, и даже чуть больше. В этот день можно принимать и озвучивать серьезные решения, определяться с планами на будущее: несмотря на царящее вокруг легкомысленно-предпразничное настроение, вы настроены очень серьезно.









Рыбы

Вам кажется, что события развиваются слишком медленно, и вы торопите их изо всех сил. Между тем, спешить не надо: надо постараться извлечь максимум пользы из сложившихся обстоятельств. Ваш жизненный опыт и советы близких помогут сделать это. Возможны денежные поступления и ценные подарки, не исключено и неожиданное получение заманчивого делового предложения.

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