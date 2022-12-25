Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:32, 25 дек 2022

День складывается довольно напряженно. Если вы планируете какое-то важное и ответственное дело, будьте готовы к тому, что возникнут проблемы, а договориться с союзниками будет труднее, чем обычно. Разумеется, это не значит, что добиться успеха никак нельзя. Просто требуется много усилий и стараний, чтобы получить то, что в другое время далось бы гораздо легче.







Это касается и личной жизни: можно избежать конфликтов и ссор, сохранить взаимопонимание, но гармонии в отношениях смогут достичь только те, кто действительно стремится к ней.



Овен

Хорошо проходят любые переговоры. Вы точно выражаете свои мысли, защищаете свои интересы, никого при этом не обижая. Возможны перемены к лучшему на работе, не исключены кадровые перестановки, благодаря которым ваши позиции станут более прочными. Появляются новые идеи, которые вскоре удастся воплотить в жизнь, причем это окажется выгодным не только для вас.



Телец

Вы говорите то, что думаете, не считаете нужным скрывать свое недовольство. Это может стать причиной разногласий с окружающими, но окажется даже полезным: многие неоднозначные моменты будут прояснены, что позволит решить давние проблемы. Если на этот день запланированы публичные выступления, готовьтесь к ним серьезно, не рассчитывайте не свою способность импровизировать.



Близнецы

Подходящий день для обсуждения профессиональных планов, обмена мнениями, посещения семинаров и конференций. Удается заручиться поддержкой влиятельных людей, это поможет в реализации новых идей, благодаря которым вы сможете значительно улучшить свое финансовое положение. Вы готовы идти на оправданный риск и можете сорвать действительно большой куш.



Рак

Этот день для вас едва ли будет связан с какими-то неожиданностями, сюрпризами, да и вообще сколько-нибудь значительными событиями. Он подходит для завершения ранее начатых дел, а также для любых незамысловатых занятий, не требующих ни каких-то особых навыков и высокой концентрации внимания.



Лев

Благоприятный день для работы, в том числе очень сложной, изматывающей. Деловой потенциал представителей знака очень высок. Не возникает проблем ни с постановкой целей, ни с их достижением. Можно браться за новые дела, приступать к реализации совместных проектов. Ярко проявляются деловые качества представителей знака.





Дева

Ваши идеи и планы иллюзорны, но вы никогда в этом не признаетесь. Прислушайтесь к голосу здравого смысла, даже если он исходит из уст какой-то неприятной вам особы. Собственных знаний и накопленного жизненного опыта может оказаться слишком мало для преодоления всех трудностей.



Весы

Многое дается легко, даже в сложных делах вы добиваетесь успеха значительно быстрее, чем обычно. Верьте в свои силы и никому не позволяйте сбить вас с избранного пути: интуиция ведет вас в нужном направлении. Неплохой день для покупок, в том числе крупных – вы не швыряете деньги на ветер, но и не экономите больше, чем это необходимо.



Скорпион

Очень интересный день, который многим Скорпионам даст возможность проявить себя, заручиться поддержкой влиятельных особ, найти новых поклонников. Чем больше времени вы проводите на людях, чем больше внимания к себе привлекаете, тем лучше. Хорошо проходят деловые переговоры, публичные выступления, а также разнообразные конференции и семинары.



Стрелец

Вы слишком самоуверенны – именно это и может вас подвести. В склонности швырять деньги на ветер тоже нет ничего хорошего. День может ознаменоваться большими потерями, если вы не возьметесь за ум. Необходима разборчивость в деловых контактах, нельзя доверять людям, которых вы плохо знаете. Возможны неудачные поездки.



Козерог

В этот день вы добиваетесь многого просто потому, что недооцениваете своих противников и не хотите признавать, что ваши проблемы действительно сложны. Оптимизм и уверенность в своих силах добавляют вам привлекательности, к вам тянутся люди, которые терпеть не могут неудачников. Возможно начало плодотворного сотрудничества.



Водолей

Не беритесь за сложные дела с самого утра: в это время легко совершить ошибку, последствия которой долго будут огорчать вас. Возможны финансовые трудности, неудачные инвестиции и покупки. Нежелательно обсуждать вопросы, касающиеся долгосрочного сотрудничества: едва ли вам удастся составить правильное представление о его условиях.









Рыбы

Хотя мелкие трудности возникают, назвать этот день неудачным все же нельзя. Вы не теряете душевного равновесия, решаете проблемы по мере их поступления – и это оказывается самой правильной тактикой. Энергию удается направить в мирное русло, во всем, за что беретесь, вы добиваетесь блестящих результатов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram