Гороскоп на сегодня, 16 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:24, 15 сен 2022

Сегодня лучше не делиться своими мыслями с окружающими, а тем более не рассказывать о своих успехах и не хвастаться своим положением. Постарайтесь сохранять спокойствие и рассудительность, даже если кто-то станет провоцировать вас. Вам будет бросаться в глаза, если с кем-то поступили несправедливо.







Не стоит выяснять отношения с близкими или любимым человеком. Усилится нерешительность, труднее станет принимать решения самостоятельно, без совета и поддержки окружающих. Берегите силы и полноценно отдыхайте.



Овен

Вы должны быть чрезвычайно внимательны к своим близким: сосредоточившись на собственных интересах, вы рискуете упустить из виду нечто важное. Не исключены серьезные разногласия с любимым человеком, обсуждение планов на будущее может перерасти в серьезную ссору. Сгоряча вы наверняка наговорите лишнего, поэтому старайтесь в любой ситуации сохранять хладнокровие.



Телец

Несмотря на то, что у многих Тельцов в этот день могут возникнуть проблемы в общении с окружающими, день нельзя назвать плохим. Речь идет скорее о многочисленных мелких неудачах, чем о серьезных проблемах, поэтому не торопитесь сдаваться. Возможны потери и убытки – относитесь к этому спокойно, старайтесь не терять здравого смысла.



Близнецы

Благоприятный день с профессиональной точки зрения, в работе можно достичь больших успехов. Вы правильно ставите цели, не размениваетесь на мелочи, не путаете главное и второстепенное. День подходит для деловых встреч, контактов с влиятельными людьми, участия в общественной и политической жизни. Не отказывайте в помощи тем, кто просит о ней – вам это тоже будет полезным.



Рак

Сегодня представители знака особенно ленивы – им не хочется ничего предпринимать, зато желание отложить дела будет очень сильным. Раки с удовольствием потакают своим слабостям, забывая о чувстве мере. Впрочем, особого вреда сегодня в этом не будет.



Лев

Постарайтесь справиться со всеми важными делами в первой половине дня – именно это время обещает быть наиболее плодотворным и удачным. Оно подходит для встречи с людьми, с которыми вас связывают не только рабочие интересы, но и личные симпатии: сейчас можно перевести деловые отношения в дружеское или романтическое русло.





Дева

Обострится и без того сильная любовь к порядку. Внимание к мелочам в этот период будет как никогда кстати, что оценят окружающие. Ведь ваше умение давать советы, объяснить сложные задачи принесет им пользу. Хороший день для преподавателей, работников научной сферы.



Весы

Первая половина дня проходит очень плодотворно. Жизненный потенциал высок, вам удается направить свою энергию в нужное русло – неудивительно, что у вас многое получается. В этот период хорошо строить планы или просто размышлять о будущем, а также обсуждать свои идеи с близкими людьми. Возможны романтические встречи.



Скорпион

В этот день вы готовы проявить тактичность и деликатность, близкие это оценят. Налаживаются отношения в семье, не возникает разногласий с друзьями. День обещает быть очень приятным для влюбленных Скорпионов, которые проведут со своей «половинкой» много радостных минут.



Стрелец

Пока не все идет гладко, но серьезных проблем удается избежать. Вы наблюдательны – это оказывается очень кстати, дает вам огромное преимущество над конкурентами. Можно обсуждать с новыми союзниками и потенциальными партнерами перспективы сотрудничества: даже если вы ни до чего не договоритесь, беседы такого рода натолкнут вас на интересные идеи.



Козерог

Спокойный размеренный день, радующий в основном отсутствием неприятностей. У вас появляются неплохие идеи, касающиеся досуга и отдыха, но убедить близких принять ваше предложение будет непросто. Любимый человек отдаляется, и вас это всерьез беспокоит. Для многих Козерогов день будет связан с размышлениями о том, нужно ли продолжать отношения, в которых, кажется, уже совсем не осталось страсти и огня. Вы не спешите принимать решения, и это правильно – не придется сожалеть о сгоряча совершенном поступке.



Водолей

Вероятны удачные совпадения, у многих представителей знака появляется возможность воплотить в жизнь то, что было давно задумано, но осталось нереализованным из-за неблагоприятных обстоятельств или происков врагов. Даже из сражения с более сильным соперником вы можете выйти победителем, вовремя схитрив.









Рыбы

Слишком много напрасных усилий, слишком много неуместной инициативы – и неплохой день оборачивается чехардой мелких неприятностей, досадных недоразумений. Вы уверены, что гораздо лучше, чем окружающие, знаете, что и как следует делать. Но никто не нуждается в ваших советах; чем чаще вы их даете, тем больше раздражения получаете в ответ.

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