Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »

Гороскоп на сегодня, 1 января 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 1 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:27, 31 дек 2022

День беспокойный и для многих сложный. Особенно трудно будет людям, которые склонны выдавать желаемое за действительное, верить в то, во что хотят. Они рискуют стать жертвой мошенничества или разочароваться в человеке, который был очень дорог. Даже самые спокойные и уравновешенные сегодня поддаются на провокации, совершают необдуманные поступки, поддавшись чужому влиянию.



Вторая половина дня приносит новые идеи и планы, а главное – энергию, которой еще совсем недавно многим не хватало. Появляется возможность решить старые проблемы и перейти к достижению новых целей.

Овен
Возникает желание что-то изменить в жизни, причем вы опасаетесь, что не сможете сделать это самостоятельно, и ищите кого-то, кто мог бы вам помочь. Это – пустая трата времени, действовать должны вы и только вы. Чувствуете, что пока не готовы? Переключитесь на что-то менее важное, у вас еще будет возможность наверстать упущенное.

Телец
День оказывается более сложным и насыщенным, как хотелось бы. Вы задаете простые вопросы в надежде получить простые ответы, но на вас обрушивается лавина противоречивой (и не всегда достоверной) информации. Чем быстрее вы разберетесь, чему можно верить, а чему нет – тем лучше. Можете положиться на свою интуицию: сегодня она не ошибается.

Близнецы
Трудности могут возникнуть, но справитесь вы с ними быстро: помогут находчивость, изобретательность и богатая фантазия. День подходит для решения каких-то актуальных практических задач, реализацию масштабных проектов лучше отложить. Поступают предложения о работе, но они не так заманчивы и выгодны, как кажется на первый взгляд.

Рак
Хороший день для любых занятий, требующих творческого подхода и способствующих развитию художественного вкуса. Сегодня вы способны создать настоящие шедевры, если вам предоставят полную свободу действий. Полагайтесь на собственный вкус больше, чем на советы и рекомендации других людей.

Лев
Благоприятный день для начала романтических отношений, возможна встреча с человеком, который сыграет важную роль в вашей жизни. Гармонично складываются семейные отношения, Львы прекрасно ладят со своей «половинкой», с полуслова понимают близких людей. К сожалению, несколько снижен жизненный потенциал, возможны недомогания. К тому же вы работаете, не жалея сил, а переутомление может спровоцировать обострение хронических заболеваний.


Дева
День отличных идей и приятных открытий. Даже самые смелые замыслы удается воплотить в жизнь; помогают в этом друзья, родственники, коллеги. День подходит для покупки нарядной одежды, необычных аксессуаров, экстравагантных украшений. Можно заняться обустройством рабочего места: благодаря вашим усилиям оно станет очень комфортным.

Весы
Торопитесь – этот день отлично подходит для того, чтобы начать действовать, реализовать грандиозные планы, добиться успеха в новом деле. Чем вы энергичнее и решительнее, тем лучше будет результат. Помощники вам не нужны – азарт помогает справляться с проблемами в одиночку, а трудности лишь вдохновляют вас на новые подвиги.

Скорпион
Вы в большей степени, чем обычно, склонны к опрометчивым поступкам, неоправданному риску. Это приводит к потерям, впрочем, не настолько серьезным, чтобы вы расстроились из-за них. В середине дня появляются интересные идеи, осуществление которых поможет вам улучшить ваше финансовое положение.

Стрелец
Этот день отлично подходит для посещения светских мероприятий, официальных торжеств. Возможны встречи с известными, влиятельными людьми, причем случайное знакомство может иметь очень приятное продолжение. Кроме того, высока вероятность начала служебного романа.

Козерог
Благоприятный день для научной и исследовательской деятельности, стратегического планирования, размышлений о будущем. Интеллектуальный потенциал представителей знака очень высок, для Козерогов просто нет неразрешимых задач. Проблемы, как ни странно, возникают в делах самых простых и незамысловатых: их никак не удается довести до конца.

Водолей
Трудно правильно оценить события этого дня, вы многое видите в мрачном свете. День неблагоприятен для учебы, вы с трудом усваиваете новую информацию. Возникают разногласия с коллегами, есть опасность нажить себе влиятельного врага. Вероятны денежные поступления, в том числе значительные.



Рыбы
Благоприятный день; влияние позитивных тенденций сильно и сказывается во всех сферах жизни. Удается довести до конца дела, начатые ранее, но и за новые проекты вы беретесь смело, и правильно делаете: все получится, и именно так, как вы ожидали. Удачный день для решения финансовых вопросов и крупных покупок.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
Читайте также

Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 25 июня 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 25 июня 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на 5 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 5 января 2019 года для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: