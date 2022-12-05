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Любовный гороскоп на сегодня, 6 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 6 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:55, 05 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 6 декабря 2022 года по знакам зодиака

Овен
Сегодня Вам непросто будет уговорить Вашего любимого человека сделать для Вас то, что Вам нужно. Даже если Вы приведете тысячу и один аргумент, почему данное действие необходимо для блага вашего тандема, это все равно вряд ли поможет. Придется придумывать разные хитрости и тонкости.



Телец
Даже если Вы собираетесь выскочить из дома на секунду, всего лишь чтобы зайти в магазин за хлебом, все равно звезды советуют Вам выглядеть на миллион долларов, а то и больше. Сегодня Ваша судьба может найти Вас неожиданно, и будет очень обидно предстать перед ней в неряшливом виде.

Близнецы
Сегодня стоит беспрекословно выполнять все просьбы, требования и приказы Вашего любимого человека, какими бы нелепыми они Вам ни казались. На самом деле сегодня он будет куда мудрее и дальновиднее Вас, и уже завтра Вы это поймете. Пока же принимайте все на веру.

Рак
Сегодня Вашему любимому человеку потребуется Ваше уважение и Ваша безграничная вера в его силы. Поэтому даже если всего этого в Вас нет с избытком, придется старательно это изображать. Вам потребуется все Ваше актерское мастерство и еще немного убедительности.

Лев
Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно-таки непросто понять, почему Ваши пристрастия именно таковы, какими они являются. Пожалуй, не стоит даже пытаться ответить на этот сложный вопрос, просто примите Вашу половинку такой, какая она есть, и полюбите ее без объяснений.


Дева
Сегодня Вашему любимому человеку очень захочется Вас неожиданно чем-то порадовать, поэтому постарайтесь действительно ничего не ожидать и верить в то, что сюрприз окажется настоящим праздником для Вашей души и ни в коей мере Вас не разочарует. Звезды желают Вам удачи.

Весы
Сегодня вечером Вас долго и упорно кто-то будет выводить на ссору. Не поддавайтесь на дешевые провокации! Ведите себя, как ни в чем не бывало, и от Вас вскоре отстанут. Займитесь лучше чем-нибудь с детьми. Допоздна засиживаться не советуем — есть опасность заработать бессонницу.

Скорпион
В этот день звезды советуют Вам не строить никому глазки и не заигрывать с представителями противоположного пола. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми и неблагоприятными, Вы и сами рады не будете, что затеяли все эти опасные игры. Устройте себе день стеснительности!

Стрелец
В этот день Вы почувствуете некую грусть, от которой Вас сможет спасти лишь Ваш любимый человек или хотя бы его наличие в Вашей жизни. Если такового наличия не обнаружится, то на роль половинки сойдет любой близкий друг противоположного пола. Главное – его искреннее желание Вам помочь.

Козерог
Как получится с уроками в этот день, звездам не известно, а вот перемены точно будут. Небольшие и незначительные, но все же. И в личной жизни в том числе. Впрочем, перемены — не измены, хоть слова и однокоренные, и это не может не радовать. Не бойтесь, ничего страшного высшими силами на сегодня не запланировано!

Водолей
Сегодня Вами завладеет какая-то новая и совершенно безумная идея. Безумной она будет казаться всем, включая Вашего любимого человека. Однако если Вы ему подробно объясните что к чему, то обретете верного союзника и надежную поддержку. Звезды желают Вам удачи в Вашей ораторской деятельности!



Рыбы
Не пренебрегайте семейными обязанностями. Именно сегодня от Вас потребуется неукоснительное их соблюдение. Вероятно, у Вас за неделю накопилось много домашней работы, которую за Вас никто не сделает.

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Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака
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Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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