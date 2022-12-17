Любовный гороскоп на сегодня, 18 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:46, 17 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 18 декабря 2022 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вас ждет множество приятных, но незначительных сюрпризов. А вот ничего значимого, на что Вы так давно надеялись, в этот день с Вами не произойдет. В области личной жизни точно. Что ж, идите к своей мечте, неспешно и размеренно, наслаждаясь мелкими радостями, которыми день будет изобиловать.







Телец

Сегодня Вам будет довольно трудно удержаться на плаву и понять, что к чему. Единственной соломинкой, за которую можно будет ухватиться, окажется Ваш любимый человек. Однако обольщаться не стоит: соломинка – это все же не самая надежная опора и защита.



Близнецы

Сегодня Вы дадите Вашему любимому человеку потрясающий совет, за который он еще очень долго будет Вам благодарен. Главное, чтобы совет этот не был в ущерб Вам, а следование ему – вашим отношениям. Будьте все же хоть немного эгоистичны, Вам же тоже хочется быть счастливым.



Рак

Сегодня перед Вами в полный рост встанет финансовый вопрос. Возможно, Ваша половинка поможет Вам его решить, но лучше к ее помощи не прибегать или прибегнуть в самом крайнем случае. Эту проблему Вы вполне сможете решить и в одиночку, а потом похвастаться Вашей половинке своей самостоятельностью.



Лев

Пусть этот день останется в Вашей памяти надолго! Даже если это самый обыкновенный день, не отличающийся от миллиона ему подобных. Когда-нибудь те времена, которые кажутся Вам сейчас серыми и рутинными, Вы и Ваш любимый человек будете вспоминать с радостью и ностальгией.





Дева

Не позволяйте Вашему любимому человеку сесть Вам на шею ни при каких условиях, иначе он Вам может шею сломать. Или же Вам еще долго придется брести по жизни с тяжестью на плечах. Даже если Вы мечтаете о том, чтобы этот человек от Вас полностью зависел, не надо добиваться подобных результатов таким способом. Сами потом не рады будете.



Весы

Сегодня можете тонко намекнуть Вашему любимому человеку на то, что бы Вы хотели получить в подарок или как он Вам может доставить удовольствие. Только очень тонко и максимально незаметно, чтобы он впоследствии решил, что это его идея. Так он охотнее сделает все по-Вашему.



Скорпион

Сегодня Вы с удивлением оглянетесь назад и увидите себя в прошлом. И очень удивитесь, как Вы могли быть таким, встречаться с этим человеком, да еще и вести себя подобным образом. Впрочем, если бы в Вашей жизни не было этого периода, возможно, Вы бы никогда не были счастливы в личной жизни так, как сейчас.



Стрелец

В этот день главное для Вас — доверие к Вашему любимому человеку. Оно поддержит Вас в любой сложной ситуации и выручит в трудную минуту. Если же такового не будет, Вы окажетесь в ситуации утопающего, у которого сломалась последняя соломинка, и теперь его уносит в неизвестность.



Козерог

Сегодня Вам очень пригодятся решительность и целеустремленность, ибо без них Вам вряд ли удастся добиться успеха в личной жизни. С ними же все получится наилучшим образом, особенно если Вам удастся не переборщить в применении этого сильного и опасного оружия.



Водолей

В этот день перед Вами в полный рост встанет проблема, связанная с коротким, но емким словом «надо». Обязанности навалятся на Вас тяжеленной глыбой, и справляться с ними придется в гордом одиночестве. К сожалению, личная жизнь не станет исключением: и в ней случится аврал местного масштаба.









Рыбы

Не все начинания Вашего любимого человека в этот день будут плодотворны, интересны и полезны для вашего совместного будущего. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы не расстроить его в любом случае и не помешать ему в дальнейшем строить новые планы.

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