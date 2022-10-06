Гороскоп на сегодня, 7 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:06, 06 окт 2022

День непростой, но открывающий интересные возможности. Старайтесь не давать воли негативным эмоциям, даже сложных ситуациях не допускать проявлений раздражения и гнева. Не исключены осложнения в отношениях с близкими людьми, при этом новые знакомства даются легко, быстро зарождаются взаимные симпатии. Нежелательно заниматься решением финансовых вопросов; все, что касается денег и покупок, стоит отложить.







Несколько разочаровывающими могут показаться отношения с любимым человеком. Следует быть внимательнее с своему здоровью – ухудшение самочувствия провоцирует перепады настроения, заставляет совершать необдуманные поступки. Особенно терпеливыми нужно быть с детьми, чьи капризы могут быть спровоцированы сильнейшими переживаниями.



Овен

Правильная оценка своих возможностей помогает не попасть в глупое положение. Вы поступите мудро, если будете доверять в первую очередь своей интуиции, а уж потом – мнению окружающих. Многие Овны в этот день совершают поступки, которые со стороны могут показаться глупыми, но представители знака всегда хорошо понимают, что делают и зачем.



Телец

Благоприятный день. Многое складывается именно так, как нужно, возникшие ранее проблемы решаются. Есть шанс подняться по карьерной лестнице или успешно реализовать проект, который принесет большие деньги. Не упустите возможность отблагодарить союзников за все, что они сделали для вас, а также – помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации.



Близнецы

Этот день обещает вам интересные встречи. Есть шанс найти человека, который будет понимать вас с полуслова, чувствовать каждое движение вашей души. Начинающиеся в этот день романтические отношения будут развиваться очень гармонично, если вы не станете форсировать события, давить на своего избранника.



Рак

В первой половине дня вашим врагом будет ваш собственный пессимизм. Почаще напоминайте себе, что все будет хорошо – и оно действительно так и будет. Плохое настроение во многом объясняется снижением жизненного тонуса, поэтому стоит поддержать организм витаминами, свежевыжатыми соками; неутомительные физические нагрузки помогут взбодриться.



Лев

Ни серьезные дела, ни важные встречи не откладывайте до вечера: именно это время будет наиболее сложным. Утром можно заниматься решением финансовых вопросов, обсуждать с заинтересованными лицами перспективы вашего карьерного роста и просто заниматься тем, к чему лежит душа.





Дева

Не пренебрегайте мерами предосторожности, сколь бы нелепыми и чрезмерными они вам ни казались. В этот день вероятность неприятных происшествий велика, не исключены и травмы. Зато риск в деловой сфере вполне оправдан; здесь можно идти ва-банк, многое ставить на карту. Очень хорошо день подходит для начала сотрудничества с новыми партнерами.



Весы

Если вы работаете в команде, имейте в виду: в этот день ладить с женщинами будет значительно проще, чем с мужчинами. Можно использовать личные отношения для достижения профессиональных целей, даже самые нехитрые интриги оказываются неожиданно эффективным инструментом исполнения желаний. Возможно заключение выгодных сделок, увеличение доходов.



Скорпион

Очень удачный день, влияние позитивных тенденций преобладает во всех сферах жизни. У вас получается все, за что вы беретесь, и получается отлично. Вероятны творческие успехи. Ваши таланты, ранее остававшиеся незамеченными, будут признаны всеми. Благоприятный день для деловых встреч и переговоров.



Стрелец

Хотя не все дается так легко, как хотелось бы, вы не расстраиваетесь; более того — трудности, которые приходится преодолевать на пути к цели, вас только вдохновляют. Возможны интересные знакомства, которые вскоре окажутся полезными в деловом отношении. День подходит для заключения договоров, соглашений о долгосрочном сотрудничестве, а также выхода на новую работу.



Козерог

День не лишен проблем, но вы легко их решаете. Интуиция очень сильна, часто благодаря ей вы и находите ответы на самые сложные вопросы. Нелегко оказывается найти общий язык с женщинами, поэтому начинать какие-то совместные дела с ними не рекомендуется. Зато мужчины с удовольствием поддержат вас во всех начинаниях.



Водолей

Занимайтесь тем, к чему лежит душа. Прислушиваясь к своей интуиции и следуя вдохновению, вы наверняка добьетесь успеха. Вы можете следовать порывам, даже идти на поводу у эмоций – они не заведут вас туда, куда вы не хотели бы попасть. Ощущение душевного подъема способствует достижению отличных результатов, перед вами открываются новые горизонты.









Рыбы

Благоприятный день с профессиональной точки зрения, возможен значительный прогресс в делах. Ваши успехи не оставляют окружающих равнодушными: кто-то предлагает помощь в надежде, что вы поделитесь наградой, кто-то следует вашему примеру. Ваш авторитет возрастает, ваше мнение готовы принять во внимание влиятельные люди. День также подходит для творческой деятельности, многие Рыбы найдут новые способы самореализации.

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