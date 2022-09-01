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Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

20:31, 01 сен 2022

Эмоциональный фон дня благоприятен, что обещает хорошее настроение и оптимизм. Сильно желание весело провести время, и оно непременно сбудется, если проявить немного изобретательности. Радуют встречи с друзьями и общение с близкими, день хорошо подходит для приема гостей. Обсуждать важные вопросы рекомендуется дома — это позволит меньше отвлекаться, избежать напрасных волнений.



Вероятны удачные покупки, причем можно покупать как обычные вещи, предназначенные для повседневного использования, так и что-то необычное, экстравагантное.

Овен
Раздражительность, присущая вам в первой половине дня, может не лучшим образом сказаться на отношениях с близкими. К тому же негативные эмоции мешают вам верно оценить сложившуюся ситуацию и принять правильное решение. Многие представители знака в этот день совершают поступки, о которых позже будут сожалеть. Нежелательны важные встречи, контакты с людьми, которые могут повлиять на вашу жизнь.

Телец
В первой половине дня часто возникают разногласия и конфликты. Вы готовы из любой мелочи сделать проблему, и окружающие вам в этом с удовольствием помогают. О плодотворной работе говорить не приходится, деловые переговоры проходят крайне бестолково. Многие Тельцы склонны к провокационному поведению, совершению опрометчивых поступков.

Близнецы
Могут проявиться худшие качества характера, позже вы пожалеете о том, что не совладали с ними. Многие представители знака в этот день проявляют редкое легкомыслие, пренебрегают делами, к которым в другие дни отнеслись бы очень серьезно. Ваши недоброжелатели очень деятельны и изобретательны, противостоять им нелегко.

Рак
На легкие победы не рассчитывайте. Кое-чего вам сегодня удастся добиться, но усилия для этого предстоит приложить нешуточные. В первую очередь это касается Раков, запланировавших какие-то семейные мероприятия или встречи с важными людьми. Требуют осторожности поездки, поскольку вероятность неприятных происшествий в пути сегодня высока.

Лев
День порадует знакомствами, в особенности, если не станете засиживаться дома, а, напротив, решите куда-нибудь отправиться. Лучше всего посетить новое интересное место, где вам не доводилось бывать раньше.


Дева
Вы очень много занимаете чужими делами, и совсем мало внимания уделяете собственным. Пока это не приводит к серьезным проблемам, но позже может стать причиной неприятностей. Так что постарайтесь распределить время так, чтобы его хватило на все. От незапланированных поездок лучше отказаться.

Весы
Звезды на вашей стороне, и вы можете рассчитывать на их покровительство практически во всем. Трудности порой возникают, но определенно не пугают вас: препятствия, стоящие на вашем пути, вы преодолеваете с неподдельным энтузиазмом. Хорошо проходят встречи с влиятельными людьми, на новых знакомых вы производите самое благоприятное впечатление.

Скорпион
Люди, которые совсем недавно нравились вам, сейчас начинают раздражать. Сдержать негативные эмоции трудно, и часто вы сами провоцируете конфликты, которые выбивают вас из колеи. Возможна серьезная ссора с любимым человеком; постарайтесь под влиянием момента не наговорить обидных вещей.

Стрелец
День складывается удачно, поскольку преобладает влияние позитивных тенденций. Если у вас что-то не получается – значит, вам это не слишком и нужно. Со всеми действительно важными делами вы справляетесь просто блестяще. Вы без устали демонстрируете таланты, о наличии которых окружающие даже не догадывались. У многих представителей знака появляются новые поклонники.

Козерог
Преграды, возникающие на пути в этот день, преодолеть очень трудно. К тому же ваш жизненный потенциал снижен, а потому вероятность недомоганий особенно высока. Возможно обострение хронических заболевании, не исключены и травмы. Воздержитесь от употребления спиртных напитков, замените чай и кофе безалкогольными коктейлями.

Водолей
Будьте осторожны. Это сложный день, и даже незначительный промах, допущенный вами, может иметь серьезные последствия. Нагрузки на работе возрастают, появляются новые обязанности, причем никто не собирается вознаграждать вас за их выполнение. Возможны конфликты с руководством, отношения с коллегами портятся из-за взаимных упреков, высказанных не в самой корректной форме.



Рыбы
Чем меньше вы будете беспокоиться, тем удачнее сложится день. Поэтому с самого утра запаситесь уверенностью в успехе и не расставайтесь с ней ни на минуту. Можно отправляться в поездки, менять обстановку, но только в том случае, если это не отвлечет вас от решения рутинных задач – забывать о них никак нельзя. Возможны денежные поступления, в том числе очень значительные. День подходит для покупок и инвестиций.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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