23:20, 13 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 14 декабря 2022 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вы будете доверять Вашему любимому человеку на двести процентов, даже если он ничем такого доверия заслуживать не будет. Постарайтесь однако не переусердствовать в этом нелегком деле, дабы потом не расстраиваться и не укорять себя за подобную неосмотрительность.







Телец

А не завоевать ли чье-нибудь сердце? Сегодня самый благоприятный для этого день. Неважно, кто этот человек, но если он Вам нужен, то в этот день просто необходимо сделать решительный и романтический шаг! Результат должен превзойти все ожидания.



Близнецы

Сегодня Вы поймете, что возложили на себя слишком тяжелый груз ответственности за себя, за Вашего любимого человека и за ваше совместное будущее, каким бы оно ни было. Либо стоит свою ответственность с кем-либо разделить, либо же смириться с ней и забыть о том, что она тяжелая.



Рак

Отправьтесь вместе за покупками. Сегодня исключительно благоприятный день для шоппинга. Все самые необходимые вещи будут попадаться на глаза почти сразу, причем цены Вас приятно удивят. Даже если один из вас ненавидит покупать, сегодня это доставит вашей паре исключительное удовольствие.



Лев

В этот день прежде чем ставить крест на отношениях, поищите причину, по которой у вас ничего не ладится в последнее время. Возможно, дело в какой-то мелочи, о которой и говорить-то смешно. И исправляется она без особых усилий и практически моментально.





Дева

Сегодня Вам без труда удастся нечто такое, что Вам никогда просто не давалось. Например, познакомиться на улице, признаться любимому человеку в этом большом и светлом чувстве или расстаться с ним на веки вечные — как получится. Главное потом обо всем этом не жалеть.



Весы

В этот день Вам непросто будет объяснить Вашему любимому человеку, что Вы чувствуете на самом деле и какой реакции на свое поведение от него ждете. Поэтому не стоит ожидать от него моментального и стопроцентного понимания. Почувствуйте себя учителем начальной школы, которому приходится все повторять по двадцать раз.



Скорпион

Сегодня Вам стоит посмотреть на ваши отношения глазами Вашего любимого человека. Представьте себя на секунду им, а его – собой. Подумайте, все ли Вам нравится, все ли происходит правильно и так, как Вам бы хотелось, а потом действуйте согласно Вашим решениям.



Стрелец

Стрельцам, особенно если они состоят в законном браке и относятся к женскому полу, в этот день очень рекомендуется ознакомиться с такой замечательной наукой, как психология. Вам было бы полезно, наконец, разобраться в мотивации ряда загадочных поступков мужа, иначе он может предпочесть более понятливого спутника жизни. Мужчинам это будет не настолько необходимо, но тоже не повредит.



Козерог

У Вас все еще впереди: и самые бурные ссоры, и самые яркие всплески любви. Поэтому сейчас и сегодня в особенности лучше не злоупотреблять превосходными степенями и страшными словами «всегда» и «никогда», иначе потом придется очень пожалеть. И неоднократно, увы.



Водолей

У Вас сегодня просто потрясающий день! Вы даже и не подозревали, что Вас так любят, причем столько людей одновременно. И искренне! И совершенно независимо друг от друга! Пожалуй, Вам сегодня можно позавидовать. Постарайтесь не растерять то сокровище взаимной любви, которое вам удалось скопить за годы вашей жизни.









Рыбы

Ваш любимый человек не совсем такой, каким Вы его себе представляете. Даже если он открыт Вам полностью и рассказывает Вам о себе все, все равно Вы знаете лишь какую-то его грань, лишь то, что он сознательно и подсознательно хочет Вам показать. Учитывайте это сегодня при беседе с ним.

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