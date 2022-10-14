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Любовный гороскоп на сегодня, 15 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 15 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:01, 14 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 15 октября 2022 года, по знакам зодиака

Овен
Говорят, можно бесконечно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как другие работают. Вот Вы сегодня будете наслаждаться последним. Ваша половинка с ног будет сбиваться в поисках решения вашей общей проблемы, а Вы будете благосклонно наблюдать за процессом. Если, конечно, совесть не заест.



Телец
Сегодня Ваш любимый человек будет руководствоваться в выборе оптимальной модели поведения с Вами не знанием Вашего внутреннего мира, а своими представлениями о том, как нужно и должно поступать в подобной ситуации. Остается надеяться, что они будут правильными.

Близнецы
Сегодня расстояния не будут помехой Вашим отношениям с любимым человеком. Даже если вы живете в разных городах, в этот день найдется способ обменяться признаниями в любви и уверениями в верности и нежности. Впрочем, расстояния в любом случае стоит сокращать.

Рак
Если Ваш супруг с утра до вечера дымит, как паровоз, и Вам надоел постоянный запах табачного дыма в квартире, звезды советуют сегодня начать принимать активные меры. Действуйте как кнутом, так и пряником. За отказ от пагубной привычки пообещайте ему что-нибудь такое, о чем он мечтает уже давно.

Лев
Сегодня Вы почувствуете особую ответственность за Вашего любимого человека. Причем ответственность эта будет настолько велика, а Ваши возможности – настолько незначительными, что этот диссонанс очень Вас напугает и расстроит. Впрочем, в Ваших руках что-то в нем изменить.


Дева
Сегодня звезды рекомендуют Вам и Вашему любимому человеку посвятить вечер культурной программе. Сходить вместе в театр, на концерт или хотя бы фильм какой-нибудь вместе посмотреть. А потом обязательно обменяться мнениями и впечатлениями! Ну и поцелуями, разумеется.

Весы
Сегодня Ваш любимый человек сделает Вам необычное и довольно смелое предложение, от которого Вам будет весьма проблематично отказаться, да и не захочется, честно говоря. Постарайтесь принять его максимально корректно, чтобы ни у Вас, ни у Вашего любимого человека не возникло сомнений в правильности решения.

Скорпион
Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно понять, кто прав и кто виноват в Ваших с ним разногласиях. Для Вас же ответ будет более или менее очевидным. Сделайте все возможное для того, чтобы вместе прийти к верному решению, ибо и Ваше очевидное может не оказаться истинным.

Стрелец
Сегодня Вам покажется, что Вашему любимому человеку не так интересно с Вами общаться, как это бывало раньше. Возможно, это будет ложное ощущение, связанное с тем, что у него выдастся непростой день, и он не будет чувствовать ничего, кроме нечеловеческой усталости.

Козерог
Завтрашний день принесет новые проблемы, которые Вам предстоит решать вместе с Вашим любимым человеком или уже по отдельности. Но об этом пока думать не стоит. Звезды рекомендуют Вам жить сегодняшним днем и взять от него максимум радости и удовольствий.

Водолей
Сегодня Ваш любимый человек порадует Вас некими новостями, которые окажутся для Вас приятной неожиданностью. Не забудьте поблагодарить гонца за благие вести и поощрить его на подобные действия в дальнейшем. Тогда и новостей хороших больше станет.



Рыбы
Посвятите Вашему любимому человеку стихотворение, песню, рассказ или хотя бы мытье посуды после ухода гостей. Последнее, кстати, будет не так романтично, зато куда более действенно в плане доказательства Вашей преданной любви. Вот увидите, Ваши старания оценят по достоинству!

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Гороскоп на сегодня, 15 октября 2022 года, для всех знаков зодиака
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Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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