Гороскоп на сегодня, 1 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:27, 31 дек 2022

День беспокойный и для многих сложный. Особенно трудно будет людям, которые склонны выдавать желаемое за действительное, верить в то, во что хотят. Они рискуют стать жертвой мошенничества или разочароваться в человеке, который был очень дорог. Даже самые спокойные и уравновешенные сегодня поддаются на провокации, совершают необдуманные поступки, поддавшись чужому влиянию.







Вторая половина дня приносит новые идеи и планы, а главное – энергию, которой еще совсем недавно многим не хватало. Появляется возможность решить старые проблемы и перейти к достижению новых целей.



Овен

Возникает желание что-то изменить в жизни, причем вы опасаетесь, что не сможете сделать это самостоятельно, и ищите кого-то, кто мог бы вам помочь. Это – пустая трата времени, действовать должны вы и только вы. Чувствуете, что пока не готовы? Переключитесь на что-то менее важное, у вас еще будет возможность наверстать упущенное.



Телец

День оказывается более сложным и насыщенным, как хотелось бы. Вы задаете простые вопросы в надежде получить простые ответы, но на вас обрушивается лавина противоречивой (и не всегда достоверной) информации. Чем быстрее вы разберетесь, чему можно верить, а чему нет – тем лучше. Можете положиться на свою интуицию: сегодня она не ошибается.



Близнецы

Трудности могут возникнуть, но справитесь вы с ними быстро: помогут находчивость, изобретательность и богатая фантазия. День подходит для решения каких-то актуальных практических задач, реализацию масштабных проектов лучше отложить. Поступают предложения о работе, но они не так заманчивы и выгодны, как кажется на первый взгляд.



Рак

Хороший день для любых занятий, требующих творческого подхода и способствующих развитию художественного вкуса. Сегодня вы способны создать настоящие шедевры, если вам предоставят полную свободу действий. Полагайтесь на собственный вкус больше, чем на советы и рекомендации других людей.



Лев

Благоприятный день для начала романтических отношений, возможна встреча с человеком, который сыграет важную роль в вашей жизни. Гармонично складываются семейные отношения, Львы прекрасно ладят со своей «половинкой», с полуслова понимают близких людей. К сожалению, несколько снижен жизненный потенциал, возможны недомогания. К тому же вы работаете, не жалея сил, а переутомление может спровоцировать обострение хронических заболеваний.





Дева

День отличных идей и приятных открытий. Даже самые смелые замыслы удается воплотить в жизнь; помогают в этом друзья, родственники, коллеги. День подходит для покупки нарядной одежды, необычных аксессуаров, экстравагантных украшений. Можно заняться обустройством рабочего места: благодаря вашим усилиям оно станет очень комфортным.



Весы

Торопитесь – этот день отлично подходит для того, чтобы начать действовать, реализовать грандиозные планы, добиться успеха в новом деле. Чем вы энергичнее и решительнее, тем лучше будет результат. Помощники вам не нужны – азарт помогает справляться с проблемами в одиночку, а трудности лишь вдохновляют вас на новые подвиги.



Скорпион

Вы в большей степени, чем обычно, склонны к опрометчивым поступкам, неоправданному риску. Это приводит к потерям, впрочем, не настолько серьезным, чтобы вы расстроились из-за них. В середине дня появляются интересные идеи, осуществление которых поможет вам улучшить ваше финансовое положение.



Стрелец

Этот день отлично подходит для посещения светских мероприятий, официальных торжеств. Возможны встречи с известными, влиятельными людьми, причем случайное знакомство может иметь очень приятное продолжение. Кроме того, высока вероятность начала служебного романа.



Козерог

Благоприятный день для научной и исследовательской деятельности, стратегического планирования, размышлений о будущем. Интеллектуальный потенциал представителей знака очень высок, для Козерогов просто нет неразрешимых задач. Проблемы, как ни странно, возникают в делах самых простых и незамысловатых: их никак не удается довести до конца.



Водолей

Трудно правильно оценить события этого дня, вы многое видите в мрачном свете. День неблагоприятен для учебы, вы с трудом усваиваете новую информацию. Возникают разногласия с коллегами, есть опасность нажить себе влиятельного врага. Вероятны денежные поступления, в том числе значительные.









Рыбы

Благоприятный день; влияние позитивных тенденций сильно и сказывается во всех сферах жизни. Удается довести до конца дела, начатые ранее, но и за новые проекты вы беретесь смело, и правильно делаете: все получится, и именно так, как вы ожидали. Удачный день для решения финансовых вопросов и крупных покупок.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram