Любовный гороскоп на сегодня, 4 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:26, 03 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 4 октября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня перед Вами и Вашим любимым человеком встанет проблема, с которой вы сами не справитесь: вам понадобится помощь независимого эксперта, то есть какого-то вашего общего друга. Только он сможет объективно оценить плюсы и минусы создавшегося положения и направить вас в нужном направлении.







Телец

Забудьте про все дела и окунитесь с головой в личную жизнь. В конце концов, начальник или партнер могут и подождать, а свою судьбу Вы можете упустить безвозвратно. Сегодняшний день окажет решающее влияние на дальнейшее течение Вашей личной жизни. Не упустите его!



Близнецы

Звезды дают Вам на сегодня следующий совет: не стоит возлагать на своего любимого человека такие надежды. В конце концов, он не обязан выполнять все Ваши желания и становиться абсолютно таким, каким Вы хотели бы его видеть. Просто радуйтесь тому, что он у Вас есть, и что он вас любит. Это уже немало.



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку срочно потребуется выполнить пару-тройку неотложных дел, поэтому какое-то время ему будет не до Вас. Не обижайтесь и не пытайтесь выяснять отношение: как только с делами будет улажено, он станет целиком и полностью Вашим.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку будет трудно совладать со своими чувствами, поэтому Вам следует быть готовым к тому, что в любой момент рядом с Вами может произойти маленький ядерный взрыв, и взрывной волной отбросит на неизвестное расстояние в первую очередь Вас.





Дева

Сегодня Ваша половинка будет вести себя довольно-таки непредсказуемо, и Вам останется только гадать, что она выкинет в следующий момент. Придется Вам быть на всякий случай готовым к любого рода неожиданностям и придумать, как на них реагировать, чтобы не растеряться в ответственный момент.



Весы

Сегодня Вы встретите родственную душу. Наконец-то кто-то сможет понять Вас и оценить по достоинству! Просто потому что у этого кого-то проблемы схожи с Вашими. Если Вы хотите, чтобы Ваша половинка походила на Вас, как Ваше зеркальное отражение, можете завязать отношения более близкие. Однако удовольствие от таких отношений может быть весьма сомнительным.



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку не придется долго Вас на что-то уговаривать — Вы и сами будете на все согласны без боя. Постарайтесь, однако, хотя бы недолго поиграть в недоступность, дабы Вашей половинке было интересно.



Стрелец

В этот день небольшой флирт с коллегами по работе лишь укрепит Ваше чувство к Вашему любимому человеку, поскольку в результате Вы неизбежно придете к выводу, что все они его мизинца не стоят. Впрочем, если кто-то вдруг стоит, может быть, стоит посмотреть на него более пристально?



Козерог

Даже если Вы собираетесь выскочить из дома на секунду, всего лишь чтобы зайти в магазин за хлебом, все равно звезды советуют Вам выглядеть на миллион долларов, а то и больше. Сегодня Ваша судьба может найти Вас неожиданно, и будет очень обидно предстать перед ней в неряшливом виде.



Водолей

Существенных событий на этот день светила не наметили, поэтому можете ни о чем не беспокоиться и ничего не делать. Хорошее время, чтобы наконец-то выспаться!









Рыбы

Сегодня для налаживания отношений лучше всего подарить что-то сделанное своими руками. Конечно, за один день связать свитер или смастерить шкаф Вы не успеете. Попробуйте что-нибудь менее трудоемкое, вроде картинки или диска. Работа над ними займет не более часа, а удовольствия обе стороны получат — не перечесть!

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