Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:11, 17 окт 2022

Очень много времени уходит в пустоту. Разговоры ни о чем, бессмысленные споры, обсуждение вопросов, которые никому не интересны, мешают заняться чем-то полезным. При этом остановить поток слов оказывается очень трудно, нужно действительно постараться, чтобы перейти от речей к делам.



Хорошо заниматься домом, делать уборку, украшать интерьер. Можно покупать мебель, предметы интерьера; такие приобретения будут удачными. А вот для того чтобы обзавестись какой-то бытовой техникой, день не подходит: она будет часто ломаться.

Овен
День не лучший в финансовом отношении, вас ожидает путаница в работе, которая может быть чревата убытками. Встречи с партнерами в первой половине не принесут желаемых результатов. Напротив, возрастает вероятность нарушения и разрыва договоренностей, обмана и интриг. Если дела требуют безотлагательного решения, лучше перенести переговоры на послеобеденное время.

Телец
В первой половине дня придется потрудиться. Многие представители знака буквально выбиваются из сил, но отлично знают, для чего это делают: пришло время поставить финальную точку в каком-то сложном деле, а потом можно будет расслабиться и получить долгожданную награду.

Близнецы
Вы ни за что не сойдете с избранного пути и, несомненно, получите то, к чему стремитесь. Для многих представителей знака этот день будет связан с новыми открытиями, получением ценнейшей информации, которая положит начало грандиозным переменам в жизни. Близнецам удается разобраться в собственных желаниях – а тут уж и до составления нового плана действий недалеко.

Рак
Благоприятен эмоциональный фон дня. Даже если события развиваются не в самом удачном для вас ключе, вы сохраняете хорошее настроение. Возможно появление новых задач, за решение которых вы возьметесь с неподдельным энтузиазмом. Жизненный потенциал высок, можно не опасаться недомоганий и переутомления.

Лев
Удачный день с финансовой точки зрения, денежные поступления будут очень значительными; сделки, которые вы заключаете, непременно принесут прибыль. Непросты отношения с деловыми партнерами, возникает нездоровое соперничество, некоторые Львы становятся жертвами интриг. Человек, который долгое время вас поддерживал, встанет на сторону ваших недругов – но вы не слишком огорчаетесь, поскольку знаете, что и сами способны добиться успеха.


Дева
Этот день будет связан с неприятными разговорами, выяснением отношений, спорами. Вас ожидает довольно много дел, в том числе и не слишком приятных. Придется позаботиться о своем имуществе; в решении финансовых вопросах спешка будет иметь губительные последствия. Хуже всего придется тем, кто распоряжается не только своими, но и чужими деньгами.

Весы
Вам не хватает терпения и сдержанности, и это портит неплохой, в целом, день. Ваши высказывания, безусловно честные, но не всегда тактичные, могут стать причиной ссоры или больно ранить человека, которого вы совсем не хотели бы задеть. Эмоциональный фон нестабилен, и любая неприятность может вывести вас из равновесия.

Скорпион
Будьте осторожны с деньгами, особенно с чужими или взятыми в долг – вероятность потерять их, неудачно вложить или потратить на то, что вам совсем не нужно, очень высока. Нежелательно браться за масштабные рабочие проекты, особенно если они требуют участия людей более влиятельных и опытных, чем вы.

Стрелец
Обстоятельства добавят излишний оптимизм и могут спровоцировать некоторые безрассудные действия. Будьте осторожны: несмотря на удачную ситуацию, есть риск попасть в скрытую ловушку. Не стоит планировать встречи с начальством или юридические разбирательства.

Козерог
Поступает новая информация, используя которую, вы могли бы решить ряд профессиональных проблем. Однако приходится делать нелегкий выбор: на одной чаше весов оказываются ваши моральные принципы, на другой – исполнение давнего желания, сокровенной мечты. Что бы ни перевесило, вы еще долго будете сомневаться в том, что поступили правильно.

Водолей
День связан со значительными расходами. Деньги вы тратите с огромным удовольствием, от покупок и развлечений получаете массу приятных эмоций, но немного здравомыслия в финансовых вопросах вам не помешало бы. Любые дела, даже самые несложные, кажутся утомительными, больше всего вам хочется праздности.



Рыбы
День подарит немало поводов для радости. У вас есть возможность позаботиться о человеке, которого вы любите, сделать его жизнь более простой и приятной. Вы внимательны к окружающим, легко догадываетесь об их истинных желаниях и потребностях. Очень хорошо этот день подходит для общения с детьми.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
Читайте также

Гороскоп на 23 февраля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 23 февраля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 11 декабря 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 11 декабря 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 2 июня 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 2 июня 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на 24 октября 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 24 октября 2020 года для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: