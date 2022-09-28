Любовный гороскоп на сегодня, 29 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:26, 28 сен 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 29 сентября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня, очевидно, что-то заставит Вас засомневаться в том, что Вы испытываете чувство любви к своему постоянному партнеру. Может, любовь просто превратилась в привычку, и эта привычка Вас тяготит? В любом случае, звезды не советуют разрубать этот гордиев узел одним махом. Подумайте о возможных последствиях.







Телец

Сегодня Вы напрасно будете стараться донести до Вашего любимого человека какую-то идею, убедить его в чем-то очень для него полезном и важном. Все это будет как об стенку горох. Такое ощущение, что он просто не будет Вас слышать, а лишь кивать убедительно: да, мол, понял.



Близнецы

В этот день Вы вспомните о том, что такое ревность. Воспоминание будет не из приятных как для Вас, так и для Вашего любимого человека, однако иногда это просто необходимо для того, чтобы встряхнуть, освежить чувства. Звезды надеются, что только лишь для этого.



Рак

Что бы Вы ни делали сегодня, любовь Вашей половинки Вас хранит. Она будет Вашим главным талисманом и защитит от всевозможных бед и напастей. Поэтому все рискованные дела удадутся. Впрочем, не стоит испытывать талисман на прочность и расходовать всю его энергию за один раз. Он Вам еще может пригодиться!



Лев

Если у дяди Федора в свое время была повышенная лохматость (или у дяди Шарика?), то у Вас сегодня будет наблюдаться повышенная колючесть, она же вредность, она же ехидность. Если у Вашей половинки больное самолюбие или напрочь отсутствует чувство юмора, ей остается только посочувствовать. Впрочем, а нужен ли Вам такой человек? Решать Вам.





Дева

Сегодня Вам следует задуматься о том, что хорошо было бы сделать сюрприз Вашему любимому человеку. Для того, чтобы сюрприз получился действительно хорошим, добротным и качественным, Вам стоит серьезно к нему подготовиться.



Весы

Сегодня Ваш любимый человек будет Вас активно удивлять, причем скорее непроизвольно, нежели преднамеренно. Впрочем, ему Ваше удивление будет приятно, а Вам будет приятно делать ему приятное, поэтому вашему симбиозу можно будет только позавидовать белой завистью.



Скорпион

Сегодня разговор с Вашим любимым человеком может оказаться весьма тяжелым и не принесет удовольствия ни Вам, ни ему. Однако он просто необходим для того, чтобы расставить все точки над «і» и прийти к какому-то важному и обоюдно выгодному решению. Будьте терпимы и мужественны.



Стрелец

Сегодня между Вами и Вашим любимым человеком состоится очень серьезный разговор. Избежать его не удастся, да и смысла нет — вряд ли он будет таким уж неприятным. Однако поставленные вопросы решить придется в самом спешном порядке. Возможно, даже в течение одной недели.



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку будет чрезвычайно важно знать, что он Вам действительно нужен и что Вам действительно интересно с ним общаться на самые разнообразные темы. Если у него такой уверенности не будет, Вам придется потом довольно долго выводить его из депрессии.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно сложно понять, что Вы хотите сказать тем или иным Вашим действием. Он не сможет понять Ваших мотивов и желаний, поэтому будет вести себя растерянно и неестественно. Постарайтесь быть более открытым и понятным.









Рыбы

Сегодня Вам и Вашему любимому следует уделить особое внимание тем, о ком вы вместе заботитесь, потому что в этот день у них возникнут проблемы, которые без вас они решить будут не в состоянии. Звезды желают вам терпения и мудрости: без них вам будет не обойтись.

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