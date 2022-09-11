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Любовный гороскоп на сегодня, 12 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 12 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:43, 11 сен 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 12 сентября по знакам зодиака

Овен
Сегодня Вам покажется, что Ваш любимый человек наконец-то понял, что Вы от него хотите, да и от жизни тоже. Однако это может быть обманчивое впечатление. Звезды рекомендуют не расслабляться и на всякий случай объяснить все еще раз, медленно и внятно. Это будет чем-то вроде контрольного выстрела.



Телец
Сегодня излишнее беспокойство за Ваше совместное с любимым человеком будущее не сделает это самое будущее более уверенным, надежным и радужным. Постарайтесь отнестись к такому важному вопросу с небольшой долей юмора – она обязательно поможет Вам в решении серьезных проблем.

Близнецы
Если Вы давно хотели высказать Вашей половинке все, что Вы о ней думаете, сделайте это сегодня. Когда же еще, если не сейчас? Однако от резких словоформ лучше воздержаться — этим маслом кашу можно испортить запросто.

Рак
Сегодня многочисленных встреч с другими представителями Вашего знака Зодиака Вам не избежать. Возможно, среди них окажется и Ваша вторая половинка: каких чудес в мире не бывает! Однако в Вашей совместимости с людьми, похожими на Вас по характеру, звезды весьма сомневаются. Впрочем, главное, чтобы не сомневались Вы.

Лев
Сегодня Ваш любимый человек будет объяснять Вам ваши общие проблемы с точки зрения некоей науки, причем вовсе не обязательно психологии или конфликтологии. Ракетостроение и информационные технологии пойдут в ход абсолютно с тем же успехом и, главное, Вас убедят.


Дева
Сегодня в Вашей личной жизни что-то пойдет совсем не так, как Вы задумывали изначально, что будет Вас весьма удивлять и расстраивать, но в свою очередь даст простор для фантазии и импровизации. Что ж, подойдите к развитию отношений творчески – это увлекает!

Весы
Сегодня Вы всерьез задумаетесь, любит ли Вас и в самом деле Ваш любимый человек. А повод для подобных сомнений будет и, надо сказать, не один. Постарайтесь не идти на поводу у меланхолии и депрессии, а найти свой оптимальный выход из создавшейся ситуации.

Скорпион
Вы поймете, что не одиноки в этом мире, даже если Вашу личную жизнь на сегодняшний день нельзя считать успешной и образцовой. Помимо любимого человека у Вас много друзей, родных и просто неравнодушных к Вам людей, чему Вам стоит активно радоваться.

Стрелец
Встреча с любимым человеком будет довольно-таки непростой. Он очень изменился за тот период, что вы не виделись, пусть даже и прошло всего-то несколько часов. И с этим новым человеком Вам предстоит общаться, быть рядом, целоваться… Испытание не из легких, но Вы его пройдете с достоинством.

Козерог
Именно сегодня Вам стоит наконец сделать решительный шаг, на который Вы так долго не могли решиться. Если Вам давно хотелось расстаться с Вашим любимым человеком, начать встречаться с симпатичным Вам представителем противоположного пола или сделать предложение руки и сердца, более подходящего дня не придумать.

Водолей
В этот день Вам не захочется разбираться ни в своих чувствах, ни в чувствах Вашего партнера. Только жить каждой минутой рядом с ним, радоваться, грустить, быть его частью, его половинкой, его счастьем и горем. Может быть, растворяться подобным образом – это не так уж и плохо?



Рыбы
Конечно, Вы мечтаете о том, чтобы Вас понимали с полуслова, а Ваши мысли читали по глазам. К сожалению, это невозможно. Во всяком случае, сегодня. Поэтому придется Вам формулировать свои претензии и желания четко, полно и понятно, иначе ссоры сегодня неизбежны.

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Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака
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Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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