Гороскоп на сегодня, 5 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:57, 04 янв 2023

Утро принесет немало неожиданностей. Привычное течение событий нарушится, и станет ясно, что действовать нужно по-новому. Особенно хорошо это получается у людей, которые в ладу с собой. Они прислушиваются к подсказкам внутреннего голоса и быстрее приходят к цели. В середине дня вероятны необычные знакомства. Не важно, какой характер новые отношения будут носить сначала; вскоре в них отчетливо зазвучат романтические нотки.







Конец дня подарит ощущение спокойствия, уверенности в успехе всех начинаний. Тут важно не строить иллюзий и оценивать свои силы правильно, не браться за заведомо неразрешимые задачи.



Овен

День подготовки. Едва ли что-то удастся довести до конца, но с предварительными работами вы справляетесь отлично. Хорошо проходят деловые переговоры, можно получить поддержку от людей, которые раньше не разделяли вашу точку зрения. Финансовые дела требуют особенного внимания.



Телец

Неблагоприятный день для крупных покупок, а также заключения сделок и оформления документов. Вы ведете себя излишне резко, а порой и откровенно вызывающе, поэтому вероятность конфликтов весьма велика. Более того, многие Тельцы наживают себе серьезных врагов.



Близнецы

Сократите личные контакты, старайтесь не зацикливаться на возникающих проблемах. Не стоит заключать сделки или начинать новые проекты. Все важные дела решайте в первой половине дня, остальное время проведите в спокойной обстановке.



Рак

Сильно стремление к самостоятельности, вы принимаете важные решения, ни с кем не советуясь и не прислушиваясь к рекомендациям. К счастью, вас ведет интуиция, поэтому серьезных проблем не возникает. Близким может потребоваться ваша помощь, в том числе и материальная.



Лев

Избегайте недоброжелателей и тех, кто может вывести вас из себя. Возможно, что в вашем окружении появится завистник. Действуйте по плану, и тогда сможете без напряжения и вовремя разрешить многие дела. Лучше не начинать новых проектов и не совершать крупных покупок. Водителям, отправляясь в поездку, стоит выбирать знакомые маршруты.





Дева

Спокойный день, хотя и не открывающий каких-то особенно интересных возможностей. Все идет своим чередом, вы понимаете, что можно не напрягаться – и не напрягаетесь. Что ж, сегодня можно себе это позволить.



Весы

Этот день будет удачным, если вы сосредоточитесь на решении чужих проблем, а собственным делам предоставите идти своим чередом – по крайней мере, в первой его половине. Приветствуется участие в благотворительных мероприятиях, общественно полезной деятельности. Впрочем, можно также решать финансовые вопросы.



Скорпион

Избегайте соперничества любого рода, старайтесь не вступать в конкурентную борьбу, если в этом нет крайней необходимости. Сосредоточьтесь на защите своих профессиональных позиций; нанести удар может человек, от которого вы раньше видели только хорошее.



Стрелец

Будьте осторожны: этот день не слишком благоприятен, он несет опасности, неприятные сюрпризы, сложные ситуации. Кто-то попытается манипулировать вами, воспользоваться вашим добродушием. Возможны разногласия с коллегами, ваши попытки добиться справедливости будут неудачными.



Козерог

Сегодня вы достаточно удачливы, но слишком ленивы, чтобы добиться серьезных успехов. Если все же хотите, чтобы день прошел плодотворно, принимайтесь за дела с самого утра. Наступил подходящий момент для решения бытовых вопросов. Наводя порядок в своем жилище, вы непременно заметите, что и мысли упорядочиваются.



Водолей

Очень хочется действовать, но совершенно непонятно, что именно следует делать. Поэтому поступки ваши могут показаться необдуманными и хаотичными, но результаты они, тем не менее, приносят замечательные. С вами весело – по крайней мере, именно так считают люди, которые по той или иной причине проведут этот день в вашей компании.









Рыбы

Будьте внимательны и решительны: очень многим представителям знака этот день обещает судьбоносные встречи, но нужно вовремя проявить инициативу, чтобы положить начало отношениям. Сложившимся парам рекомендуется внести разнообразие в свою жизнь, сделать что-то запоминающееся: это поможет оставить в прошлом недавние разногласия и споры.

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