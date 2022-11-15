Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:14, 15 ноя 2022

Начало дня будет непростым, особенно для тех, кто планирует посвятить это время работе. Трудно сосредоточиться на делах, вероятность ошибок высока. Старайтесь уделять внимание всем деталям, обращайте внимание на мелочи, проверяйте поступающую информацию. Важно избежать конфликтов с коллегами и партнерами, постараться укрепить деловые отношения.







Во второй половине дня усилится влияние позитивных тенденций, многие почувствуют себя лучше. Можно быстро решить любые возникающие задачи, получить ответы на актуальные вопросы. Гармонично складываются отношения с близкими, общение будет приятным. Не исключены романтические увлечения.



Овен

Этот день проходит спокойно, дает возможность восстановить силы – и физические, и душевные. Вы сможете завершить работу над старыми проектами, подвести итоги. К реализации новых замыслов пока лучше не приступать, следующие дни будут для этого более благоприятны.



Телец

День не лишен трудностей, но вы прекрасно с ними справляетесь. Появляются новые бизнес-идеи, давнее хобби может стать источником доходов. Однако ваши действия не всегда хорошо продуманны, порой вы допускаете глупые ошибки. Не спешите и обращайте внимание на мелочи, в этом случае вам не придется жалеть о сделанном.



Близнецы

Поторопитесь довести до конца все дела, начатые в последние дни: сейчас влияние благоприятных тенденций сильно, но чуть позже оно пойдет на спад, а это значит, что могут возникнуть трудности. Наведите порядок в документах, позаботьтесь о том, чтобы у вас не осталось задолженностей. Можно принимать важные решения, но лишь в том случае, если воплощать их в жизнь вы начнете не раньше середины следующей недели.



Рак

Смело беритесь за новые дела, даже если они кажутся очень сложными. Приложив усилия, вы добьетесь успеха – да, это займет некоторое время, но результаты того стоят. Удается произвести благоприятное впечатление как на деловых партнеров, так и на собственное руководство, так что не стоит удивляться, если вскоре вам предложат повышение или новое место.



Лев

День очень приятный: кажется, что все получается легко, вас ждут приятные сюрпризы, неожиданные удачи. Проблемы, беспокоившие вас в последнее время, решатся неожиданно быстро. Это не самый многообещающий день с деловой точки зрения, но строить долгосрочные планы можно.





Дева

День насыщен приятными событиями, разнообразными радостями, развлечениями. Поступает много интересных предложений, которые можно принимать, не опасаясь подвоха. Вам удается завязать знакомство с людьми, деловое сотрудничество с которыми будет плодотворным и выгодным.



Весы

Этот день проходит тихо и спокойно. Единственное, что вам всерьез угрожает – это скука. Начинайте бороться с ней с самого утра: если вы проявите немного настойчивости, ваш враг вынужден будет сдаться. День хорошо подходит для встреч с друзьями, импровизированных вечеринок. Можно посещать светские мероприятия, однако не стоит задерживаться там надолго: общество малознакомых людей покажется утомительным.



Скорпион

День складывается довольно неудачно, и винить в этом, к сожалению, вы можете только себя. Это вы создаете проблемы там, где их не было, вы усложняете себе жизнь, вы умудряетесь испортить отношения с людьми, с которыми нужно сотрудничать. Лишь одно вас оправдывает: вы действуете в соответствии с собственными принципами и взглядами на жизнь.



Стрелец

Спокойный день, отлично подходящий для того, чтобы вернуться к делам, начатым ранее, и по каким-то причинам оставшимся незавершенными. Сегодня вы замечаете не только свои, но и чужие ошибки, на которые указываете тактично и деликатно, избегая резкой критики. Конфликтов не возникает, а в случае мелких разногласий на помощь приходит чувство юмора.



Козерог

Этот день стоит использовать для реализации того, что было давно задумано и тщательно спланировано. Вы будете приятно удивлены собственной предусмотрительностью; события действительно развиваются именно так, как вы ожидали. Не исключены приятные сюрпризы, ценные подарки. Возможно получение поддержки от влиятельной особы, которой вы некогда оказали незначительную услугу.



Водолей

Очень плодотворный день. Стоит вплотную заняться решением тех профессиональных задач, к которым вы раньше даже не знали, как подступиться. Помогает интуиция: благодаря ей вы находите подход к людям, с которыми раньше никак не удавалось поладить. На серьезные успехи могут рассчитывать студенты, преподаватели, исследователи.









Рыбы

День начинается позитивно, и в первой его половине вы можете добиться значительных успехов. Дальше, к сожалению, становится хуже – возникают разногласия с влиятельными людьми, вам не удается вовремя прикусить язык, и ваше мнение о важных особах становится им известно. Срочно найдите в себе дипломатические таланты, без них сегодня не обойтись!

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