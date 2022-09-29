Любовный гороскоп на сегодня, 30 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:37, 29 сен 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 30 сентября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

В любовных делах Вам сегодня все будет удаваться на удивление легко и быстро. Однако не стоит слишком радоваться на этот счет и делать далеко идущие выводы о своей удачливости. Чем выше взлетаешь, тем больнее потом обычно падать.







Телец

Ваша половинка настолько замучила Вас своими придирками, замечаниями и советами, что Вы боитесь предпринять вообще хоть что-нибудь. Будьте смелее! В конце концов, Ваша жизнь – это только Ваша жизнь, а Ваш любимый человек – всего лишь ее часть. Ваше мнение – самое правильное.



Близнецы

Сегодня Вы сообщите Вашему любимому человеку некую действительно шокирующую новость. Как он себя поведет после того, как выйдет из ступора – непредсказуемо, однако именно это и покажет Вам, что за человек находится рядом с Вами и действительно ли он Вас любит.



Рак

Вы настолько самозабвенно преданы Вашей половинке, что перестали быть самостоятельным человеком. Это, конечно, неплохо: конфликтов меньше, взаимопонимания больше. Но сегодня все же стоит подумать о себе, своем удовольствии и своем благополучии. Будьте немного эгоистичными!



Лев

Ваша половинка сегодня станет Вашим солнцем. Она будет целый день освещать Вам путь, согревать Вас, успокаивать и поддерживать. А значит, море Вам будет по колено. Потому что Вы будете точно знать: в Вас верят и Вас любят. В независимости от того, получилось задуманное или нет.





Дева

Сегодня Вы будете озорничать и вредничать, как будто Вам не двузначное количество лет, а очень даже однозначное. Например, 3. Или 5. Ваш любимый человек будет вести себя абсолютно так же, ибо заразится Вашим легкомысленным, легким и воздушным настроением.



Весы

Сегодня Ваш любимый человек окажется сторонником быстрых решений и стремительных действий. Вы будете несколько более медлительны, поэтому в какие-то моменты будете служить ему якорем или буксиром, то есть всячески затруднять и замедлять его бег. Может, это и к лучшему?



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку захочется доказать Вам истинность некоего убеждения, с которым Вы будете категорически не согласны. Дело может даже дойти до серьезной ссоры. Однако все же хочется верить в то, что один из вас окажется достаточно благоразумным для того, чтобы ее избежать.



Стрелец

Сегодня Вы будете очень требовательны к Вашему любимому человеку. Настолько, что ему будет очень неуютно под Вашим пристальным взглядом. Если именно этого Вы и добиваетесь, Вас можно заранее поздравить с победой, если же нет – постарайтесь что-то в своем отношении изменить.



Козерог

Сегодня Вам как никогда потребуются подтверждения тому, что Вас действительно любят, Вы нужны и желанны. Поэтому если таких подтверждений поступать не будет, Вы начнете топать ногами, стучать кулаками и всячески демонстрировать свое неудовольствие. Только не забудьте указать, по какому оно поводу, иначе все усилия пройдут даром.



Водолей

Сегодня Вам стоит оперативнее справляться со всей той работой, которая нелегким грузом ляжет Вам на плечи. Как ни прискорбно, личная жизнь тоже станет таким грузом, поэтому и ее Вам придется сквозь этот день влачить, чтобы уже завтра она из груза превратилась в крылья.









Рыбы

Сегодня Вам неожиданно признается в любви Ваш друг противоположного пола. И хотя он точно знает, что Вы вряд ли будете вместе с ним и вряд ли его полюбите не как человека, а как любимого человека, все равно Вам довольно-таки тяжело будет ответить ему «нет».

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