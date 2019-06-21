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Гороскоп на 21 июня 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 21.06.19
Просмотров: 119
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 21 июня 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 21 июня 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.
Фаза Луны 21 июня 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 21.06.2019 - 18-19 лунный день.
Луна в знаке зодиака 21.06.2019 - Луна в Водолее.

Гороскоп на 21 июня 2019 Овен
Могут случиться размолвки с окружающими, которые разрешатся не в вашу пользу. Однако не огорчайтесь, особенно если с вами рядом будут надежные друзья. Их бескорыстие и преданность положительно отразятся на вашей дальнейшей судьбе. Однако не стоит успокаиваться и откладывать решение проблем на завтра.

Гороскоп на неделю с 17 июня по 23 июня 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 21 июня 2019 Телец
Могут случиться размолвки с окружающими, которые разрешатся не в вашу пользу. Однако не огорчайтесь, особенно если с вами рядом будут надежные друзья. Их бескорыстие и преданность положительно отразятся на вашей дальнейшей судьбе. Однако не стоит успокаиваться и откладывать решение проблем на завтра.

Гороскоп на 21 июня 2019 Близнецы
Нестабильное психоэмоциональное состояние может на время исчезнуть. Наиболее сложные вопросы урегулируются, как вам покажется, сами по себе. Благоприятны поездки, творческие встречи, контакты на всех уровнях. К вам вернется ощущение покоя и радости.

Гороскоп на 21 июня 2019 Рак
Вероятны резкие смены настроения. В этот день не рекомендуется решать важные вопросы, работать с важными документами. Главное – окончательно определиться в своих действиях и желаниях. Во второй половине дня вероятны романтические встречи.

Гороскоп на 21 июня 2019 Лев
Вероятны резкие смены настроения. В этот день не рекомендуется решать важные вопросы, работать с важными документами. Главное – окончательно определиться в своих действиях и желаниях. Во второй половине дня вероятны романтические встречи.

Гороскоп на 21 июня 2019 Дева
Вероятны резкие смены настроения. В этот день не рекомендуется решать важные вопросы, работать с важными документами. Главное – окончательно определиться в своих действиях и желаниях. Во второй половине дня вероятны романтические встречи.

Гороскоп на 21 июня 2019 Весы
Вероятна реализация творческих и деловых способностей. Это хороший период для обсуждения планов на будущее. Но заниматься новыми делами не стоит. Продолжайте начатые проекты. Хорошо избавляться от вредных привычек, слов-паразитов.

Гороскоп на 21 июня 2019 Скорпион
Этот день отмечен возрастанием жизненной силы до кульминационной точки. Полезны физический труд, занятия спортом. Благоприятно начинать курс оздоровления, давать в долг, делать подарки. Будут хорошо усваиваться лекарства и пища. Желательно не перегружать зрение.

Гороскоп на 21 июня 2019 Стрелец
Начало дня будет связано с приливом сил и творческими начинаниями. Можете менять место работы и профессию, ваши практичность и интуиция – гарантия успеха. Нельзя потакать стремлению к роскоши, делать крупные покупки и тратиться по мелочам. Старайтесь быть экономнее.

Гороскоп на 21 июня 2019 Козерог
Велика вероятность поступления значительных доходов или получения гонораров. Перипетии и сложности временно оставят вас в покое. Сильные эмоции могут полностью овладеть вами. Чтобы не потерять контроль над собой, рекомендуется вовремя остановиться.

Гороскоп на 21 июня 2019 Водолей
Существует опасность заблуждений и иллюзий. Внешне все будет казаться неизменным и даже успешным, но вы будете ощущать внутреннее напряжение и тяжелые предчувствия, которые, однако, могут быть обманчивыми. Возможно, что негативные события недавнего прошлого отражаются на вашей психике.

Гороскоп на 21 июня 2019 Рыбы
Этот день посвятите только отдыху. Рекомендуются посещение бассейна вместе с детьми, прогулки в лесу, туристические поездки. Если вы найдете в себе силы отказаться от забот и проблем, то почувствуете прилив сил. Этот день располагает к романтическим приключениям.

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