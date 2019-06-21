Гороскоп на 21 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.

Фаза Луны 21 июня 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 21.06.2019 - 18-19 лунный день.

Луна в знаке зодиака 21.06.2019 - Луна в Водолее.





Гороскоп на 21 июня 2019 Овен

Могут случиться размолвки с окружающими, которые разрешатся не в вашу пользу. Однако не огорчайтесь, особенно если с вами рядом будут надежные друзья. Их бескорыстие и преданность положительно отразятся на вашей дальнейшей судьбе. Однако не стоит успокаиваться и откладывать решение проблем на завтра.

Могут случиться размолвки с окружающими, которые разрешатся не в вашу пользу. Однако не огорчайтесь, особенно если с вами рядом будут надежные друзья. Их бескорыстие и преданность положительно отразятся на вашей дальнейшей судьбе. Однако не стоит успокаиваться и откладывать решение проблем на завтра.Нестабильное психоэмоциональное состояние может на время исчезнуть. Наиболее сложные вопросы урегулируются, как вам покажется, сами по себе. Благоприятны поездки, творческие встречи, контакты на всех уровнях. К вам вернется ощущение покоя и радости.Вероятны резкие смены настроения. В этот день не рекомендуется решать важные вопросы, работать с важными документами. Главное – окончательно определиться в своих действиях и желаниях. Во второй половине дня вероятны романтические встречи.Вероятны резкие смены настроения. В этот день не рекомендуется решать важные вопросы, работать с важными документами. Главное – окончательно определиться в своих действиях и желаниях. Во второй половине дня вероятны романтические встречи.Вероятны резкие смены настроения. В этот день не рекомендуется решать важные вопросы, работать с важными документами. Главное – окончательно определиться в своих действиях и желаниях. Во второй половине дня вероятны романтические встречи.Вероятна реализация творческих и деловых способностей. Это хороший период для обсуждения планов на будущее. Но заниматься новыми делами не стоит. Продолжайте начатые проекты. Хорошо избавляться от вредных привычек, слов-паразитов.Этот день отмечен возрастанием жизненной силы до кульминационной точки. Полезны физический труд, занятия спортом. Благоприятно начинать курс оздоровления, давать в долг, делать подарки. Будут хорошо усваиваться лекарства и пища. Желательно не перегружать зрение.Начало дня будет связано с приливом сил и творческими начинаниями. Можете менять место работы и профессию, ваши практичность и интуиция – гарантия успеха. Нельзя потакать стремлению к роскоши, делать крупные покупки и тратиться по мелочам. Старайтесь быть экономнее.Велика вероятность поступления значительных доходов или получения гонораров. Перипетии и сложности временно оставят вас в покое. Сильные эмоции могут полностью овладеть вами. Чтобы не потерять контроль над собой, рекомендуется вовремя остановиться.

Гороскоп на 21 июня 2019 Водолей

Существует опасность заблуждений и иллюзий. Внешне все будет казаться неизменным и даже успешным, но вы будете ощущать внутреннее напряжение и тяжелые предчувствия, которые, однако, могут быть обманчивыми. Возможно, что негативные события недавнего прошлого отражаются на вашей психике.



Гороскоп на 21 июня 2019 Рыбы

Этот день посвятите только отдыху. Рекомендуются посещение бассейна вместе с детьми, прогулки в лесу, туристические поездки. Если вы найдете в себе силы отказаться от забот и проблем, то почувствуете прилив сил. Этот день располагает к романтическим приключениям.