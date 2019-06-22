Гороскоп на 22 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.

Фаза Луны 22 июня 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 22.06.2019 - 19 лунный день.

Луна в знаке зодиака 22.06.2019 - Луна в Водолее.





Гороскоп на 22 июня 2019 Овен

В первой половине дня вы можете быть энергичными и жизнерадостными. Но это состояние не продержится долго. Вторая половина дня принесет разочарования и серьезные промахи. Вам будет сложно оценивать людей и совершать здравые поступки. В скором времени возможны неприятные события и известия.

День благоприятен для крупных приобретений, проведения праздничных мероприятий, организации концертов и выставок, творческих встреч. Вероятно, что ваш дом будет наполнен интересными людьми. Если ваши планы окажутся убедительными и перспективными, то вы можете привлечь к своей деятельности надежных партнеров. Общение может быть плодотворным.Сегодня сохранятся положительные тенденции предыдущего дня. Повышение жизненной активности может положительно повлиять на развитие отношений между близкими людьми.Рекомендуется сосредоточиться и приложить все силы к наиболее важному направлению деятельности. Будьте осторожны в тратах, контролируйте финансовую сферу. Не исключено, что проблемы родственников потребуют от вас моральной и материальной поддержки.Вероятны жестокие стычки с внешним окружением. Все дела могут продвигаться с большим трудом. Важно не торопить события, залечь на дно. Сконцентрируйте свое внимание на проблемах детей-подростков.Начало дня будет благоприятным. Полоса неудач должна закончиться. Если вы мечтали внести перемены в свою жизнь, то в этот день можно приняться за их осуществление. Не стоит колебаться в принятии даже самых рискованных решений.Сконцентрировавшись на себе, вы можете сорить деньгами и заниматься самообманом. Не все смогут разделить вашу неоправданную эйфорию. Во второй половине дня она может смениться угнетенным состоянием. Вам необходимо побыть в одиночестве, чтобы восстановить утраченное равновесие.Этот день символизирует повышение вашего творческого потенциала. Вы можете ощутить потребность выразить свои мысли и чувства. Уединение, к которому вы предрасположены, способствует этому. Вероятны большие успехи у представителей всех сфер искусства. Благоприятны творческие встречи и обмен опытом.День ознаменует возрастание вашего творческого потенциала и обещает быть удачным. Ваш успех будет зависеть от решительности и предусмотрительности. Перемены в материальной жизни будут восприниматься вами как должное. Постарайтесь не терять контроля над повседневным и обычным.Рекомендуется воздержаться от заманчивых предложений, отложить дела и проблемы, с которыми сейчас не можете справиться, до лучших времен. Постарайтесь переключиться со своих проблем на помощь друзьям, близким, детям. Они ждут от вас участия, помощи, сострадания.

Гороскоп на 22 июня 2019 Водолей

Сегодня от вас потребуется повышенная работоспособность. Вы переделаете массу дел, особенно таких, которые требуют фантазии и творческого подхода. День может быть полон разного рода неожиданностей, как приятных, так и не очень. Однако не следует ничего бояться, так как благодаря способности к адаптации вы будете в состоянии все преодолеть.



Гороскоп на 22 июня 2019 Рыбы

Ничего значительного не предпринимайте. Откажитесь от домашней работы в первой половине дня. Посвятите воскресенье самоуглублению, самообразованию, пересмотру всей системы ценностей. Полезны прогулки в уединении, небольшие путешествия.