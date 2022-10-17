Гороскоп на сегодня, 18 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:11, 17 окт 2022

Очень много времени уходит в пустоту. Разговоры ни о чем, бессмысленные споры, обсуждение вопросов, которые никому не интересны, мешают заняться чем-то полезным. При этом остановить поток слов оказывается очень трудно, нужно действительно постараться, чтобы перейти от речей к делам.







Хорошо заниматься домом, делать уборку, украшать интерьер. Можно покупать мебель, предметы интерьера; такие приобретения будут удачными. А вот для того чтобы обзавестись какой-то бытовой техникой, день не подходит: она будет часто ломаться.



Овен

День не лучший в финансовом отношении, вас ожидает путаница в работе, которая может быть чревата убытками. Встречи с партнерами в первой половине не принесут желаемых результатов. Напротив, возрастает вероятность нарушения и разрыва договоренностей, обмана и интриг. Если дела требуют безотлагательного решения, лучше перенести переговоры на послеобеденное время.



Телец

В первой половине дня придется потрудиться. Многие представители знака буквально выбиваются из сил, но отлично знают, для чего это делают: пришло время поставить финальную точку в каком-то сложном деле, а потом можно будет расслабиться и получить долгожданную награду.



Близнецы

Вы ни за что не сойдете с избранного пути и, несомненно, получите то, к чему стремитесь. Для многих представителей знака этот день будет связан с новыми открытиями, получением ценнейшей информации, которая положит начало грандиозным переменам в жизни. Близнецам удается разобраться в собственных желаниях – а тут уж и до составления нового плана действий недалеко.



Рак

Благоприятен эмоциональный фон дня. Даже если события развиваются не в самом удачном для вас ключе, вы сохраняете хорошее настроение. Возможно появление новых задач, за решение которых вы возьметесь с неподдельным энтузиазмом. Жизненный потенциал высок, можно не опасаться недомоганий и переутомления.



Лев

Удачный день с финансовой точки зрения, денежные поступления будут очень значительными; сделки, которые вы заключаете, непременно принесут прибыль. Непросты отношения с деловыми партнерами, возникает нездоровое соперничество, некоторые Львы становятся жертвами интриг. Человек, который долгое время вас поддерживал, встанет на сторону ваших недругов – но вы не слишком огорчаетесь, поскольку знаете, что и сами способны добиться успеха.





Дева

Этот день будет связан с неприятными разговорами, выяснением отношений, спорами. Вас ожидает довольно много дел, в том числе и не слишком приятных. Придется позаботиться о своем имуществе; в решении финансовых вопросах спешка будет иметь губительные последствия. Хуже всего придется тем, кто распоряжается не только своими, но и чужими деньгами.



Весы

Вам не хватает терпения и сдержанности, и это портит неплохой, в целом, день. Ваши высказывания, безусловно честные, но не всегда тактичные, могут стать причиной ссоры или больно ранить человека, которого вы совсем не хотели бы задеть. Эмоциональный фон нестабилен, и любая неприятность может вывести вас из равновесия.



Скорпион

Будьте осторожны с деньгами, особенно с чужими или взятыми в долг – вероятность потерять их, неудачно вложить или потратить на то, что вам совсем не нужно, очень высока. Нежелательно браться за масштабные рабочие проекты, особенно если они требуют участия людей более влиятельных и опытных, чем вы.



Стрелец

Обстоятельства добавят излишний оптимизм и могут спровоцировать некоторые безрассудные действия. Будьте осторожны: несмотря на удачную ситуацию, есть риск попасть в скрытую ловушку. Не стоит планировать встречи с начальством или юридические разбирательства.



Козерог

Поступает новая информация, используя которую, вы могли бы решить ряд профессиональных проблем. Однако приходится делать нелегкий выбор: на одной чаше весов оказываются ваши моральные принципы, на другой – исполнение давнего желания, сокровенной мечты. Что бы ни перевесило, вы еще долго будете сомневаться в том, что поступили правильно.



Водолей

День связан со значительными расходами. Деньги вы тратите с огромным удовольствием, от покупок и развлечений получаете массу приятных эмоций, но немного здравомыслия в финансовых вопросах вам не помешало бы. Любые дела, даже самые несложные, кажутся утомительными, больше всего вам хочется праздности.









Рыбы

День подарит немало поводов для радости. У вас есть возможность позаботиться о человеке, которого вы любите, сделать его жизнь более простой и приятной. Вы внимательны к окружающим, легко догадываетесь об их истинных желаниях и потребностях. Очень хорошо этот день подходит для общения с детьми.

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