Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

23:15, 13 дек 2022

Этот день хорошо подходит для того, чтобы разобраться в себе, навести порядок в мыслях, определиться с целями и приоритетами. Можно расстаться с иллюзиями и фантазиями, понять, каково реальное положение дел, и определиться с планом действий. Будет шанс получить полезную информацию, ответы на вопросы, которые вас в последнее время тревожили.







Однако не исключены и трудности. Они могут возникнуть в отношениях с окружающими: найти общий язык часто оказывается труднее, чем обычно. Будьте терпеливы с теми, кто вам особенно дорог. К новым знакомым относитесь с осторожностью, особенно если они обещают слишком много.



Овен

Напряженный, насыщенный и очень интересный день. К концу его вы совершенно выбьетесь из сил, но жаловаться на жизнь едва ли будете – ведь в результате получите именно то, к чему долго стремились. Меняются отношения с окружающими, люди, которые раньше вас недооценивали, наконец поймут, на что вы на самом деле способны.



Телец

Очень полезной оказывается свойственная вам сегодня практичность. Вы находите самые простые и эффективные решения бытовых проблем. Можно заниматься чем-то новым, но стоит иметь в виду, что для усвоения информации сегодня потребуется несколько больше времени, чем обычно.



Близнецы

День очень многообещающий, можно многого добиться. Ваши идеи очень хороши, окружающие готовы признать это. Вам легко удается справиться со своими профессиональными обязанностями, остается время и на те дела, которые приносят вам удовольствия.



Рак

Этот день можно использовать и для решения профессиональных проблем, и для домашних дел, и для отдыха. Вы не теряетесь даже в сложной ситуации, быстро приспосабливаетесь к обстоятельствам, сохраняете хорошее настроение.



Лев

Хорошо проходят любые встречи, вам не приходится лезть из кожи вон, чтобы произвести благоприятное впечатление на людей, которые вам симпатичны. С близкими вы можете быть совершенно откровенны: они не обидятся на ваши замечания, поймут их совершенно правильно. Для встречи с любимым человеком подходит вторая половина дня: в это время влияние позитивны тенденций будет особенно сильным.





Дева

Хороший день для деловых встреч, в том числе – с новыми партнерами или руководством. Не возникает проблем с тем, чтобы произвести хорошее впечатление на людей, если это нужно для вашей карьеры и профессионального роста. Многим Девам удается блистательно довести до конца проекты, в успешности которых они в последнее время сомневались.



Весы

День хороших советов. Стоит прислушиваться ко всем, с кем вас сегодня сводит судьба: люди на вашем пути попадаются очень интересные. С кем-то из них вас свяжут серьезные отношения. Но пока не форсируйте события, пусть все идет своим чередом. Можно пообщаться с коллегами и деловыми партнерами в неформальной обстановке, обсудить совместные проекты – из таких бесед выйдет толк.



Скорпион

Настроение портится из-за любого пустяка, а если возникают серьезные проблемы, вы впадаете в уныние всерьез и надолго. Как бы окружающие ни старались развеселить вас, помочь вам настроиться на оптимистический лад, ничего хорошего у них не выходит, вы лишь становитесь еще более раздражительными и мрачными.



Стрелец

Вам предстоит принять важное решение. Советчиков вокруг много, кого слушать – непонятно. Интуиция дает туманные подсказки, и вы пребываете в растерянности. Но действовать нужно! Поэтому взвесьте все «за» и «против» и выберите вариант, сулящий наименьшие потери.



Козерог

Этот день не слишком благоприятен, дальше будет лучше. Пока же старайтесь не спешить, выбирайте несложные дела, даже если вам кажется, что они не соответствуют вашим способностям и талантам. Нежелательно заключать крупные сделки, покупать недвижимость, автомобили, лодки.



Водолей

Не стоит в этот день браться за что-то грандиозное, лучше ограничиться текущими делами, решить те мелкие, практические задачи, воспоминания о которых часто мешают вам сосредоточиться. Стоит воздержаться от незапланированных покупок, а все расчеты вести предельно аккуратно: в них могут закрасться ошибки.









Рыбы

Рыбы, удивленные большим количеством дел, задумаются о том, чтобы отложить их еще на денек и отдохнуть от всего в уединении или компании самых близких людей. Постарайтесь все-таки решить хотя бы самые насущные проблемы, иначе размышления о недоделанном испортят вам настроение.

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