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Гороскоп на сегодня, 5 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 5 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:26, 04 окт 2022

День очень интересный и многообещающий, особенно для тех, кто не боится трудностей и ставит перед собой высокие цели. Можно двигаться вперед стремительно, преодолевая одну преграду за другой. Позитивный настрой и оптимизм будут очень кстати: благодаря им вы не расстраиваетесь из-за неудач и завоевываете уважение окружающих.



Не исключены серьезные перемены к лучшему в личных отношениях. Многие связи становятся более прочными, люди доверяют друг другу, делятся сокровенным, рассказывают о том, что у них на душе.

Овен
Во многих начинаниях вам сопутствует удача, особенно удачным день обещает быть с профессиональной точки зрения. Идеи, появляющиеся у Овнов, очень хороши, причем представители знака находят способ воплотить в жизнь свои замыслы быстро и без лишних усилий. Важную роль в этом играют старые друзья и проверенные союзники, вовремя предлагающие свою помощь.

Телец
Деловые ожидания не оправдываются. Кажется, что удача совсем рядом, но, увы, вам она не достанется. Однако не спешите сдаваться: добиться кое-каких результатов можно, если прибегнуть к помощи окружающих (добровольцы найдутся быстро).

Близнецы
Этот день не назовешь выдающимся. Все идет как идет, и вас это, в общем-то, вполне устраивает. Возможны некоторые разногласия с руководством, но уже к середине дня всем станет ясно, что и ваша точка зрения имеет право на существование. Неплохой день для покупок, но еще лучше он подходит для инвестиций в бизнес и долгосрочных вкладов – у вас хорошо получается заставлять деньги работать.

Рак
Можно позволить себе какие-то необычные, экстравагантные поступки: именно они приведут к тем результатам, которых вы хотите достичь. День обещает необычные и приятные, но не особенно перспективные знакомства; начинающиеся отношения едва ли будут серьезными.

Лев
Постарайтесь использовать этот день для завершения ранее начатых дел, расстановки финальных точек. Сейчас вам не так уж трудно сосредоточиться на работе, а вот в последующие дни сделать это будет куда сложнее. Обратите внимания на свои отношения с руководством: если сегодня в них зазвучит дружеская нота, вскоре у вас появится возможность подняться по карьерной лестнице.


Дева
Одна из самых серьезных проблем дня – ваше нежелание считаться с другими. Вы, конечно, понимаете, что у окружающих могут быть свои интересы и желания, но во главу угла все же ставите собственные цели. Удается добиться неплохих результатов, однако вы наживаете себе врагов, и врагов очень влиятельных.

Весы
Этот день хорошо подходит для отдыха. Если у вас есть возможность отложить дела и провести время праздно, поступите именно так. Сосредоточиться на работе будет трудно, из-за своей рассеянности вы многое упускаете из виду, возникают проблемы даже с выполнением привычных обязанностей. Будьте внимательны при заключении любых сделок: есть опасность стать жертвой обмана. Желательно избегать долгих поездок за рулем, работы со сложной техникой.

Скорпион
Возможны резкие перепады настроения, приступы раздражительности, совладать с которой будет сложно. Представители знака чаще обычного провоцируют конфликты, не задумываясь о том, к каким последствиям это может привести. Рекомендуется отложить обсуждение серьезных профессиональных вопросов, встречи с деловыми партнерами, особенно – женщинами.

Стрелец
Очень удачный день. У вас получается все, что задумано, и получается на удивление хорошо. Даже в делах, о которых вам известно совсем немного, вы добиваетесь больших успехов. Руководство обращает внимание на ваши достижения, и если вы не испортите впечатления необдуманными высказываниями и поступками, карьерный рост не заставит себя ждать.

Козерог
Вероятны разногласия с руководством, конфликты на работе. Надо отметить, что возникающие проблемы далеко не так серьезны, как кажется на первый взгляд – но вы ни за что ни хотите идти на уступки, проявляете упрямство, достойное лучшего применения. У Козерогов-руководителей возникают серьезные конфликты с подчиненными, дело может закончиться увольнением важного сотрудника.

Водолей
Будьте совершенно искренни с теми, кого любите — это лучший способ сохранить хорошие отношения и взаимное доверие. Попытки скрыть что-то не увенчаются успехом. Если вы строите долгосрочные планы, обсуждайте их с близкими: вы получите и советы, и поддержу, и помощь. Возможны интересные знакомства, но отношения, начинающиеся в этот день, едва ли будут развиваться динамично.



Рыбы
Вы будете полны желания как-то проявить себя творчески. Но приготовьтесь к тому, что не все поддержат ваши благородные порывы, а некоторые могут даже позволить себе критические замечания, причем весьма обидные – а на них вы реагируете очень и очень болезненно. Это может повлечь за собой конфликты и ссоры, в том числе с любимым человеком, о чем вы позже пожалеете.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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