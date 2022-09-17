Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:46, 17 сен 2022

Трудно принимать взвешенные решения. Многие склонны руководствоваться эмоциями, верить в то, во что хочется, и не замечать реального положения дел. Часто для того, чтобы разобраться в ситуации, нужно побыть в тишине и уединении или, по крайней мере, ограничить контакты. Но это удается не всем.







Чрезмерный оптимизм сегодня также нежелателен, как оптимизм, лишенный оснований. Люди, которые смотрят на вещи слишком мрачно, создают себе серьезные проблемы, чаще других сталкиваются с непреодолимыми трудностями. Ищите золотую середину.



Овен

Не стоит давать волю фантазии, особенно если ситуация, сложившаяся в вашей жизни, вас чем-то не устраивает: вы так вдохновенно выдумываете разнообразные ужасы, что сами в них верите и впадаете в уныние. Лучший способ избавиться от мрачных мыслей – не сидеть без дела; интересное занятие непременно найдется, стоит только захотеть.



Телец

Этот день желательно посвятить отдыху, отложив сложные и утомительные дела, если есть такая возможность. Жизненный потенциал снижен, быстро появляется ощущение усталости, а попытки во что бы то ни было переделать все, что было запланировано, могут привести к недомоганиям. Пожалейте и побалуйте себя, это наилучшим образом скажется и на настроении, и на физическом состоянии.



Близнецы

День неоднозначный и сложный. Хорошо бы заняться каким-то интересным и перспективным делом, которое захватит вас целиком, заставит сосредоточиться. У многих представителей знака появляется интерес к научным исследованиям, некоторые Близнецы получат возможность продолжить образование или повысить квалификацию. Однако если решение рутинных задач отнимает слишком много времени, вы начинаете скучать и день портится на глазах.



Рак

Этот день будет связан с неожиданным успехом, значительным продвижением по избранному пути. Пусть вас не пугают трудности – они временны и несерьезны, у вас достаточно упорства и находчивости, чтобы их преодолеть. Открываются новые возможности, воспользовавшись которыми, вы добьетесь успеха и получите признание.



Лев

Начнется день очень удачно, в первой его половине вы многого добьетесь — если, конечно, заставите себя взяться за дела. Это благоприятное время для общения с детьми и другими младшими родственниками. Поладить с представителями старшего поколения будет непросто, объединить усилия для решения каких-то бытовых вопросов едва ли удастся.





Дева

К сожалению, избежать проблем на работе не удастся. Более того, приходится признать, что сегодня вам предстоит расплачиваться за собственные ошибки; врагов и недоброжелателей подозревать не в чем. Однако у вас непременно будет возможность если не исправить ситуацию, то сгладить острые углы. Для этого придется прибегнуть к помощи старого знакомого.



Весы

Не спешите. Хочется начать действовать немедленно, но гораздо лучше немного подождать: пока вы не владеете полной информацией о сложившейся ситуации. Отношения с окружающими складываются неровно, вас то безусловно поддерживают, то нещадно критикуют. Очень трудно разобраться, к кому можно обращаться за помощью, а от кого лучше держаться подальше. Попробуйте действовать самостоятельно: даже без поддержки вы добьетесь неплохих результатов.



Скорпион

Возможны финансовые трудности. На работе складывается непростая ситуация, но влиятельные люди встают на вашу сторону и помогают справиться с самыми сложными задачами. Неудачно складываются деловые поездки; если отложить их нельзя, непременно возьмите с собой проверенного союзника.



Стрелец

Замечательное время для тех, кто занимается исследовательской работой, любит одиночество и спокойствие. Первая половина дня пройдет достаточно обыденно, но потом вас может посетить неординарная идея, действия станут более продуктивными.



Козерог

Приходится прикладывать максимум усилий, чтобы добиться хоть каких-то результатов. Стоит чуть расслабиться, и неудачи начинают надвигаться на вас мрачными тучами. Вам предстоит трудиться в поте лица, часто – в неблагоприятных обстоятельствах. Вероятны серьезные конфликты с деловым окружением.



Водолей

День может принести перемены личного характера. У одиноких представителей знака будет шанс необычной встречи, которая изменит стиль жизни, но эти отношения вряд ли закончатся браком. В сложившихся парах вероятны ссоры, недоразумения, другие проверки отношений на прочность. Этот день может заставить задуматься о разрыве тех, кто давно охладел к своему партнеру.









Рыбы

Даже за самые скучные и безнадежные дела вы беретесь с воодушевлением и энтузиазмом, помогающими достичь успеха. К тому же у вас появляются союзники, и очень влиятельные. Возможно, они не разделяют всех ваших интересов, но вы им, безусловно, нравитесь – пока этого достаточно. Обращайте внимание на все, что говорят женщины: есть шанс услышать от них что-то действительно важное.

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