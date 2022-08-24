Любовный гороскоп на сегодня, 25 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

21:23, 24 авг 2022

Любовный гороскоп на завтра по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вы будете точно знать, что больше для решения данного конфликта Вы ничего сделать не сможете. Более того, Ваша половинка тоже будет это понимать. А значит, вам будет необходимо чье-то вмешательство для того, чтобы решить накопившиеся проблемы.







Телец

Сегодня Ваш любимый человек будет на Вас полагаться несколько больше, чем обычно, что заставит Вас всерьез задуматься о том, насколько он самостоятелен и способен выжить в этих джунглях суровой повседневности без Вас. Может быть, стоит дать ему возможность решить что-то самостоятельно?



Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто сконцентрироваться на том или ином процессе, потому что его постоянно будут отвлекать радостные или, напротив, безрадостные мысли о Вас. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы испариться из его мечтаний хотя бы на один день.



Рак

Кто бы мог подумать? Сегодня злейшим врагом ваших отношений станет телевизор. Или компьютер. Ваш любимый человек будет предпочитать его общество Вашему. Впрочем, этому можно воспрепятствовать: уезжайте заблаговременно вместе туда, где экрану и монитору просто не будет места.



Лев

Если Вы будете пытаться переждать проблемное время и жить в надежде на лучшие времена, весь груз по их решению свалится на Вашего любимого человека и, вполне возможно, его придавит. Постарайтесь все же облегчить его незавидную участь, возьмите часть груза на себя.





Дева

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто говорить с Вами о чувствах. Тем не менее, он это сделать наверняка попытается — облегчите ему эту непростую задачу.



Весы

В этот день любое Ваше слово, сказанное Вашему любимому человеку, возымеет над ним воистину волшебную власть. Оно либо заставит его делать так, как Вы считаете нужным, либо абсолютно противоположным образом, наперекор. Владеть сильнейшим оружием с непонятным эффектом воздействия непросто, зато интересно.



Скорпион

Даже если Вы уже давно не ребенок, что-то детское в Вас осталось. И сегодня оно проснется в Вас и заявит о себе во всю мощь своего детского, но не тихого голоса. Придется уделить ему должное внимание — как Вам, так и Вашему любимому человеку, иначе может подняться самый настоящий бунт.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется разбираться в причинах Ваших поступков, мотивах Ваших действий и вообще во всем, что могло бы ответить на вопросы «почему» и «зачем». Пожалуй, лучшим выходом из создавшейся ситуации будет просто принять друг друга целиком, без объяснений.



Козерог

Сегодня в Вашей жизни непременно случится событие. Не факт, что приятное, но переживете! Станете умнее и разборчивее. А в следующий раз просто чаще вспоминайте, что себя надо любить все-таки побольше, чем партнера. И уважение к себе воспринимать как должное, а не как подарок.









Водолей

В этот день велика вероятность встретить человека, которого Вы давно искали и который вполне может стать Вашей судьбой и тем самым любимым человеком, которого Вы искали всю свою сознательную жизнь и даже дольше. Главное – не проглядеть его в толпе ему подобных.



Рыбы

В этот день Вам будет нелегко смириться с тем, что Ваш любимый человек увлечен еще чем-то или кем-то, кроме Вас. Поэтому ревность станет чувством совершенно естественным и закономерным, с ним нужно будет как-то смириться и ужиться, хотя бы на 24 часа.

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