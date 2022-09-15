Любовный гороскоп на сегодня, 16 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:27, 15 сен 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 16 сентября, по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку потребуется Ваше уважение и Ваша безграничная вера в его силы. Поэтому даже если всего этого в Вас нет с избытком, придется старательно это изображать. Вам потребуется все Ваше актерское мастерство и еще немного убедительности.



Телец

Протяните руку помощи тому, кто в ней нуждается! И ничего не просите в благодарность за оказанное содействие. Ваше благородство окупится сторицей. Во-первых, Вы почувствуете себя очень важным и нужным человеком. А во-вторых, Ваша половинка сможет Вами гордиться и не скрывать своей гордости.



Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять, что именно Вы хотите услышать от него в ответ на тот или иной свой вопрос. Постарайтесь объяснить все максимально понятно и доступно – только в этом случае звезды могут Вам гарантировать нормальную и адекватную реакцию.



Рак

Сегодня Ваш любимый человек будет довольно долго развлекать Вас своим чувством юмора и забавным поведением. Главное, чтобы таким образом он не потерял Ваше уважение, потому что смешное редко становится значительным в наших глазах. Не забывайте о том, кто он есть на самом деле.



Лев

Спокойный день. Семья не будет докучать Вам проблемами и нравоучениями, друзья вполне могут порадовать — если не приглашением на вечеринку, то хотя бы беседой по телефону. Но если Вы хотите провести действительно приятный вечер, опередите их, позвав к себе домой на ужин. Они внесут желанное оживление в спокойную семейную атмосферу.



Дева

Сегодня Вы поймете, что некая страничка в Вашей личной жизни, которая не должна была переворачиваться ни при каких обстоятельствах, все же перевернулась. Что ж, за ней обязательно последует еще одна, а потом еще и еще, поэтому расстраиваться не стоит ни в коем случае.



Весы

Прежде чем решиться на какой-либо ответственный шаг, обязательно посоветуйтесь с Вашим любимым человеком. Скорее всего, он «даст добро», но при этом может оказаться автором довольно ценных советов, которые Вам очень пригодятся, когда Вы начнете реализовывать свой план.



Скорпион

Будьте осторожны и не делайте никаких неосмотрительных, рискованных шагов, даже если Ваша половинка будет всеми руками и ногами за них. Сегодня не лучший день для того, чтобы рисковать и двигаться дальше по дороге любви. Лучше постойте немного вместе там, где вы есть, полюбуйтесь окружающим вас спокойствием и благолепием.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку будут приходить в голову очень оригинальные идеи. Настолько оригинальные порой, что Вы не будете знать, как поступить с ними, ибо воплощать их в жизнь было бы настоящим безумием, а не воплощать — обидой для Вашей половинки.



Козерог

Если у Вас что-то не получается, попробуйте найти другой способ для достижения цели. Если объект Ваших воздыханий с завидным упорством не реагирует на Ваши открытки и подарки, может быть, стоит найти другую тактику? Например, помучить его сегодня молчанием и холодностью. Каково ему без Вас придется?



Водолей

Вам кажется, что Вы человек из другого измерения. Вы не понимаете, как люди могут поступать таким образом, как они могут мыслить подобными категориями. Ваше молчаливое раздражение коснется и Вашего любимого человека. Поэтому сегодня отношения между вами можно будет назвать взаимным недоумением.



Рыбы

Сегодня поведение Вашего любимого человека может Вас шокировать, причем сильно и неоднократно. Попытайтесь понять, почему он ведет себя именно так. Плохое настроение? Попытка что-то Вам показать или доказать? Или он наконец-то стал самим собой и будет теперь таким всегда?



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